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Jose Mourinho - جوزيه مورينيو - Kooora OnlyKooora.com
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Tous les chemins mènent à Rome : comment le Real Madrid a réalisé une remontada historique en Ligue des champions

FEATURES
Analysis
Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Ligue des Champions
Italie
Espagne

Le club espagnol est revenu de loin

Le match entre le Real Madrid et la Roma en Ligue des champions n'a été qu'un exemple parmi tant d'autres des formes d'art que la capitale italienne a connues au fil de son histoire, mais cette fois sous le visage moderne de ces arts : le football.

Le Real Madrid a signé une remontada historique, renversant un retard de 1-3 face à la Roma pour s'imposer 4-3 au Stade olympique de la capitale italienne, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Europe.

  • Le milieu de terrain du Real Madrid : la grande crise

    L'Italien Gian Piero Gasperini, entraîneur de la Roma, a entamé la rencontre de la meilleure des manières, en pressant le milieu de terrain du Real Madrid et en le privant du ballon, ce qu'il a parfaitement réussi.

    Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a aidé Gasperini à faire fonctionner son plan, en alignant le duo Aurélien Tchouaméni - Federico Valverde au milieu de terrain.

    Les deux joueurs, ainsi que l'Anglais Jude Bellingham, n'ont pas réussi à sortir le ballon sous le pressing italien, ce qui a fait totalement s'effondrer la Maison Blanche, jusqu'à encaisser le premier but.

    Et si la star française Kylian Mbappé a inscrit le but égalisateur pour le club madrilène, cela est venu d'une pure action individuelle, qui ne traduit aucun travail collectif du Real Madrid.

    Il est apparu clairement que la Maison Blanche avait besoin d'un joueur doté des qualités de Bernardo Silva et d'Arda Güler, afin de mieux contrôler le ballon et de se sortir de l'étau dressé par le club italien au milieu de terrain.

  • Mieux vaut tard que jamais

    Mourinho a compris la chose tardivement, après avoir encaissé le troisième but de la formation italienne, mais mieux vaut tard que jamais.

    Le technicien portugais a d'abord lancé Arda Güler à la 58e minute, puis Bernardo Silva à la 69e, afin de créer un nouveau milieu de terrain dominateur et capable de conserver le ballon.

    Dès lors, la situation s'est totalement inversée et, malgré la sortie d'un joueur technique comme Vinicius Junior, l'équipe est devenue bien plus à même de maîtriser le ballon et d'attaquer les hôtes.

    De fait, le Real Madrid est parvenu à se montrer réellement menaçant devant le but de la Roma, inscrivant un but refusé, avant de marquer 3 buts qui lui ont permis de rafler les points de la rencontre dans les 7 dernières minutes du match.

  • Tous les chemins mènent à Rome

    Autant Gasperini a brillé en début de rencontre, jusqu'à l'ouverture du score, autant il a totalement échoué en fin de match, au point d'être l'une des causes de la défaite.

    Avec la sortie de Tchouaméni, le Real Madrid a eu davantage la possession du ballon, mais il a dans le même temps complètement perdu sa densité au milieu de terrain, Valverde restant le seul élément capable de défendre.

    Pourtant, l'entraîneur italien n'a pas songé à exploiter cette brèche pour tuer les rêves du Real Madrid. Il a au contraire exagéré le repli et subi le jeu, ce que les défenses de son équipe n'ont pas supporté jusqu'au terme de la rencontre.

    La formation italienne a reculé de manière considérable et a laissé le ballon au Real Madrid. Les joueurs de la Maison Blanche ont excellé dans l'exploitation des occasions, à tel point que tous les chemins ont mené aux filets de la Roma.

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