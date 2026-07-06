Thomas Tuchel, le sélectionneur de l’équipe d’Angleterre, a exprimé son étonnement quant à la procédure ayant permis la levée de la suspension de Folarin Balogun, la star de l’équipe des États-Unis, malgré son expulsion lors du match contre l’Équateur.

La FIFA a confirmé que le défenseur serait bien aligné contre la Belgique en huitièmes de finale, après avoir reporté l’application de la suspension d’un match initialement prononcée suite à son expulsion face à la Bosnie-Herzégovine.

La Fédération belge s’est dite « surprise » par cette décision, tandis que la chaîne ABC News a rapporté que le président américain Donald Trump avait contacté le président de la FIFA, Gianni Infantino, afin de faire réexaminer la sanction infligée à Balogun.

Le joueur anglais Kwansa avait été expulsé lors de la victoire 3-2 de l’Angleterre face au Mexique au stade Azteca.

«Harry Kane pourrait peut-être demander au président Trump de l’aider à faire annuler le carton rouge reçu par Kwanasa», a lancé Tuchel sur le ton de la plaisanterie, des propos relayés par ESPN.

Il a poursuivi : « Je pense tout d’abord, et pour être clair, que ce qui s’est passé avec Balugun ne méritait pas un carton rouge. Mais la technologie vidéo est intervenue, et il est clair que trois personnes dans la salle VAR, aux côtés de l’arbitre, ont revu l’action et ont estimé qu’elle méritait un carton jaune ; c’est ainsi que la décision a été prise. »

Il a ajouté : « Qui a le pouvoir d’annuler cette décision ? Quand ? Sur quelle base ? Et jusqu’où cela peut-il aller ? Pour moi, c’est tout simplement étrange. Nous voulons simplement qu’il y ait une cohérence dans les décisions. »