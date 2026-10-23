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Toujours « le meilleur » gardien de la planète ? La légende belge Philippe Albert situe Thibaut Courtois, numéro un du Real Madrid, dans la hiérarchie face à David Raya, Alisson, Gianluigi Donnarumma et consorts
Trophées remportés avec l’Atlético de Madrid et Chelsea
Ses qualités ont d’abord été repérées à Genk, où il a fait ses débuts en équipe première à 16 ans. Chelsea, géant de Premier League, a ensuite mis la main sur ce joueur au potentiel évident en bouclant son transfert pour 9 millions d’euros (8 millions de livres sterling/10 millions de dollars) en 2011.
Chelsea comptait alors Petr Cech dans son effectif, ce qui a conduit Courtois à passer trois saisons consécutives en prêt à l’Atlético de Madrid, poids lourd de la Liga. Son temps de jeu régulier dans la capitale espagnole, ainsi que sa victoire en Ligue Europa, ont été bénéfiques à ce gardien de grande taille.
C’est pendant son passage à l’Atlético qu’il a commencé à se faire une place parmi l’élite mondiale. Après son retour à Stamford Bridge, il a renforcé cette réputation. Courtois a remporté deux titres de champion d’Angleterre, la FA Cup et la League Cup. Il a disputé 154 matches en quatre saisons.
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Un modèle de régularité pour le Real Madrid
Le Real Madrid s’est ensuite manifesté en 2018, avec un transfert de 35 millions de livres (47 millions de dollars). Là encore, l’opération s’est révélée être une très bonne affaire. Courtois a fait preuve d’une remarquable régularité avec le Real Madrid en 345 matches.
Plusieurs autres gardiens ont revendiqué le titre de « meilleur à son poste », notamment Ederson, ancien joueur de Manchester City, et Jan Oblak, actuel numéro 1 de l’Atlético. Unai Simon est devenu champion du monde avec l’Espagne, maintenant Raya, gardien d’Arsenal lauréat du Gant d’or, sur le banc par la même occasion.
Qui est le meilleur gardien de but du monde ?
Courtois est-il toujours le meilleur du lot ? Albert est peut-être légèrement partial, mais l’ancien international belge, qui s’exprimait en partenariat avec Casino26.ch, a répondu à GOAL lorsqu’on lui a posé la question : « Thibaut fait partie des trois meilleurs gardiens du monde depuis 15 ans. Et depuis sept ou huit ans, personne n’est meilleur que lui. »
« Il ne joue pas en équipe nationale en ce moment. C’est Senne Lammens qui y joue actuellement. Lammens est un bon gardien, mais Thibaut est le meilleur. »
« Il est toujours difficile de succéder à un gardien comme lui, car il a été important et formidable dans chaque club où il a joué. Il a remporté tous les trophées possibles en tant que footballeur et a toujours accompli de grandes choses pour chacun de ses clubs. »
« J’ai beaucoup de respect pour lui. Nous avons eu beaucoup de chance, et nous en avons encore, d’avoir un gardien comme Thibaut qui joue pour nous. »
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En lice pour des titres majeurs et un nouveau contrat
Courtois est en lice pour être désigné meilleur gardien lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2026. Il figure sur cette liste de dix candidats aux côtés de Yassine Bounou, Joan García, Gregor Kobel, Emi Martínez, Edouard Mendy, Raya, Matvey Safonov, Simon et Vozinha.
Il a déjà remporté le trophée Yachine en 2022, après avoir été désigné meilleur gardien de la FIFA en 2018. Le légendaire Belge a désormais 34 ans, mais il est considéré comme ayant encore de belles années devant lui. Une prolongation de contrat au Santiago Bernabéu jusqu’en 2028 a été évoquée.
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