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MLS Roundup GFXGOAL
Thomas Hindle
Traduit par

Tour d’horizon de la MLS : La belle série d’invincibilité du St. Louis CITY SC prend fin, Lionel Messi sauve encore l’Inter Miami Miami et le Philadelphia Union poursuit son bonhomme de chemin

FEATURES
Analysis
Atlanta United vs Inter Miami CF
Atlanta United
Inter Miami CF
Major League Soccer
Minnesota Stars vs St. Louis City
Minnesota Stars
St. Louis City

Nashville SC n’a pas réussi à décrocher le Supporters’ Shield, mais Orlando City a été redoutable lors d’une victoire mémorable face à D.C. United.

Le week-end de MLS est donc (presque) terminé, et il n’a pas manqué de faits marquants. L’Inter Miami reste peu convaincant, mais Lionel Messi continue de faire du Lionel Messi. Nashville SC était tout près de s’assurer le Supporters’ Shield, avant d’encaisser un but en fin de match face à une solide équipe de San Jose. Le club n’avait guère de raisons de contester le nul (1-1). Robert Lewandowski et le Chicago Fire avaient, eux, de quoi se réjouir malgré une soirée frustrante devant le but : ils ont décroché leur place pour les playoffs en dépit d’une défaite 1-0 contre New England.

Dans l’Ouest, les choses ont pris une tournure étrange. La série d’invincibilité de St. Louis CITY s’est achevée face à un adversaire des plus improbables. Seattle a laissé filer des points contre une équipe de Montreal très faible. Puis LAFC et NYCFC se sont quittés sur le match nul le plus étrange de la saison jusqu’ici, sans que presque personne n’en ressorte satisfait.

GOAL fait le point sur tous les matches de MLS disputés samedi soir...

  • Atlanta United FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Messi, Messi, Messi

    Bon, on savait qu'il serait bon, non ? Même dans l'après-Argentine, Messi a trop de talent et se montre trop à l'aise à ce niveau pour traverser une saison sans se distinguer. L'Inter Miami a aussi besoin de lui. Tout n'est pas parfait à South Beach et, même si Luis Suarez s'est réveillé de manière surprenante, Messi reste un élément essentiel de cette équipe.



    Cela s'est confirmé face à Atlanta, qui montre un peu plus de combativité ces derniers temps sous les ordres de Tata Martino. L'équipe ne disputera pas les play-offs, mais elle reste difficile à battre. Et Miami s'est compliqué la tâche. Pris isolément, les chiffres ne sont guère flatteurs : Miami a subi 21 tirs contre 7. Si les xG ont un sens, Atlanta a largement dominé Miami. Mais seul le score compte : trois buts pour Miami, un pour Atlanta. C'est tout ce qu'il faut vraiment retenir. Messi a inscrit un doublé, avec deux très beaux buts, lors d'une victoire qui assure quasiment à Miami l'avantage du terrain pour au moins un tour des play-offs.

  • imago-sport-1084560172.jpgEyepix Group

    Orlando a livré une démonstration

    Ce genre de coup d’éclat se préparait depuis un moment. La défense d’Orlando est peut-être la pire du championnat, mais son talent offensif, qui se résume essentiellement à Antoine Griezmann, devrait suffire à lui permettre de se mêler à la lutte pour les playoffs. Cela s’est confirmé samedi soir, avec quatre buts inscrits face à un DC United en difficulté. Griezmann a marqué deux fois et a également délivré la passe décisive sur ce but :

    Digne du prix Puskás ? À voir. Mais il n’y aura pas de plus beau but en MLS cette saison.

  • Red Bull New York v St. Louis CITY SCGetty Images Sport

    La série de St. Louis prend fin

    St. Louis a réalisé une série tout simplement remarquable. Rien ne laissait vraiment présager un tel parcours. Le club a tout remis à plat pendant l’intersaison, en recrutant un nouveau directeur sportif et un nouvel entraîneur. Puis, après le départ de deux éléments clés, il semblait se diriger vers une nouvelle saison décevante.

    Il n’en a rien été. St. Louis a trouvé son rythme au bon moment et a aussi dépensé un peu d’argent. Résultat : une série de 21 matchs sans défaite, nouveau record en MLS. Une série qui semblait amplement méritée. Mais toute série finit un jour par s’arrêter. Minnesota United y a mis fin en s’imposant 3-2 samedi soir. Le scénario avait de quoi surprendre : Minnesota n’avait plus gagné un match depuis août, mais a réussi à l’emporter. C’était peut-être la façon la plus appropriée de voir cette série prendre fin…

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  • imago-sport-1084690642.jpgIcon Sportswire

    Philadelphie sauve encore un point

    Cavan Sullivan a fait plaisir à de nombreux supporters de l’Union de Philadelphie la semaine dernière en reconnaissant qu’il n’avait pas très bien joué contre Chicago. Et il avait raison. Sullivan bat peut-être des records, mais son niveau de jeu a légèrement baissé. Rien d’anormal, bien sûr, pour un joueur de 17 ans qui fait encore ses armes face à des adultes.

    Mais Philadelphie, dont la série de victoires approche les 20 matches, a désormais besoin d’autres héros. Milan Iloski en fait partie. Son arrivée en provenance de San Diego l’an dernier a été une excellente opération. Il compte 19 buts cette saison et, bien servi par ses coéquipiers, s’est imposé comme un finisseur redoutable. Samedi, il a encore marqué, transformant un penalty pour assurer le match nul 2-2 contre Charlotte. L’Union ne peut pas gagner tous ses matches d’ici la fin. L’équipe a ses défauts. Mais parfois, un point arraché de haute lutte est déjà une bonne chose.