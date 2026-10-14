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FBL-ITA-AS ROMA-AC MILANAFP
Emanuele Tramacere
Traduit par

Totti : « Les vignettes Panini ? Quand j’étais petit, je collais une équipe à l’envers. Est-ce le bon moment pour revenir à la Roma ? Non. »

Roma
F. Totti
Lazio Rome

L’ancien capitaine et légende de la Roma a raconté plusieurs anecdotes liées à son enfance et à son rapport aux vignettes Panini. Toutes sont liées à la Roma, même si un retour à Trigoria est aujourd’hui impossible.

Francesco Totti sera présent ce soir au Stadio Olimpico de Rome pour assister au choc de Ligue des champions entre la Roma et le Real Madrid. Mais ce matin, il a participé à la présentation de l’album de vignettes Calciatori Panini 2026/2027, dans lequel il figure parmi les légendes de la Serie A.

Sur scène, puis en zone mixte, les références à la Roma ont été nombreuses, avec notamment une boutade qui a déjà fait rire les supporters romains. Gasperinil, qualifié de meilleur joueur de l’équipe, peut croire au Scudetto. En revanche, un retour de Totti au club n’est pas possible aujourd’hui. Voici ses propos.


  • La Roma peut-elle viser le Scudetto ?

    « La Roma peut-elle jouer le titre ou lui manque-t-il encore quelque chose ? Elle peut rivaliser. Nous savons que l’Inter a une longueur d’avance, mais la Roma peut lui donner du fil à retordre. Tout le monde à la Roma fait du bon travail, mais la valeur ajoutée, c’est Gasperini : il est en train de créer un grand groupe qui a envie de gagner. »

  • LE REAL

    « Ce soir, la Roma joue, même si en face il y a le Real. Ce n’est pas le Real Madrid de notre époque, où il y avait de véritables Galactiques. Il faut toujours faire preuve de respect. C’est un match de Ligue des champions difficile pour les deux équipes. Quand on vient jouer à l’Olimpico devant 70 000 personnes, ce n’est pas simple. »

  • MOURINHO

    « Je pense qu’il recevra aujourd’hui un grand accueil. L’entraîneur a beaucoup apporté à cette ville et à cette équipe. Il a atteint deux finales européennes consécutives, cet hommage est donc amplement mérité. »

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  • « DES VIGNETTES ? UNE ÉQUIPE LA TÊTE EN BAS »

    J’ai grandi avec Panini. À l’époque, un paquet coûtait 200 lires et c’étaient des moments inoubliables. Il était difficile de le terminer rapidement, mais c’était amusant, parce qu’on passait la moitié de l’après-midi à coller les vignettes. Il y avait toutefois une équipe dont je collais les vignettes à l’envers. Je ne peux pas dire laquelle.

  • LA LAZIO

    « Franchement, je ne m’attendais pas à cette Lazio, mais c’est une équipe qui fait de bonnes choses, alors chapeau. »

  • REVENIR À ROME ?

    « Le moment est-il venu de revenir à la Roma ? Non. »

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