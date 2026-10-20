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Gustavo Varela (Goal Only)Goal AR
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Tous fous de Varela : l’Inter étudie son profil, le Benifca peut s’aligner sur l’offre mais ne dispose pas de clause de rachat

Inter

L’attaquant portugais de 21 ans compte déjà 6 buts en Serie A pour sa première saison en Italie et a attiré l’attention des grands clubs. En janvier, il sera très courtisé sur le marché des transferts.

Le Monza profite de son buteur Gustavo Varela, au moins jusqu’en janvier. Après un excellent début de saison, l’avant-centre portugais a déjà attiré l’attention de plusieurs grands clubs : il compte déjà 6 buts après 7 journées de championnat, malgré un match manqué sur blessure, sur les 13 inscrits par le club de Brianza. Il est le deuxième meilleur buteur de Serie A, à égalité avec Donyell Malen et derrière Antonio Raimondo, pour sa première saison en Italie.




  • Le Benfica et les droits d’alignement

    En premier lieu, il y a le Benfica, qui l'a cédé cet été : avec une moyenne d'un but par match en ce début de championnat, le joueur de 21 ans est l'une des révélations de cette Serie A, au point de susciter l'intérêt de nombreux grands clubs italiens et européens grâce à ses qualités de buteur. Le club lisboète, qui détenait ses droits tandis que Varela se faisait remarquer la saison dernière lors de son prêt à Gil Vicente, l'a laissé partir cet été, mais conserve le droit de s'aligner, c'est-à-dire le droit d'égaler les offres futures, alors que des marques d'intérêt et des prises de contact pourraient se développer dans les prochaines semaines.





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