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« Toujours une chance » : que se passe-t-il quand « Barcelone ou le Real Madrid se manifestent » pour Erling Haaland ? Une prédiction sur son transfert faite par une ancienne star de Manchester City
Haaland est un vainqueur du triplé qui bat des records
Haaland a suivi les traces de son père, Alf Inge, en rejoignant City à l’été 2022. Il était alors l’un des joueurs les plus convoités du football mondial, Pep Guardiola remportant la course à la signature la plus recherchée.
Le retour sur investissement a été immédiat pour un transfert de 51 millions de livres sterling (69 M$), un montant qui ressemble à une véritable aubaine, à l’ère des transferts à neuf chiffres, avec à la clé un triplé Premier League-FA Cup-Ligue des champions et une première saison à 52 buts pour Haaland.
Depuis, les records sont tombés autour du puissant avant-centre, avec une barre des 100 buts dans l’élite anglaise atteinte à un rythme historique, et un contrat de longue durée a été mis en place sur le plan personnel. Il n’y a toutefois aucune garantie que cet accord sera respecté.
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Haaland pourrait-il être tenté par un transfert en 2027 ?
Les rumeurs d’un intérêt venu d’Espagne ne veulent pas s’éteindre et Haaland aura 27 ans l’été prochain, après avoir bouclé sa cinquième saison à Manchester. Pourrait-il alors s’ouvrir à un nouveau défi, avec des portes prêtes à s’ouvrir au Camp Nou et au Santiago Bernabeu ?
Quand cette question a été posée à Hamann, l’ancien milieu de terrain de City, qui s’exprimait en association avec Betinia, a déclaré à GOAL : « Eh bien, il a tout gagné, non ? Il a remporté la Ligue des champions, il a gagné la Premier League, et je ne sais pas combien de temps il lui reste, il a signé un très long contrat, n’est-ce pas ?
« Évidemment, cela ne dépend pas de lui de savoir s’il partira ou s’il peut partir, mais je pense que c’est naturel quand on a tout gagné, quand on est dans un club depuis un certain temps. Il est même né en Angleterre, non, parce que son père a joué en Premier League.
« Je pense qu’il pourrait y avoir un moment où il se dira que, quand Barcelone ou le Real Madrid viendront l’appeler, oui, je pense qu’il y a toujours une chance, mais si City dit non, avec le contrat qu’il a, alors cela pourrait être compliqué parce qu’il ne sera pas donné non plus. »
Qui doit devenir un leader à Manchester City ?
Pour l’instant, Haaland se concentre sur sa mission : aider City, qui travaille sous les ordres du successeur de Guardiola, Enzo Maresca, à aller chercher les plus grands trophées. Il endosse davantage un rôle de leader après avoir vu des joueurs comme Bernardo Silva et Rodri quitter l’Etihad, dans le sillage de Kevin De Bruyne et Ilkay Gundogan.
Invité à préciser qui d’autre devait élever son niveau après autant de départs de joueurs expérimentés, Hamann a ajouté : « Évidemment, c’est toujours une opportunité quand des personnalités très fortes et majeures du vestiaire s’en vont, c’est toujours une opportunité pour d’autres de prendre leurs responsabilités et, bien sûr, quelqu’un doit reprendre le flambeau, parce qu’ils ont connu un énorme succès.
« Ils ont toujours Ruben Dias, qui est le leader de l’équipe. Avec [Gianluigi] Donnarumma, ils ont un gardien qui a tout vu, qui est encore très jeune, mais qui est là depuis longtemps, et je pense que ce sont ces joueurs-là.
« Parce qu’avec Elliot Anderson et [Ayyoub] Bouaddi, ils ont deux joueurs très talentueux dans l’entrejeu, mais ils ont besoin d’être guidés. Bouaddii arrive dans un nouveau championnat, donc il lui faudra peut-être quelques semaines pour s’adapter. J’aime beaucoup les deux joueurs, je dois le dire, et je pense que c’est un secteur très important, comme on le sait, l’entrejeu : c’est là que l’on gagne et que l’on perd les matches, donc je pense qu’ils ont besoin de Dias, ils ont besoin de Donnarumma.
« Évidemment, en tant que gardien, on n’a pas autant d’influence, et Haaland, je pense qu’il doit sans doute endosser un rôle différent, parce que ces dernières années, il y avait des joueurs autour de lui qui faisaient qu’il n’avait probablement pas cette pleine responsabilité. Ce qui s’est passé dans le vestiaire, ça va changer maintenant. »
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Fernandez est présent avant le choc contre Coventry
City a également ajouté à ses rangs le champion du monde argentin Enzo Fernandez le dernier jour du mercato, le milieu de terrain sud-américain devenant le joueur le plus cher de l’histoire du football britannique, à égalité en rejoignant Chelsea pour 125 M£ (169 M$).
C’est un autre joueur au tempérament combatif, qui a parfois porté le brassard pendant son passage à Stamford Bridge, et qui sera une force motrice au milieu de terrain. City, qui occupe la tête du classement de Premier League après avoir entamé la saison 2026-2027 par deux victoires consécutives, retrouvera la compétition samedi en recevant Frank Lampard et son équipe de Coventry.
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