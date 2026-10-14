Tous les chemins mènent à Rome : comment le Real Madrid a réalisé une remontada historique en Ligue des champions

L'Italien Gian Piero Gasperini, entraîneur de la Roma, a entamé la rencontre de la meilleure des manières, en pressant le milieu de terrain du Real Madrid et en le privant du ballon, ce qu'il a parfaitement réussi.

Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a aidé Gasperini à faire fonctionner son plan, en alignant le duo Aurélien Tchouaméni - Federico Valverde au milieu de terrain.

Les deux joueurs, ainsi que l'Anglais Jude Bellingham, n'ont pas réussi à sortir le ballon sous le pressing italien, ce qui a fait totalement s'effondrer la Maison Blanche, jusqu'à encaisser le premier but.

Et si la star française Kylian Mbappé a inscrit le but égalisateur pour le club madrilène, cela est venu d'une pure action individuelle, qui ne traduit aucun travail collectif du Real Madrid.

Il est apparu clairement que la Maison Blanche avait besoin d'un joueur doté des qualités de Bernardo Silva et d'Arda Güler, afin de mieux contrôler le ballon et de se sortir de l'étau dressé par le club italien au milieu de terrain.