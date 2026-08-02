Le retour de Lionel Messi a monopolisé l’attention, mais l’affiche de MLS la plus importante de samedi avait lieu à l’Ouest.

Inter Miami est resté très discret sur la disponibilité de Messi. De retour à l’entraînement en milieu de semaine, il figurait parmi les remplaçants samedi. Lorsqu’il est entré à la 52e minute alors que Miami menait 2-1, tout semblait en place pour un nouveau coup d’éclat. La réalité a été bien différente.

Ailleurs, dans ce qui était peut-être l’affiche la plus décisive, les équipes les plus complètes de l’Ouest, le LAFC et Vancouver, ont montré pourquoi elles sont à égalité de points. Puis, Chicago a rappelé que se séparer d’Hugo Cuypers n’était peut-être pas une si mauvaise décision, finalement. GOAL revient sur quelques-unes des principales histoires de la soirée de samedi en MLS...