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Tournée d'adieu : Lionel Messi, sourire aux lèvres, a rejoint le stage de préparation de l'Argentine pour la Coupe du monde. Mais la fin de sa carrière internationale est-elle imminente pour le plus grand joueur sud-américain de tous les temps ?
Les champions posent le pied à Kansas City.
L’Argentine est arrivée dans le Missouri après un vol de 11 heures au départ de l’aéroport international d’Ezeiza, dans une atmosphère empreinte de nostalgie nationale. L’équipe a voyagé à bord du vol 1978 d’Aerolíneas Argentinas, clin d’œil à l’année de son premier sacre à domicile, à bord d’un Airbus A330 spécialement décoré : le numéro 10 emblématique de Messi sur la queue et trois étoiles dorées symbolisant ses triomphes historiques.
Le groupe a pris ses quartiers à l’Origin Hotel, près du centre-ville de Kansas City, transformé pour l’occasion en véritable forteresse bleu et blanc. Si quelques cadres évoluant en Europe doivent encore rejoindre le groupe, la majorité des 26 joueurs convoqués par Lionel Scaloni ont fait le voyage. La sélection effectuera son premier entraînement collectif lundi au Compass Minerals National Performance Center, complexe ultramoderne qui abrite habituellement le club de MLS Sporting Kansas City.
- AFP
Inquiétudes concernant la condition physique du capitaine
Malgré l’enthousiasme qui a accompagné leur arrivée, des interrogations subsistent au sujet de la condition physique de leur capitaine emblématique. Âgé de 39 ans durant la compétition, Messi souffre actuellement de fatigue musculaire et d’une légère élongation du tendon d’Achille gauche. Le staff médical de l’équipe nationale précise que sa participation aux premiers matchs dépendra de « ses progrès cliniques et fonctionnels ».
Cette compétition représente sa sixième participation à la Coupe du monde, un parcours record entamé en Allemagne en 2006 et couronné au Qatar il y a quatre ans. L’encadrement argentin entend donc le préserver afin qu’il soit opérationnel pour lancer la défense du titre face à l’Algérie le 16 juin au stade Arrowhead.
L'appel désespéré de Scaloni au « GOAT »
Si tous les regards sont tournés vers le trophée, l’éventualité d’une retraite de Messi plane sur le camp argentin. Le sélectionneur Lionel Scaloni n’a pas caché son souhait de conserver le numéro 10 sur le terrain aussi longtemps que possible, reconnaissant qu’il lui est difficile d’envisager une Albiceleste sans son génie.
Pour souligner l’enjeu émotionnel, il a tracé un parallèle saisissant avec une autre légende : « J’aime à penser qu’il va continuer à jouer, car cela rend triste, comme ce fut le cas avec Diego [Maradona], de ne plus le voir sur le terrain. Ce sont des joueurs qui ont marqué l’histoire du football. Penser qu’il ne jouera plus ne me laisse pas tranquille. Je préfère me concentrer sur le présent », a déclaré le sélectionneur.
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Le compte à rebours avant le coup d’envoi
L’Argentine suit un programme de préparation intense afin de prendre de l’élan avant son premier match dans le groupe J. Elle affrontera le Honduras en match amical ce samedi au Kyle Field de College Station, au Texas, puis se rendra en Alabama pour un dernier galop d’essai contre l’Islande au Jordan-Hare Stadium. Ces rencontres seront cruciales pour Lionel Scaloni, qui doit intégrer les 17 champions du monde 2022 aux nouveaux venus de la sélection.