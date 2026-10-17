AFP
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« Toujours l’homme de la situation » : Jaap Stam adresse un message clair à INEOS alors que Michael Carrick se bat pour son avenir à Manchester United
Un Néerlandais apporte son soutien à un entraîneur anglais sous pression
L’ancien défenseur de Manchester United souhaite que les dirigeants du club continuent de soutenir leur entraîneur malgré un début poussif. Nommé à titre permanent l’été dernier après avoir décroché la troisième place en tant qu’entraîneur intérimaire depuis janvier, il traverse une période difficile. Six points en six matches de Premier League, une élimination en Carabao Cup face à Brighton and Hove Albion et une défaite 2-0 en Ligue des champions sur le terrain de l’Atlético de Madrid après une victoire 4-0 contre Sabah ont accru la pression.
- ZUMA Press Wire
Des références solides ne garantissent pas le succès
Selon le journaliste de TEAMtalk Graeme Bailey, Carrick ne risque pas de perdre son poste dans l’immédiat, même si des intermédiaires travaillant avec l’ancien entraîneur de Chelsea et de Naples Conte ont contacté le club pour lui faire savoir qu’il était prêt à prendre les commandes immédiatement, après avoir déjà convoité le poste l’été dernier. Stam estime néanmoins que la nomination d’un entraîneur chevronné ne garantit pas un redressement.
Comparant le football actuel à l’époque de Sir Alex Ferguson et évoquant les récentes nominations d’entraîneurs, Stam a déclaré à FlashScore : « À l’époque, quand Sir Alex dirigeait l’équipe, je pense qu’ils avaient encore un peu plus de temps pour travailler avec un groupe, le construire et finir par réussir. Aujourd’hui, il est très difficile pour un entraîneur de disposer du temps nécessaire pour réussir sur le long terme.
« Comme vous l’avez mentionné, ils ont déjà eu des entraîneurs très expérimentés, comme [Jose] Mourinho, [David] Moyes, [Louis] Van Gaal et [Erik] Ten Hag. Tous avaient de l’expérience au plus haut niveau, et ils n’ont pas réussi. Rien ne garantit donc qu’en faisant venir un entraîneur très expérimenté, celui-ci aura les idées ou la solution pour réussir. »
La compréhension culturelle l’emporte sur le pari managérial
Stam reste convaincu que la relation étroite de Carrick avec le vestiaire, sa connaissance approfondie de l’identité du club et son entente avec la direction font de lui la personne idéale pour mener le renouveau du club.
Expliquant pourquoi l’homme de 45 ans mérite du temps pour mettre en œuvre son projet à long terme, Stam a ajouté : « Je pense que Michael est toujours la bonne personne pour cela. Il faut quelqu’un qui soit proche des joueurs. Il connaît les joueurs, il connaît la culture du club, il s’entend bien avec les membres du conseil d’administration, et ils lui accordent leur confiance et du temps pour qu’il puisse y parvenir. »
« Bien sûr, il doit avoir un plan pour y arriver, mais ils en ont probablement discuté, ainsi que de la manière d’aborder les périodes de mercato, du moment où recruter certains joueurs, puis de la façon de construire à partir de là. Ensuite, un entraîneur doit le montrer. Quand on nomme un entraîneur, on ne sait jamais s’il fera l’affaire. Mais Michael a prouvé la saison dernière qu’il en était capable, et je suis sûr qu’il va progresser cette saison et obtenir de meilleurs résultats. »
- Getty Images Sport
Un derby du Yorkshire acharné met la détermination à l’épreuve
Treizième et sans victoire depuis cinq matches toutes compétitions confondues, Manchester United se déplace dimanche chez son grand rival Leeds United pour un sérieux test. Septièmes avec neuf points, les hommes de Daniel Farke veulent rebondir après leur courte défaite 2-1 face à Arsenal. Leeds, invaincu lors de ses cinq derniers matches de championnat à Elland Road, promet aux visiteurs un après-midi difficile dans le Yorkshire.
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