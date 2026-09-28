L’attaquant en forme Joao Felix a poursuivi son impressionnante réussite en sélection en ouvrant le score lors de la victoire 2-1 du Portugal contre la Norvège en Ligue des nations de l’UEFA au stade Ullevaal. Déjà buteur du but de la victoire contre le pays de Galles, Felix a trouvé le chemin des filets à la 17e minute d’une finition clinique.

Goncalo Ramos a scellé la victoire en seconde période après l’égalisation provisoire d’Erling Haaland pour les locaux.

Ce résultat assure au Portugal la première place du groupe A4 avec six points.