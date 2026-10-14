Francesco Totti sera présent ce soir au Stadio Olimpico de Rome pour assister au choc de Ligue des champions entre la Roma et le Real Madrid. Mais ce matin, il a participé à la présentation de l’album de vignettes Calciatori Panini 2026/2027, dans lequel il figure parmi les légendes de la Serie A.

Sur scène, puis en zone mixte, les références à la Roma ont été nombreuses, avec notamment une boutade qui a déjà fait rire les supporters romains. Gasperinil, qualifié de meilleur joueur de l’équipe, peut croire au Scudetto. En revanche, un retour de Totti au club n’est pas possible aujourd’hui. Voici ses propos.



