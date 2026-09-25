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« Toujours dans mon cœur » : la légende de l'AC Milan Andriy Shevchenko adresse un message émouvant à son ancien club et à une Italie en difficulté
Shevchenko croit au renouveau italien
L’ancien attaquant légendaire de l’Ukraine a partagé son point de vue sur le sort du football italien, qui peine à retrouver son prestige mondial. Sur le plan national, l’AC Milan de Ruben Amorim occupe la cinquième place de Serie A avec 11 points pris lors de ses cinq premiers matches. Pendant ce temps, l’équipe nationale d’Italie traverse une période de transition sous Roberto Mancini après son échec à se qualifier pour trois Coupes du monde consécutives depuis 2018.
- LaPresse
Le héros ukrainien confesse une affection de toujours
Dans un entretien accordé au quotidien italien La Gazzetta dello Sport, Shevchenko a été interrogé sur son lien durable avec le football italien et sur ce qu'il pense de son ancien club, l'AC Milan. Confirmant ses profonds liens émotionnels, le joueur de 49 ans a déclaré : « Milan est toujours dans mon cœur, et je serai toujours son supporter. Et l'Italie est elle aussi toujours dans mon cœur ; c'est ma deuxième maison. Je ne le dis pas pour faire plaisir à qui que ce soit, mais parce que c'est vrai. »
Interrogé ensuite sur la phase difficile que traverse le football italien et sur la mauvaise passe persistante de l'équipe nationale, l'ancien Ballon d'Or a ajouté : « Ne vous plaignez pas trop ; vous surmonterez ce moment. Appréciez votre histoire et souvenez-vous que vous avez énormément de talent en vous ; il vous suffit de changer quelques choses, et vous repartirez. Vous avez aussi les bonnes personnes pour le faire. »
Mancini supervise une grande reconstruction générationnelle
L’optimisme de Shevchenko s’inscrit dans une vaste refonte menée par Mancini et le directeur technique Claudio Ranieri, qui ont pris les commandes après le départ du sélectionneur Gennaro Gattuso en avril 2026. L’allenatore a immédiatement convoqué neuf débutants, lançant une vague de jeunes espoirs, dont Michael Kayode, Honest Ahanor et Samuele Inacio, afin d’accélérer la régénération de l’effectif. Cette approche audacieuse vise à poser des bases durables et à restaurer le statut des quadruples champions du monde sur la scène mondiale.
- IPA Sport
L’Italie face à un calendrier automnal exigeant
L’Italie testera immédiatement sa nouvelle génération en Ligue des nations de l’UEFA en recevant la Belgique avant d’entreprendre des déplacements redoutables en Turquie et en France. Ce calendrier automnal chargé offre à Mancini le point de repère idéal pour façonner son groupe avant de conclure la fenêtre internationale face à la Turquie le 5 octobre. Pendant ce temps, Milan reprendra ses obligations nationales avec un déplacement à Sassuolo le 11 octobre, dans l’objectif de rester au contact du sommet de la Serie A.
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