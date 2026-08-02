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Inter Miami CF v Columbus CrewGetty Images Sport
Thomas Hindle

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Tour d’horizon de la MLS : Lionel Messi fait son retour mais ne peut pas sauver l’Inter Miami, tandis que Robert Lewandowski inscrit un doublé pour ses débuts à domicile avec le Chicago Fire

FEATURES
Inter Miami CF vs Columbus Crew
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Chicago Fire FC vs Charlotte FC
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Vancouver Whitecaps vs Los Angeles FC
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Le retour de Messi s’est révélé quelque peu décevant, mais Lewandowski a annoncé son arrivée à domicile à Chicago en fanfare

Le retour de Lionel Messi a monopolisé l’attention, mais l’affiche de MLS la plus importante de samedi avait lieu à l’Ouest.

Inter Miami est resté très discret sur la disponibilité de Messi. De retour à l’entraînement en milieu de semaine, il figurait parmi les remplaçants samedi. Lorsqu’il est entré à la 52e minute alors que Miami menait 2-1, tout semblait en place pour un nouveau coup d’éclat. La réalité a été bien différente.

Ailleurs, dans ce qui était peut-être l’affiche la plus décisive, les équipes les plus complètes de l’Ouest, le LAFC et Vancouver, ont montré pourquoi elles sont à égalité de points. Puis, Chicago a rappelé que se séparer d’Hugo Cuypers n’était peut-être pas une si mauvaise décision, finalement. GOAL revient sur quelques-unes des principales histoires de la soirée de samedi en MLS...

  • Pas de magie de Messi pour Miami

    Tard en seconde période, le moment de Lionel Messi est arrivé. Le Crew l’avait bien contenu pendant la majeure partie de sa pige de plus de 40 minutes en sortie de banc, ne laissant presque aucun espace à l’Argentin. Puis, alors que le score était bloqué à 2-2 dans le temps additionnel de la seconde période, l’équipe a relâché son attention. Messi avait quelques mètres, et le temps d’armer sa frappe. Il a étudié les angles, levé son pied droit, le moins fort... avant d’envoyer le ballon largement au-dessus de la barre.

    Cela a constitué une fin légèrement décevante à ce qui aurait pu être un retour glorieux pour la star de Miami, entrée en jeu contre le Crew samedi soir. Miami a d’ailleurs déçu dans l’ensemble. Luis Suarez a inscrit un joli but. Noah Allen en a ajouté un autre. Mais un but contre son camp d’un Casemiro fébrile, suivi de l’égalisation tardive sur coup franc de Brais Méndez, a montré que cette équipe a encore de nombreuses fragilités.

    Habituellement, Messi parvient à régler ce genre de problèmes, ou au moins à les masquer. Mais contre le Crew, il n’y est pas parvenu. Une soirée décevante pour le GOAT...

    • Publicité
  • Son Heung MinGetty

    Vancouver et le LAFC se livrent une bataille acharnée à l’Ouest

    C’était vraiment l’affiche de la semaine. Le LAFC et Vancouver occupent la première et la deuxième place de la Conférence Ouest, et sont aussi, assez nettement, les équipes les plus complètes. Les Whitecaps n’ont vraiment pas raté une miette depuis leur qualification pour la finale de la MLS Cup l’an dernier et, même s’ils devront composer avec le départ de Sebastian Berhalter, ils resteront des prétendants à la MLS Cup. De son côté, le LAFC traverse une excellente période, en grande partie grâce au retour de Son Heung-Min parmi les buteurs.



    Le match de samedi n’a guère été un classique. Le LAFC s’est un peu regroupé derrière. Vancouver a fait circuler le ballon, s’est créé beaucoup de demi-occasions, mais n’est jamais vraiment parvenu à se procurer une occasion franche. On a toujours eu le sentiment que le LAFC pouvait frapper en contre. Et c’est exactement ce qu’il a fait. Le duo Denis Bouanga-Son a fait la différence, offrant à Son un quatrième match consécutif avec un but. Vancouver a arraché une égalisation méritée en fin de rencontre, Thomas Muller transformant un penalty.

    Et c’était à peu près tout. La feuille de statistiques laissait penser que Vancouver avait dominé. À l’œil, le LAFC a simplement très bien défendu. Si cela devait être une finale de la Conférence Ouest, ce devrait probablement être le cas, alors il pourrait y avoir un peu plus d’échanges.

