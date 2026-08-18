Tournant à Chelsea : Boehly et Walter prêts à vendre leurs parts à Clearlake Capital

Le moment d’un nouveau tournant au niveau de l’actionnariat pourrait être arrivé à Chelsea. Todd Boehly et Mark Walter, parmi les principaux visages de la propriété américaine du club londonien, envisageraient la possibilité de céder leurs parts à Clearlake Capital, actionnaire majoritaire des Blues. C’est ce que rapporte L’Équipe.





Boehly, président du club, et Walter, membre du conseil d’administration, détiennent chacun environ 13 % des parts, le même pourcentage que le financier suisse Hansjörg Wyss. Clearlake Capital contrôle en revanche 62 % de Chelsea.





Les relations entre Boehly et Clearlake se seraient progressivement détériorées. L’entrepreneur américain a en effet été désigné parmi les principaux responsables des performances décevantes de l’équipe, malgré les importants investissements réalisés sur le marché des transferts ces dernières années.