« Toujours l’homme de la situation » : Jaap Stam adresse un message clair à INEOS alors que Michael Carrick se bat pour son avenir à Manchester United

Selon le journaliste de TEAMtalk Graeme Bailey, Carrick ne risque pas de perdre son poste dans l’immédiat, même si des intermédiaires travaillant avec l’ancien entraîneur de Chelsea et de Naples Conte ont contacté le club pour lui faire savoir qu’il était prêt à prendre les commandes immédiatement, après avoir déjà convoité le poste l’été dernier. Stam estime néanmoins que la nomination d’un entraîneur chevronné ne garantit pas un redressement.

Comparant le football actuel à l’époque de Sir Alex Ferguson et évoquant les récentes nominations d’entraîneurs, Stam a déclaré à FlashScore : « À l’époque, quand Sir Alex dirigeait l’équipe, je pense qu’ils avaient encore un peu plus de temps pour travailler avec un groupe, le construire et finir par réussir. Aujourd’hui, il est très difficile pour un entraîneur de disposer du temps nécessaire pour réussir sur le long terme.

« Comme vous l’avez mentionné, ils ont déjà eu des entraîneurs très expérimentés, comme [Jose] Mourinho, [David] Moyes, [Louis] Van Gaal et [Erik] Ten Hag. Tous avaient de l’expérience au plus haut niveau, et ils n’ont pas réussi. Rien ne garantit donc qu’en faisant venir un entraîneur très expérimenté, celui-ci aura les idées ou la solution pour réussir. »