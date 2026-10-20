En premier lieu, il y a le Benfica, qui l'a cédé cet été : avec une moyenne d'un but par match en ce début de championnat, le joueur de 21 ans est l'une des révélations de cette Serie A, au point de susciter l'intérêt de nombreux grands clubs italiens et européens grâce à ses qualités de buteur. Le club lisboète, qui détenait ses droits tandis que Varela se faisait remarquer la saison dernière lors de son prêt à Gil Vicente, l'a laissé partir cet été, mais conserve le droit de s'aligner, c'est-à-dire le droit d'égaler les offres futures, alors que des marques d'intérêt et des prises de contact pourraient se développer dans les prochaines semaines.















