L’Argentine est arrivée dans le Missouri après un vol de 11 heures au départ de l’aéroport international d’Ezeiza, dans une atmosphère empreinte de nostalgie nationale. L’équipe a voyagé à bord du vol 1978 d’Aerolíneas Argentinas, clin d’œil à l’année de son premier sacre à domicile, à bord d’un Airbus A330 spécialement décoré : le numéro 10 emblématique de Messi sur la queue et trois étoiles dorées symbolisant ses triomphes historiques.

Le groupe a pris ses quartiers à l’Origin Hotel, près du centre-ville de Kansas City, transformé pour l’occasion en véritable forteresse bleu et blanc. Si quelques cadres évoluant en Europe doivent encore rejoindre le groupe, la majorité des 26 joueurs convoqués par Lionel Scaloni ont fait le voyage. La sélection effectuera son premier entraînement collectif lundi au Compass Minerals National Performance Center, complexe ultramoderne qui abrite habituellement le club de MLS Sporting Kansas City.



