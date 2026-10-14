L’attaquant de Liverpool Bradley Barcola s’est révélé sur la scène européenne sous les couleurs du club en inscrivant un triplé lors d’une victoire spectaculaire 6-3 contre le LASK à la Raiffeisen Arena. Recruté cet été, il a ouvert son compteur de buts avec Liverpool au terme d’une brillante prestation individuelle en Autriche.

Barcola a marqué deux fois en première période avant de compléter son triplé après la pause, permettant à Liverpool de poursuivre son sans-faute en phase de ligue de la Ligue des champions.

Sa prestation lui a valu d’être désigné homme du match par le groupe des observateurs techniques de l’UEFA, grâce à son efficacité devant le but et à ses courses entre les lignes.