Pour l’instant, Haaland se concentre sur sa mission : aider City, qui travaille sous les ordres du successeur de Guardiola, Enzo Maresca, à aller chercher les plus grands trophées. Il endosse davantage un rôle de leader après avoir vu des joueurs comme Bernardo Silva et Rodri quitter l’Etihad, dans le sillage de Kevin De Bruyne et Ilkay Gundogan.

Invité à préciser qui d’autre devait élever son niveau après autant de départs de joueurs expérimentés, Hamann a ajouté : « Évidemment, c’est toujours une opportunité quand des personnalités très fortes et majeures du vestiaire s’en vont, c’est toujours une opportunité pour d’autres de prendre leurs responsabilités et, bien sûr, quelqu’un doit reprendre le flambeau, parce qu’ils ont connu un énorme succès.

« Ils ont toujours Ruben Dias, qui est le leader de l’équipe. Avec [Gianluigi] Donnarumma, ils ont un gardien qui a tout vu, qui est encore très jeune, mais qui est là depuis longtemps, et je pense que ce sont ces joueurs-là.

« Parce qu’avec Elliot Anderson et [Ayyoub] Bouaddi, ils ont deux joueurs très talentueux dans l’entrejeu, mais ils ont besoin d’être guidés. Bouaddii arrive dans un nouveau championnat, donc il lui faudra peut-être quelques semaines pour s’adapter. J’aime beaucoup les deux joueurs, je dois le dire, et je pense que c’est un secteur très important, comme on le sait, l’entrejeu : c’est là que l’on gagne et que l’on perd les matches, donc je pense qu’ils ont besoin de Dias, ils ont besoin de Donnarumma.

« Évidemment, en tant que gardien, on n’a pas autant d’influence, et Haaland, je pense qu’il doit sans doute endosser un rôle différent, parce que ces dernières années, il y avait des joueurs autour de lui qui faisaient qu’il n’avait probablement pas cette pleine responsabilité. Ce qui s’est passé dans le vestiaire, ça va changer maintenant. »