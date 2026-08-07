« Toujours un talent ! » - Un ancien entraîneur soutient Dele Alli pour relancer sa carrière alors qu'il s'entraîne avec un club de Championship

Robinson a récemment croisé Alli à Marbella, où le milieu de terrain était poussé dans ses retranchements lors d’un stage de présaison. Tout en soutenant son talent indéniable, Robinson a prévenu qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’Alli retrouve instantanément son meilleur niveau d’autrefois.

« J’ai passé environ une heure à discuter avec lui, je l’ai vraiment croisé par hasard », a déclaré Robinson sur talkSPORT Breakfast. « Nous avons parlé du football en général, de la manière dont il se sent, du fait qu’il veut rejouer et de la façon dont il cherche une opportunité.

« Je pense que le problème dans le monde moderne, c’est que les réseaux sociaux façonnent énormément notre perception de lui en tant qu’être humain, avant tout. On oublie le fait qu’il était, et qu’il reste, un talent. »