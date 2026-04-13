La Ligue des champions revêt une importance capitale. À ce stade, à la veille des matchs retour des quarts de finale, chaque équipe sent qu’elle a encore une chance de soulever le trophée. Concrètement, quatre succès suffisent pour y parvenir.

Pourtant, à ce stade, un match retour est souvent déjà joué. Une équipe a souvent écrasé son adversaire à l’aller. Cette année, les quatre affiches restent ouvertes : Barcelone peut renverser l’Atlético, le Bayern, théoriquement supérieur, n’a qu’un but d’avance sur le Real, Arsenal et le Sporting sont au coude-à-coude, tandis que Liverpool, battu 2-0 à l’aller, garde ses chances à Anfield.

Assistera-t-on à un coup de théâtre ? Le Real possède l’effectif, Liverpool possède Anfield, et Lamine Yamal a même modifié sa photo de profil Instagram pour un cliché inspiré de LeBron James, ce qui a fait sensation. Mais que signifie tout cela ? Quel club peut encore inverser la tendance, et quelles seront les conséquences pour les cadors européens ?

Les rédacteurs de GOAL US analysent ces confrontations majeures dans un nouveau numéro de The Rondo…