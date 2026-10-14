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« Toujours une menace ! » : Bradley Barcola réagit à sa prestation sensationnelle, ponctuée d’un triplé contre le LASK
Barcola brille avec son premier triplé pour Liverpool
L’attaquant de Liverpool Bradley Barcola s’est révélé sur la scène européenne sous les couleurs du club en inscrivant un triplé lors d’une victoire spectaculaire 6-3 contre le LASK à la Raiffeisen Arena. Recruté cet été, il a ouvert son compteur de buts avec Liverpool au terme d’une brillante prestation individuelle en Autriche.
Barcola a marqué deux fois en première période avant de compléter son triplé après la pause, permettant à Liverpool de poursuivre son sans-faute en phase de ligue de la Ligue des champions.
Sa prestation lui a valu d’être désigné homme du match par le groupe des observateurs techniques de l’UEFA, grâce à son efficacité devant le but et à ses courses entre les lignes.
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Iraola ravi de la confiance et de l’impact de son ailier
Après ce spectacle à neuf buts, l’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a salué la vivacité de Barcola et son entente avec Florian Wirtz. « Je suis vraiment heureux pour Bradley, parce qu’hier, vous m’interrogiez sur le fait qu’il n’affichait pas les statistiques attendues », a déclaré Iraola.
« Je pense qu’ils ont tous les deux vraiment très bien joué aujourd’hui. Je pense qu’ils ont fait la différence. »
« Au-delà de son triplé, Bradley a été une menace constante, en un contre un comme dans la profondeur. Je pense qu’il doit savourer ce moment, parce qu’inscrire un triplé en Ligue des champions est toujours très difficile. »
Une victoire historique à l’extérieur portée par l’énergie de la jeunesse
Le triplé de Barcola a contribué à une soirée historique pour Liverpool, qui a aligné le troisième onze de départ le plus jeune de son histoire en Ligue des champions, avec une moyenne d’âge de 24 ans et 186 jours. La victoire 6-3 n’est que la troisième occasion où Liverpool inscrit au moins six buts à l’extérieur dans un match européen.
Ronald Araújo et Lewis Koumas ont également inscrit chacun un premier but marquant, tandis que Jeremie Frimpong a marqué de la tête.
Malgré les trois buts inscrits par LASK lors d’une seconde période chaotique, la qualité offensive de Liverpool a eu raison de l’équipe locale.
- AFP
Place à un calendrier chargé sur les scènes nationale et européenne
Après avoir pris six points en deux rencontres européennes, Barcola et Liverpool se tournent rapidement vers le championnat, avec un déplacement à Brentford dans moins de trois jours.
Iraola a souligné l’importance de s’appuyer sur l’ensemble de son effectif pendant cette série de matches exigeante.
Liverpool retrouvera Anfield mardi prochain pour un nouveau rendez-vous européen face au club espagnol de Villarreal. Barcola tentera de prolonger son excellente forme.
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