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« Toujours un talent ! » - Un ancien entraîneur soutient Dele Alli pour relancer sa carrière alors qu'il s'entraîne avec un club de Championship
Alli cherche un nouveau souffle à West Ham
Alli tente actuellement de relancer une carrière au point mort. Selon talkSPORT, l’international anglais aux 37 sélections s’entraîne avec l’équipe de Championship de West Ham United afin de prouver sa forme physique.
Le milieu offensif n’a plus disputé de match officiel depuis mars de l’année dernière. Son retour avec Côme après près de 750 jours passés dans l’ombre s’est terminé dans la désillusion, puisque il a été expulsé moins de 10 minutes après être entré en jeu comme remplaçant. Cela s’est avéré être sa seule apparition avec l’équipe de Cesc Fabregas. Cependant, l’ancien entraîneur de Salford, Robinson, reste fermement convaincu que l’ex-star de Tottenham demeure un immense talent qui a encore beaucoup à offrir.
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Robinson met en garde contre un manque de rythme
Robinson a récemment croisé Alli à Marbella, où le milieu de terrain était poussé dans ses retranchements lors d’un stage de présaison. Tout en soutenant son talent indéniable, Robinson a prévenu qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’Alli retrouve instantanément son meilleur niveau d’autrefois.
« J’ai passé environ une heure à discuter avec lui, je l’ai vraiment croisé par hasard », a déclaré Robinson sur talkSPORT Breakfast. « Nous avons parlé du football en général, de la manière dont il se sent, du fait qu’il veut rejouer et de la façon dont il cherche une opportunité.
« Je pense que le problème dans le monde moderne, c’est que les réseaux sociaux façonnent énormément notre perception de lui en tant qu’être humain, avant tout. On oublie le fait qu’il était, et qu’il reste, un talent. »
La dernière chance pour Alli
Après avoir été éloigné aussi longtemps d’un environnement d’entraînement collectif, Robinson a reconnu qu’Alli aura besoin de temps pour s’adapter. Il a également admis que le milieu de terrain est désormais clairement dans une situation de dernière chance.
« Maintenant, il a eu plusieurs occasions de se remettre à jouer, donc on ne peut pas rejeter la faute sur tout le monde », a déclaré Robinson. « Il faut d’abord et avant tout se regarder soi-même.
« Et au bout du compte, s’il se voit offrir cette opportunité, s’il arrive à West Ham et s’adapte immédiatement, ils savent qu’ils auront un footballeur tellement talentueux. Mais cela dépend de lui. Cela ne dépend plus de personne d’autre maintenant. Je pense qu’il s’agit simplement pour lui de rechausser les crampons et de faire quelque chose qu’il aime. »
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Un nouveau départ en Championship
Si West Ham proposait un contrat permanent à Alli, ce serait la première fois qu’il évoluerait en Championship, après la récente relégation des Hammers de l’élite. Il appartient désormais entièrement à Alli de rechausser les crampons et de décrocher un contrat dans l’est de Londres. Pendant ce temps, West Ham lancera sa nouvelle saison 2026/27 samedi avec un match du premier tour de la Carabao Cup contre Portsmouth.
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