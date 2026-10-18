Un nouveau week-end de MLS est donc (presque) bouclé, et il a réservé de belles choses. L’Inter Miami ne convainc toujours pas, mais Lionel Messi continue de faire du Lionel Messi. Le Nashville SC était tout près de décrocher le Supporters’ Shield, mais a encaissé un but en fin de match face à une solide équipe de San Jose et ne pouvait guère se plaindre du nul (1-1). Robert Lewandowski et le Chicago Fire, de leur côté, avaient de quoi célébrer malgré une soirée frustrante devant le but : ils ont décroché leur place en playoffs en dépit d’une défaite 1-0 contre New England.

Dans l’Ouest, les choses ont pris une tournure étrange. St. Louis CITY a vu sa série d’invincibilité s’achever face à un adversaire des plus improbables. Seattle a perdu des points contre une équipe de Montréal en grande difficulté. Enfin, le LAFC et le NYCFC se sont quittés sur le match nul le plus étrange de la saison jusqu’ici, sans que pratiquement personne n’en ressorte satisfait.

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