Le week-end de MLS est donc (presque) terminé, et il n’a pas manqué de faits marquants. L’Inter Miami reste peu convaincant, mais Lionel Messi continue de faire du Lionel Messi. Nashville SC était tout près de s’assurer le Supporters’ Shield, avant d’encaisser un but en fin de match face à une solide équipe de San Jose. Le club n’avait guère de raisons de contester le nul (1-1). Robert Lewandowski et le Chicago Fire avaient, eux, de quoi se réjouir malgré une soirée frustrante devant le but : ils ont décroché leur place pour les playoffs en dépit d’une défaite 1-0 contre New England.

Dans l’Ouest, les choses ont pris une tournure étrange. La série d’invincibilité de St. Louis CITY s’est achevée face à un adversaire des plus improbables. Seattle a laissé filer des points contre une équipe de Montreal très faible. Puis LAFC et NYCFC se sont quittés sur le match nul le plus étrange de la saison jusqu’ici, sans que presque personne n’en ressorte satisfait.

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