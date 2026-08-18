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Todd Boehly ChelseaGetty
Gianluca Minchiotti

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Tournant à Chelsea : Boehly et Walter prêts à vendre leurs parts à Clearlake Capital

Chelsea

Les deux actionnaires détiennent environ 13 % des parts chacun.

Le moment d’un nouveau tournant au niveau de l’actionnariat pourrait être arrivé à Chelsea. Todd Boehly et Mark Walter, parmi les principaux visages de la propriété américaine du club londonien, envisageraient la possibilité de céder leurs parts à Clearlake Capital, actionnaire majoritaire des Blues. C’est ce que rapporte L’Équipe.


Boehly, président du club, et Walter, membre du conseil d’administration, détiennent chacun environ 13 % des parts, le même pourcentage que le financier suisse Hansjörg Wyss. Clearlake Capital contrôle en revanche 62 % de Chelsea.


Les relations entre Boehly et Clearlake se seraient progressivement détériorées. L’entrepreneur américain a en effet été désigné parmi les principaux responsables des performances décevantes de l’équipe, malgré les importants investissements réalisés sur le marché des transferts ces dernières années.

  • Le rôle assumé par Boehly juste après le rachat du club a été particulièrement significatif : en 2022, l’Américain a également occupé pendant quelques mois le poste de directeur sportif, tout en admettant avoir une connaissance limitée du monde du football. Une gestion qui a contribué à alimenter les doutes et les tensions au sein de la propriété.


    Boehly et Walter étaient arrivés à Chelsea en 2022, en rachetant le club à Roman Abramovich pour un montant proche de 3 milliards d’euros, à la suite de la cession imposée au magnat russe après le début de la guerre en Ukraine. Aujourd’hui, selon les estimations rapportées par la presse anglaise, les deux entrepreneurs estiment que la valeur du club pourrait avoir atteint environ 5,8 milliards d’euros.


    La possible cession des parts à Clearlake représenterait donc une importante restructuration à la tête de Chelsea, avec Boehly et Walter éventuellement prêts à faire un pas en arrière après quatre ans marqués par des investissements records, des résultats en dents de scie et des tensions internes croissantes au sein de la propriété.



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