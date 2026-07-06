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Touhil estime que Trump pourrait annuler l’expulsion de Kwansa, tout comme il l’a fait pour Balojon

Mexico vs Angleterre
Mexico
Angleterre
Coupe du monde
T. Tuchel
F. Balogun
Mexique
Angleterre
É.-U.

Thomas Tuchel, le sélectionneur de l’équipe d’Angleterre, a exprimé son étonnement quant à la procédure ayant permis la levée de la suspension de Folarin Balogun, la star de l’équipe des États-Unis, malgré son expulsion lors du match contre l’Équateur.

La FIFA a confirmé que le défenseur serait bien aligné contre la Belgique en huitièmes de finale, après avoir reporté l’application de la suspension d’un match initialement prononcée suite à son expulsion face à la Bosnie-Herzégovine.

La Fédération belge s’est dite « surprise » par cette décision, tandis que la chaîne ABC News a rapporté que le président américain Donald Trump avait contacté le président de la FIFA, Gianni Infantino, afin de faire réexaminer la sanction infligée à Balogun.

Le joueur anglais Kwansa avait été expulsé lors de la victoire 3-2 de l’Angleterre face au Mexique au stade Azteca.

«Harry Kane pourrait peut-être demander au président Trump de l’aider à faire annuler le carton rouge reçu par Kwanasa», a lancé Tuchel sur le ton de la plaisanterie, des propos relayés par ESPN.

Il a poursuivi : « Je pense tout d’abord, et pour être clair, que ce qui s’est passé avec Balugun ne méritait pas un carton rouge. Mais la technologie vidéo est intervenue, et il est clair que trois personnes dans la salle VAR, aux côtés de l’arbitre, ont revu l’action et ont estimé qu’elle méritait un carton jaune ; c’est ainsi que la décision a été prise. »

Il a ajouté : « Qui a le pouvoir d’annuler cette décision ? Quand ? Sur quelle base ? Et jusqu’où cela peut-il aller ? Pour moi, c’est tout simplement étrange. Nous voulons simplement qu’il y ait une cohérence dans les décisions. »

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    Harry Kane va-t-il prendre la parole pour s’adresser à Trump ?

    Il a poursuivi : « Que dire du carton jaune reçu par Declan Rice dès la première minute ? Le débat pourrait durer longtemps. À mes yeux, ce n’était pas un carton jaune. Va-t-on l’annuler ? La France va-t-elle, elle aussi, retirer le carton jaune reçu par Oliseu face au Paraguay, qui ne méritait pas d’avertissement ? ».

    Il a insisté : « Où cela va-t-il nous mener ? Je ne connais pas le règlement, et je ne suis pas la personne la mieux placée pour répondre à cette question. Je vais simplement attendre de voir ce qui va se passer. »

    Par ailleurs, Trump avait salué la performance de Harry Kane sur Truth Social après la victoire anglaise, le qualifiant de « grand joueur ». 

    Interrogé sur la possibilité que le capitaine anglais contacte le président américain au sujet de l’affaire Kwansa, Tuchel a souri : « Peut-être… C’est un bon point de départ. »

    Relancé sur la possibilité d’un recours, l’Allemand a enchaîné : « Où ça commence et où ça s’arrête ? On peut annuler les décisions ou pas ? Qu’est-ce qui se passe exactement ? »

    Il conclut en posant la question de fond : « Où fixer la limite ? Je n’ai pas la réponse. Allons-nous contester chaque carton jaune jugé injustifié ou chaque carton rouge considéré comme erroné ? Et qui aura le dernier mot ? »

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