  • Kai WagnerGetty

    La magie de Kai Wagner continue

    Wagner semblait être un recrutement judicieux pour l’Union, seulement six mois après l’avoir laissé partir à Birmingham City. Certes, Philadelphie est une équipe qui aime se construire de l’intérieur. Mais aller chercher un joueur aussi crucial, qui connaît le club et qui détenait le record absolu de passes décisives du club, avait du sens. Et, honnêtement, l’Union, déjà en difficulté, ne pouvait pas vraiment faire pire.

    Peu de gens auraient toutefois pu prédire à quel point le redressement serait significatif. Il faut être juste, plusieurs facteurs entrent en jeu. Ryan Richter a permis à l’équipe de jouer avec un peu plus de liberté. Cavan Sullivan est devenu un titulaire régulier. Son frère, Quinn, retrouve la forme après une longue blessure. Milan Iloski a désormais marqué lors de six matches consécutifs de MLS, un record du club.

    Mais le merveilleux pied gauche de Wagner a été à l’origine de nombreux buts. Ce fut encore le cas samedi soir. Philadelphie, de manière assez inexplicable, s’est retrouvé mené 2-0 par un Atlanta United réduit à 10. Mais l’équipe a réagi et a marqué deux fois dans le temps additionnel de la seconde période pour s’imposer 3-2. Wagner a délivré deux passes décisives sur les trois buts. Cela fait trois victoires en trois matches, avec un visage pas si nouveau que ça en chef de file.

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  • Robert LewandowskiGetty

    Lewandowski ouvre son compteur

    Pense-t-on encore à Hugo Cuypers, alors ? Il était pourtant évident que tout était écrit d’avance quand Chicago a recruté Robert Lewandowski. Peu importait que Cuypers ait inscrit 13 buts en 11 matches avec le Fire avant la Coupe du monde. Parfois, les bons footballeurs sont tout simplement très bons. Et donc, le Fire a recruté Lewandowski, avant d’envoyer assez rapidement Cuypers à Monterrey.

    Les débuts ont été compliqués pour Lewandowski, qui n’a pas marqué alors que Chicago s’est incliné lors de déplacements difficiles sur les terrains de NYCFC et de l’Inter Miami. Mais jouer à domicile lui a été bien plus favorable samedi soir. Il a inscrit un doublé lors de son premier match à domicile, avec deux finitions de grande classe d’avant-centre, pour offrir à Chicago une victoire arrachée de haute lutte contre Charlotte.



    Plus important encore, peut-être, c’est surtout que tout cela a été d’une grande efficacité. Lewandowski n’a pas eu besoin de se procurer énormément d’occasions. Il n’a même pas eu besoin de toucher tant de ballons que ça. Bien sûr, il a participé au jeu et fait la bonne passe. Mais ce n’est pas un attaquant qui réclame le ballon. C’est plutôt un joueur d’une redoutable efficacité, ce qui a énormément servi l’équipe de Gregg Berhalter.

  • CF Montreal v New England RevolutionGetty Images Sport

    Montréal montre un peu de combativité

    Un mot sur le CF Montréal, qui a vraiment souffert cette année. Ce n’est pas que ce soit une équipe particulièrement mauvaise. Oui, elle est proche des bas-fonds de la Conférence Est. Oui, elle a beaucoup de difficultés défensives. Elle manque simplement un peu de relief. Il n’y a pas énormément de raisons de s’enthousiasmer ici. C’est dommage, parce que les supporters de Montréal sont passionnés. Ils aiment cette équipe.

    Et samedi, elle leur a offert une part de magie. Une défense assez défaillante l’a vue se retrouver menée 2-0 face au New England Revolution. À partir de là, cela aurait pu tourner à la correction. Les Revs déroulaient. Montréal ne créait pas grand-chose. Puis Brayan Vera, qui n’avait marqué que six buts en près de quatre saisons complètes en MLS, en a expédié un au fond depuis 36,5 mètres. Prince Owusu a enchaîné avec une finition soignée. Et Montréal a arraché un nul accroché 2-2 contre une bonne équipe.



    Cela doit être un peu frustrant pour l’entraîneur Philippe Eullaffroy de savoir que son équipe peut produire un football de ce niveau. La constance est difficile à trouver. Reste que ce fut une bonne soirée pour une équipe qui n’en connaît pas beaucoup.