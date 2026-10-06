L’homme de 74 ans a admis avant la trêve internationale qu’il réfléchirait à sa position et discuterait avec la direction après que Celtic a subi trois défaites consécutives en l’espace d’une semaine. Un revers en Ligue Europa contre Ferencvaros s’est intercalé entre deux défaites contre les Rangers.

Cependant, s’exprimant sur le site du club, Martin O'Neill a confirmé qu’il était prêt à continuer. Interrogé sur sa détermination, O'Neill a déclaré : « Je le suis. Je suis extrêmement prêt pour ça. Nous avons vécu une semaine difficile. Ça peut arriver, vous pouvez perdre contre votre rival historique, vous pouvez perdre un match européen. Ce n’est certainement pas la fin du monde, comme cela semblait être décrit. Mais je suis prêt à y aller. »