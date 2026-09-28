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Alvino Hanafi
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« Tous dans le même sens ! » : Joao Felix révèle le secret du début de campagne parfait du Portugal en Ligue des nations

Portugal
J. Felix
UEFA Nations League A

L’attaquant portugais Joao Felix a inscrit son deuxième but de la campagne de Ligue des nations, tandis que l’équipe de Jorge Jesus s’est imposée 2-1 contre la Norvège. L’attaquant de 26 ans a attribué le bon début de son équipe à l’unité du collectif et à la discipline tactique.

  • Felix prolonge sa série de buts lors d’un succès arraché à Oslo

    L’attaquant en forme Joao Felix a poursuivi son impressionnante réussite en sélection en ouvrant le score lors de la victoire 2-1 du Portugal contre la Norvège en Ligue des nations de l’UEFA au stade Ullevaal. Déjà buteur du but de la victoire contre le pays de Galles, Felix a trouvé le chemin des filets à la 17e minute d’une finition clinique.

    Goncalo Ramos a scellé la victoire en seconde période après l’égalisation provisoire d’Erling Haaland pour les locaux.

    Ce résultat assure au Portugal la première place du groupe A4 avec six points.

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    Forward attribue sa bonne forme en sélection à l’unité du collectif

    S’exprimant auprès de RTP après le coup de sifflet final, Felix a souligné que le succès du Portugal repose sur un alignement total de l’équipe plutôt que sur les exploits individuels. Le joueur de 26 ans a indiqué que lorsque chaque joueur tire dans le même sens, le Portugal devient redoutable aussi bien offensivement que défensivement.

    Felix s’est dit satisfait de sa forme personnelle, tout en saluant l’éthique de travail défensive de l’équipe à Oslo.

    « Le travail d’équipe est la base, avant toute autre chose », a déclaré Felix à RTP. « Si tout le monde tire dans le même sens et poursuit le même objectif, nous sommes sans aucun doute une équipe très forte. Nous avons montré que nous sommes très forts, tant sur le plan tactique que physique. »

  • Un attaquant met en avant la dynamique positive sous Jorge Jesus

    Felix a salué l’impact immédiat de l’entraîneur Jorge Jesus, soulignant que l’effectif a répondu sans difficulté aux exigences tactiques du technicien. Il a mis en avant le fait que gagner dans un environnement hostile comme Oslo prouve la maturité grandissante de l’équipe sous le nouveau staff.

    L’attaquant a dit espérer que sa série de buts se poursuivra tout au long de la saison.

    « La dynamique d’équipe est là ; nous répondons bien aux idées de l’entraîneur, a ajouté Felix. Cette victoire est très importante, ce n’était pas facile de venir en Norvège et de gagner. Les choses se mettent en place et se passent bien. J’espère que cela continuera ainsi. »

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    Le Portugal vise une troisième victoire de suite au Danemark

    Felix et le Portugal se tournent vers la rencontre internationale de jeudi, avec un déplacement à Copenhague pour y affronter le Danemark. L’équipe de Jesus cherche à prolonger son parcours parfait dans le groupe A4 avant de recevoir la Norvège à l’Estadio do Dragao en octobre.

    La Norvège se déplace au pays de Galles à la recherche de ses premiers points dans cette phase de groupes.

    Felix vise à prolonger sa série de buts contre le Danemark.

UEFA Nations League A
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