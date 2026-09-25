« Toujours dans mon cœur » : la légende de l'AC Milan Andriy Shevchenko adresse un message émouvant à son ancien club et à une Italie en difficulté

Dans un entretien accordé au quotidien italien La Gazzetta dello Sport, Shevchenko a été interrogé sur son lien durable avec le football italien et sur ce qu'il pense de son ancien club, l'AC Milan. Confirmant ses profonds liens émotionnels, le joueur de 49 ans a déclaré : « Milan est toujours dans mon cœur, et je serai toujours son supporter. Et l'Italie est elle aussi toujours dans mon cœur ; c'est ma deuxième maison. Je ne le dis pas pour faire plaisir à qui que ce soit, mais parce que c'est vrai. »

Interrogé ensuite sur la phase difficile que traverse le football italien et sur la mauvaise passe persistante de l'équipe nationale, l'ancien Ballon d'Or a ajouté : « Ne vous plaignez pas trop ; vous surmonterez ce moment. Appréciez votre histoire et souvenez-vous que vous avez énormément de talent en vous ; il vous suffit de changer quelques choses, et vous repartirez. Vous avez aussi les bonnes personnes pour le faire. »