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UCL Rondo (04.13.2026)GOAL
Thomas Hindle

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Tour d’horizon de la Ligue des champions : le Real Madrid est-il en mesure de réussir une remontada ? Liverpool peut-il encore y croire ? Et quelles seraient les répercussions d’une défaite sur un Arsenal déjà en difficulté ?

FEATURES
Analysis
Bayern Munich vs Real Madrid
Bayern Munich
Real Madrid
Ligue des Champions
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Liverpool
Paris Saint-Germain
Arsenal vs Sporting CP
Arsenal
Sporting CP

Le Real Madrid et le Bayern Munich s'apprêtent à offrir un grand spectacle, mais d'autres affiches de prestige méritent également l'attention lors des matchs retour des quarts de finale.

La Ligue des champions revêt une importance capitale. À ce stade, à la veille des matchs retour des quarts de finale, chaque équipe sent qu’elle a encore une chance de soulever le trophée. Concrètement, quatre succès suffisent pour y parvenir.

Pourtant, à ce stade, un match retour est souvent déjà joué. Une équipe a souvent écrasé son adversaire à l’aller. Cette année, les quatre affiches restent ouvertes : Barcelone peut renverser l’Atlético, le Bayern, théoriquement supérieur, n’a qu’un but d’avance sur le Real, Arsenal et le Sporting sont au coude-à-coude, tandis que Liverpool, battu 2-0 à l’aller, garde ses chances à Anfield.

Assistera-t-on à un coup de théâtre ? Le Real possède l’effectif, Liverpool possède Anfield, et Lamine Yamal a même modifié sa photo de profil Instagram pour un cliché inspiré de LeBron James, ce qui a fait sensation. Mais que signifie tout cela ? Quel club peut encore inverser la tendance, et quelles seront les conséquences pour les cadors européens ?

Les rédacteurs de GOAL US analysent ces confrontations majeures dans un nouveau numéro de The Rondo…

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Liverpool peut-il renverser la vapeur face au PSG à Anfield ?

    Tom Hindle :« Il faut conserver un mince espoir, sinon pourquoi s’embarrasser ? Beaucoup de paramètres doivent s’aligner : le PSG devra multiplier les occasions manquées, Liverpool devra faire preuve d’une efficacité retrouvée devant le but et il faudra sans doute un zeste de la fameuse magie d’Anfield.

    Ryan Tolmich : Non. Liverpool a été médiocre et le PSG est peut-être encore la meilleure équipe d’Europe. Liverpool s’en est déjà sorti grâce à sa foi et à son ambiance, mais y parvenir face à cette équipe du PSG est vraiment, vraiment improbable.

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  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-FULHAMAFP

    Si tel est le cas, quelles ajustements tactiques faut-il opérer ?

    TH : Par où commencer ? Probablement par un léger remaniement offensif. Rio Ngumoah doit être aligné d’entrée, tandis qu’Alexander Isak doit occuper le poste de neuf. Il faut adopter un état d’esprit « full attaque ». Et, svp, abandonnons enfin la défense à cinq.

    RT : Si une opportunité se présente, il faudra la exploiter avec précision. Virgil van Dijk doit retrouver son niveau d’antan. Le milieu de terrain doit se réveiller. Mohamed Salah doit remonter le temps une dernière fois et reproduire ce qu’il a si souvent réalisé à Anfield. Ce club l’a déjà fait par le passé, grâce à sa mentalité et à son état d’esprit. Il leur appartiendra de puiser dans ces ressources, même si cela n’a pas encore transpiré cette saison.

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Si cet objectif n’était pas atteint, cela pourrait-il signifier la fin de l’ère Arne Slot ?

    TH : D'après les informations du club, Slot aura sa chance quoi qu'il arrive. Deux scénarios sont toutefois possibles. Premier cas : Liverpool remporte le titre et le technicien obtient le contrat escompté. Second cas : une série de défaites entraîne une dynamique négative, et le club rate la qualification en Ligue des champions ; dans ce contexte, son départ semblerait inévitable.

    RT : « Il se trouve dans une position délicate, d’autant plus que l’ombre de Xabi Alonso plane sur le club. Si Liverpool termine la saison en boulet de canon, il mérite une chance de redresser la barre. Mais s’ils manquent la Ligue des champions ? Ce sera dur à digérer et, très probablement, le début de la fin. »

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Alvaro Arbeloa sera-t-il confirmé à son poste la saison prochaine en cas de qualification du Real Madrid ?

    TH : Non. Son bilan est plutôt lamentable, et Madrid a montré qu’il n’hésitait pas à se séparer de ses entraîneurs, quels que soient les résultats. Merci pour ces souvenirs, Álvaro.

    RT : Connaissant la pression madrilène, il lui faudra sans doute remporter le titre pour prétendre au poste. Certes, il a quelque peu stabilisé la situation, mais les entraîneurs de premier plan ne manquent pas pour postuler. Arbeloa est-il de ce calibre ? Rien n’est moins sûr, et il devra le démontrer d’ici la fin de la saison s’il veut être pris en considération.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    Une défaite serait-elle vraiment catastrophique pour Arsenal ?

    TH : « C’est tout simplement catastrophique. À ce stade, City risque de les rattraper en Premier League. La Ligue des champions apparaît comme leur unique planche de salut. Ils doivent remporter ce match, sinon… aïe.

    RT : « Une nouvelle élimination, si proche de l’ouverture du championnat offerte à Manchester City, provoquerait une véritable psychose. Depuis des années, Arsenal manque de courage dans ces rendez-vous majeurs. Voilà l’occasion de corriger cette tendance et d’aborder sereinement les prochains défis. »

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-ST PAULI-BAYERN MUNICHAFP

    désignez le futur vainqueur de la Ligue des champions

    TH : Le Bayern Munich. C’est, sans conteste, la meilleure équipe d’Europe, emmenée par le meilleur joueur du continent. Seule leur défense, peu sollicité, pourrait susciter quelques interrogations. Reste qu’ils surclassent leurs rivaux.

    RT : Actuellement, c’est aussi le Bayern Munich. Ils attaquent par vagues, sont très bien organisés défensivement et excellent pratiquement dans tous les domaines. S’ils ne sont pas les favoris, ils en sont tout près.