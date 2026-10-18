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Grafica Calciomercato Totti serio 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Totti, le récit choc sur le Covid : « Si je dois mourir, je veux mourir chez moi »

F. Totti
Roma

L’ancien capitaine de la Roma a dit à ses enfants : « Je ne sais pas si je vais y arriver, croyez-moi, je ne sais pas combien de temps je tiendrai encore »

Dans les pages de sa nouvelle autobiographie, Oltre, présentée au Teatro Brancaccio. Francesco Totti raconte aussi avoir craint de ne pas survivre au Covid à l’automne 2020.


Quelques jours après la mort de son père, Francesco tombe malade à son tour : « Je n’arrivais pas à sortir du lit. Médicaments, piqûres, mixtures : rien n’y faisait. J’avais une peur terrible de mourir comme papa. » Pris de panique, Totti dit à ses enfants : « Je ne sais pas si je vais m’en sortir, croyez-moi, je ne sais pas combien de temps je tiendrai encore. »


Transporté au Campus Bio-Medico de Rome, il passe des examens qui révèlent une pneumonie bilatérale et une saturation en oxygène tombée à 88 %. Les médecins décident de l’hospitaliser immédiatement, mais Torri refuse et signe sa décharge : « Je ne veux pas finir comme mon père. Si je dois mourir, je veux mourir chez moi, pas enfermé ici sans revoir mes enfants. »


  • Chez lui, Totti passe des nuits extrêmement difficiles et reçoit un appel de Pier Silvio Berlusconi, qui, par l’intermédiaire de Silvia Toffanin (une amie d’Ilary Blasi), met un avion privé à sa disposition pour le transporter à Milan et le confier aux soins d’Alberto Zangrillo, chef de service au San Raffaele. Réponse de Totti : « Mais t’es fou ou quoi ? Je ne vais pas me faire hospitaliser dans ma Rome pour ensuite venir mourir à Milan ? »


    C’est alors Zangrillo lui-même qui guide Totti à distance. Le professeur lui demande dans quelle position il dort et, apprenant que Totti dort habituellement sur le côté, lui conseille de se mettre sur le ventre dans son lit, le thorax contre le matelas et les bras écartés. « Comme Jésus sur la croix ? », demande l’ancien footballeur. Zangrillo lui explique que c’est la dernière carte à jouer avant une hospitalisation forcée. La manœuvre fonctionne : sa respiration s’améliore, sa fièvre baisse et sa saturation remonte à 99 %. « J’ai eu l’impression de renaître. Zangrillo n’a pas commis la moindre erreur. »



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