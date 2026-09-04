En marge des préparatifs des matches amicaux, la CONMEBOL est engagée dans des discussions avec la FIFA afin de déterminer l’attribution finale des places qualificatives de l’Amérique du Sud pour la prochaine Coupe du monde. Les principaux débats portent sur la question de savoir si les qualifications automatiques accordées à l’Argentine, à l’Uruguay et au Paraguay en tant que coorganisateurs seront déduites des cinq places et demie habituelles du continent ou ajoutées à celles-ci. Quelle que soit la décision finale de l’instance dirigeante, l’Argentine a officiellement demandé à participer pleinement à l’ensemble de la campagne de qualification.