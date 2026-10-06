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« Toujours aussi déterminé maintenant » : Martin O'Neill confirme qu'il va rester entraîneur du Celtic après avoir réfléchi à son avenir
O'Neill s'engage avec le Celtic
L’homme de 74 ans a admis avant la trêve internationale qu’il réfléchirait à sa position et discuterait avec la direction après que Celtic a subi trois défaites consécutives en l’espace d’une semaine. Un revers en Ligue Europa contre Ferencvaros s’est intercalé entre deux défaites contre les Rangers.
Cependant, s’exprimant sur le site du club, Martin O'Neill a confirmé qu’il était prêt à continuer. Interrogé sur sa détermination, O'Neill a déclaré : « Je le suis. Je suis extrêmement prêt pour ça. Nous avons vécu une semaine difficile. Ça peut arriver, vous pouvez perdre contre votre rival historique, vous pouvez perdre un match européen. Ce n’est certainement pas la fin du monde, comme cela semblait être décrit. Mais je suis prêt à y aller. »
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Retour sur les difficultés récentes
L’entraîneur a expliqué que son temps passé loin du club lui avait offert une occasion nécessaire d’évaluer les performances récentes et de se recentrer sur la fin de la saison.
O'Neill a ajouté : « Je pensais prendre un peu de temps et il ne m’a pas fallu tant de temps que ça pour y réfléchir. Je veux diriger le club, je veux essayer de gagner le championnat, ce que nous nous étions fixé comme objectif, et je suis tout aussi déterminé qu’auparavant. Cela a été un moment de réflexion, pendant un court instant, et oui, il y a des choses auxquelles on pense. Mais dans l’ensemble, je suis de retour, j’ai hâte de m’y remettre et l’équipe est prête. »
Prendre ses responsabilités
O'Neill a souligné l'importance de l'auto-analyse pendant les périodes difficiles, notant que les écarts dans leurs récentes défaites étaient incroyablement minces. Il a fait remarquer qu'une égalisation contre les Rangers aurait complètement changé le match. Il a poursuivi : « Ce que vous essayez de faire, c'est d'analyser les choses que vous avez faites ou peut-être celles que vous n'avez pas faites. Tout au long de ma carrière d'entraîneur, j'ai été exactement comme ça. Je pense que je me remets en question en premier lieu. C'était peut-être un peu différent quand j'étais joueur, parce que je crois que j'avais l'habitude de blâmer tous les autres joueurs pour ma propre mauvaise performance. Mais, en tant qu'entraîneur, vous devez vous regarder vous-même. Et si vous avez le sentiment que quelque chose s'est perdu, bien sûr, vous devez l'analyser. »
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Quelle est la suite pour le Celtic ?
Le Celtic retrouve la compétition nationale dimanche avec un déplacement sur la pelouse de Motherwell à Fir Park. O'Neill espère pouvoir compter sur un effectif renforcé, Jota ayant récemment disputé 45 minutes lors d'un match amical à l'entraînement, tandis qu'Alistair Johnston et Callum Osmand ont tous deux repris l'entraînement après des blessures aux ischio-jambiers.
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