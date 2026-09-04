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messi(C)Getty Images
Adhe Makayasa

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Tournée en Asie annulée après la décision de Lionel Messi ! L’Argentine prévoit un retour à domicile avec trois matches lors de la prochaine fenêtre FIFA

L. Messi
Argentine
L. Scaloni

L’Argentine a abandonné ses plans de tournée en Asie après la retraite internationale de Lionel Messi, choisissant à la place d’organiser une série de trois matches à domicile pendant la trêve internationale d’automne. L’équipe de Lionel Scaloni se prépare à retrouver le sol national entre le 21 septembre et le 6 octobre après sa défaite 1-0 contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde.

  • Trois matches à domicile prévus

    La Fédération argentine de football (AFA) élabore des plans pour une série de trois matches à domicile pendant la fenêtre internationale de la FIFA entre le 21 septembre et le 6 octobre, comme l’a rapporté ESPN Argentina. Le premier match est prévu à El Monumental contre un rival sud-américain ou une sélection de la CONCACAF. Pendant ce temps, les deux autres rencontres devraient se disputer en province, Cordoba et Rosario faisant figure de favorites pour accueillir le retour de l’équipe à domicile.

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    Les projets de tournée en Asie abandonnés

    Dans l’édition matinale de Sportscenter, le journaliste d’ESPN Diego Monroig a révélé que l’équipe de Scaloni avait de très fortes chances de disputer toute la fenêtre à domicile. Monroig a déclaré que l’équipe avait « 90 % de chances » de jouer à domicile après l’effondrement de ses arrangements initiaux pour un déplacement à l’étranger. La décision de Messi de mettre un terme à sa carrière internationale a brutalement mis fin aux projets d’une tournée en Asie, qui avaient auparavant vu un match proposé contre la Chine être considéré comme « presque confirmé ».

  • Le format des qualifications en cours de révision

    En marge des préparatifs des matches amicaux, la CONMEBOL est engagée dans des discussions avec la FIFA afin de déterminer l’attribution finale des places qualificatives de l’Amérique du Sud pour la prochaine Coupe du monde. Les principaux débats portent sur la question de savoir si les qualifications automatiques accordées à l’Argentine, à l’Uruguay et au Paraguay en tant que coorganisateurs seront déduites des cinq places et demie habituelles du continent ou ajoutées à celles-ci. Quelle que soit la décision finale de l’instance dirigeante, l’Argentine a officiellement demandé à participer pleinement à l’ensemble de la campagne de qualification.

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  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Un calendrier infernal attend Scaloni

    Le prochain programme automnal de trois matches offre à Scaloni une plateforme essentielle pour remodeler son plan tactique après la courte défaite 1-0 en finale de la Coupe du monde face à l’Espagne en juillet. Un calendrier international chargé attend l’Argentine, avec une nouvelle fenêtre FIFA prévue dans la foulée, du 9 au 17 novembre. Cette période de transition représente une occasion essentielle pour le staff d’intégrer une nouvelle génération sans son ancien capitaine emblématique avant le début de l’année 2027.