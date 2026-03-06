La saison de l’Olympique de Marseille se joue désormais sur un fil. Éliminé de la Coupe de France et engagé dans une lutte serrée pour les places européennes en Ligue 1, le club phocéen doit rapidement corriger plusieurs défaillances pour rester dans la course. À la veille du déplacement à Toulouse, Habib Beye a dressé un diagnostic lucide et parfois sévère de son équipe. Derrière les résultats irréguliers se cachent, selon lui, deux problèmes majeurs qui freinent encore les ambitions olympiennes.
Toulouse - OM, la sortie cinglante d’Habib Beye sur son équipe
Habib Beye pointe du doigt la fébrilité défensive de l’OM
Face aux journalistes, Habib Beye n’a pas cherché à masquer les difficultés défensives de son groupe. L’entraîneur marseillais reconnaît que les buts encaissés constituent un problème structurel qui pénalise l’équipe depuis plusieurs mois. « Le doute, vous avez le droit de l’avoir. Moi je ne l’ai pas parce que je sais où on veut aller avec cette équipe, je sais comment on veut travailler. La problématique des buts encaissés existe depuis très longtemps », a expliqué le technicien sénégalais.
Dans la continuité de son analyse, Habib Beye a rappelé des statistiques révélatrices des fragilités olympiennes. « Il faut savoir que depuis un an, jour pour jour, nous n’avons eu que neuf clean sheets en Ligue des champions, Coupe de France et Ligue 1 compris. Cela prouve, malheureusement que c’est un axe de progression qu’on doit avoir avec cette équipe. » Une situation qui oblige régulièrement l’OM à courir après le score ou à devoir marquer plusieurs fois pour sécuriser ses matchs.
Une production offensive insuffisante pour compenser
Même si Marseille reste capable de trouver régulièrement le chemin des filets, Habib Beye estime que cette efficacité offensive ne suffit plus à masquer les lacunes défensives. « Ce qui est sûr, c’est que depuis cinq matchs on prend deux buts par match. Clairement c’est beaucoup trop pour espérer avoir une continuité dans la performance parce que ça nous demande de marquer trois buts par match », a souligné l’ancien défenseur international.
Dans son analyse, Habib Beye a également évoqué les scénarios frustrants vécus par son équipe ces dernières semaines, notamment après avoir mené au score. « On est une équipe qui marque beaucoup, c’était déjà le cas avant mon arrivée, on a encore mis deux buts (contre Toulouse) et on en avait mis trois contre Lyon. Malheureusement on en prend trop pour avoir une forme de sécurité de match, pour avoir justement cette logique d’apaisement et de sérénité. » Une instabilité qui pèse sur la confiance collective.
Habib Beye dénonce un manque d’intensité physique à l’OM
Au-delà des aspects tactiques, Habib Beye pointe aussi un problème d’endurance dans la capacité de l’équipe à maintenir son pressing sur toute la durée d’un match. « Il y a un aspect qui est visible pour l'instant, et je dis bien pour l’instant, par rapport à ce que nous voulons faire et à cet aspect rouleau-compresseur et sur le pressing permanent d’aller chercher à avancer… Athlétiquement, aujourd’hui… Et ce n’est pas une critique par rapport à ce qui a été fait avant mais c’est une méthodologie différente et une approche différente du match, mais ça nous amène à avoir des creux pendant nos matchs », a-t-il analysé.
Malgré ces constats, Habib Beye assure que les solutions passent par le travail et l’intensité imposée à l’entraînement. « Je prends l’exemple de ce qu’on a fait contre Lyon où pendant 30 minutes on a été chez eux, ils n’ont pas respiré et n’ont pas pu ressortir. Mais à un moment donné, ça demande beaucoup d’énergie donc on se construit justement à l’entraînement là-dessus pour monter les intensités », a expliqué le coach olympien. Pour Marseille, l’objectif reste clair : corriger ces défauts rapidement afin de rester dans la course aux places européennes.