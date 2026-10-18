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MLS Roundup GFXGOAL
Thomas Hindle
Traduit par

Tour d’horizon de la MLS : la série d’invincibilité impressionnante de St. Louis CITY SC prend fin, Lionel Messi sauve encore l’Inter Miami Miami et le Philadelphia Union poursuit sur sa lancée

FEATURES
Analysis
Atlanta United vs Inter Miami CF
Atlanta United
Inter Miami CF
Major League Soccer
Minnesota Stars vs St. Louis City
Minnesota Stars
St. Louis City

Nashville SC n’a pas réussi à remporter le Supporters’ Shield, mais Orlando City a été terriblement impressionnant lors de sa victoire mémorable face à DC United.

Un nouveau week-end de MLS est donc (presque) bouclé, et il a réservé de belles choses. L’Inter Miami ne convainc toujours pas, mais Lionel Messi continue de faire du Lionel Messi. Le Nashville SC était tout près de décrocher le Supporters’ Shield, mais a encaissé un but en fin de match face à une solide équipe de San Jose et ne pouvait guère se plaindre du nul (1-1). Robert Lewandowski et le Chicago Fire, de leur côté, avaient de quoi célébrer malgré une soirée frustrante devant le but : ils ont décroché leur place en playoffs en dépit d’une défaite 1-0 contre New England.

Dans l’Ouest, les choses ont pris une tournure étrange. St. Louis CITY a vu sa série d’invincibilité s’achever face à un adversaire des plus improbables. Seattle a perdu des points contre une équipe de Montréal en grande difficulté. Enfin, le LAFC et le NYCFC se sont quittés sur le match nul le plus étrange de la saison jusqu’ici, sans que pratiquement personne n’en ressorte satisfait.

GOAL revient sur toute l’actualité de la MLS de samedi soir...

  • Atlanta United FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Messi, Messi, Messi

    Il allait forcément être bon, non ? Même dans l’après-Argentine, Messi a trop de talent et joue avec trop de facilité à ce niveau pour traverser une saison sans se faire remarquer. L’Inter Miami a aussi besoin de lui. Tout n’est pas parfait à South Beach et, même si Luis Suarez s’est étonnamment réveillé, Messi reste un élément essentiel de cette équipe.



    Il l’a encore montré face à Atlanta, qui affiche davantage de combativité ces derniers temps sous la direction de Tata Martino. Atlanta ne se qualifiera pas pour les playoffs, mais reste difficile à battre. Et Miami s’est compliqué la tâche. Pris isolément, les chiffres sont peu flatteurs : Miami a été dominé au nombre de tirs, 21 à 7. Si les buts attendus ont une quelconque valeur, Atlanta a largement dominé Miami. Mais ce qui compte, trois buts pour Miami contre un pour Atlanta, est tout ce qu’il faut vraiment retenir. Messi a marqué deux fois, sur deux superbes frappes, lors d’une victoire qui assure presque à Miami l’avantage du terrain pour au moins un tour des playoffs.

  • imago-sport-1084560172.jpgEyepix Group

    Orlando a livré une démonstration

    On sentait venir ce genre de performance depuis un moment. La défense d’Orlando est peut-être la pire du championnat, mais son talent offensif, qui repose essentiellement sur Antoine Griezmann, devrait suffire à le placer dans la course aux playoffs. Cela s’est confirmé samedi soir, quand Orlando a inscrit quatre buts face à un DC United en difficulté. Griezmann a marqué deux fois et a également délivré la passe décisive sur ce but :

    Un but digne du prix Puskás ? À voir. Mais on ne verra pas de plus beau but en MLS cette saison.

  • Red Bull New York v St. Louis CITY SCGetty Images Sport

    La série de St. Louis prend fin

    St. Louis traverse une période véritablement remarquable. Rien de tout cela ne semblait pourtant très logique. Le club a tout reconstruit pendant l’intersaison, en recrutant un nouveau directeur sportif et un nouvel entraîneur principal. Puis, après le départ de quelques éléments clés, une nouvelle saison décevante semblait se profiler.

    Il n’en a rien été. St. Louis a trouvé son rythme au bon moment et a aussi dépensé un peu d’argent. Résultat : une série de 21 matchs sans défaite, un nouveau record en MLS. Une série qui semblait, de surcroît, amplement méritée. Mais toutes les séries finissent par s’arrêter. Minnesota United y a finalement mis un terme en s’imposant 3-2 samedi soir. Le scénario avait lui aussi quelque chose d’étrange : Minnesota n’avait plus gagné depuis août, mais a réussi à l’emporter. C’était peut-être la façon la plus appropriée pour que cette série prenne fin...

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  • imago-sport-1084690642.jpgIcon Sportswire

    Philadelphie arrache encore un point

    Cavan Sullivan a fait plaisir à de nombreux supporters du Philadelphia Union la semaine dernière en reconnaissant qu’il n’avait pas très bien joué contre Chicago. Et il avait raison. Sullivan bat peut-être des records, mais ses performances ont légèrement baissé. Rien d’anormal, bien sûr, pour un joueur de 17 ans qui fait encore ses armes face à des adultes.

    Mais Philadelphie, dont la série de victoires approche les 20 matches, a désormais besoin d’autres héros. Parmi eux figure Milan Iloski, dont l’arrivée en provenance de San Diego l’an dernier s’est révélée être une excellente opération. Il compte 19 buts cette saison et s’est imposé comme un finisseur redoutable, bien servi par ses coéquipiers. Samedi, il a encore marqué, transformant un penalty pour sceller un solide match nul 2-2 contre Charlotte. L’Union ne peut pas gagner tous ses matches d’ici la fin. L’équipe a ses défauts. Mais parfois, un point obtenu de haute lutte n’a rien d’une mauvaise affaire.