Dans les pages de sa nouvelle autobiographie, Oltre, présentée au Teatro Brancaccio. Francesco Totti raconte aussi avoir craint de ne pas survivre au Covid à l’automne 2020.





Quelques jours après la mort de son père, Francesco tombe malade à son tour : « Je n’arrivais pas à sortir du lit. Médicaments, piqûres, mixtures : rien n’y faisait. J’avais une peur terrible de mourir comme papa. » Pris de panique, Totti dit à ses enfants : « Je ne sais pas si je vais m’en sortir, croyez-moi, je ne sais pas combien de temps je tiendrai encore. »





Transporté au Campus Bio-Medico de Rome, il passe des examens qui révèlent une pneumonie bilatérale et une saturation en oxygène tombée à 88 %. Les médecins décident de l’hospitaliser immédiatement, mais Torri refuse et signe sa décharge : « Je ne veux pas finir comme mon père. Si je dois mourir, je veux mourir chez moi, pas enfermé ici sans revoir mes enfants. »



