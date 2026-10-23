Ses qualités ont d’abord été repérées à Genk, où il a fait ses débuts en équipe première à 16 ans. Chelsea, géant de Premier League, a ensuite mis la main sur ce joueur au potentiel évident en bouclant son transfert pour 9 millions d’euros (8 millions de livres sterling/10 millions de dollars) en 2011.

Chelsea comptait alors Petr Cech dans son effectif, ce qui a conduit Courtois à passer trois saisons consécutives en prêt à l’Atlético de Madrid, poids lourd de la Liga. Son temps de jeu régulier dans la capitale espagnole, ainsi que sa victoire en Ligue Europa, ont été bénéfiques à ce gardien de grande taille.

C’est pendant son passage à l’Atlético qu’il a commencé à se faire une place parmi l’élite mondiale. Après son retour à Stamford Bridge, il a renforcé cette réputation. Courtois a remporté deux titres de champion d’Angleterre, la FA Cup et la League Cup. Il a disputé 154 matches en quatre saisons.