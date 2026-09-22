Le premier baiser avec Noemi Bocchi, la mort de son père et bien plus encore. Dans son livre « Oltre », publié chez Cairo Editore, Francesco Totti a raconté de nombreuses anecdotes et curiosités sur sa vie privée. Des extraits publiés par le Corriere della Sera se dégage le récit d’un homme qui a vécu certains moments comme une personne ordinaire, loin du luxe et de l’argent. Voici quelques passages.
Totti : « Le premier baiser avec Noemi ? Comme le penalty contre l’Australie, je ne pouvais pas le rater. La mort de mon père, une pure angoisse, elle a changé ma vie »
Le premier baiser à Noemi comme le penalty contre l’Australie
« Voici mon numéro. » « Et voici le mien. » Elle était blonde, elle était magnifique, tout le monde s’en rendait compte. Elle était douce, elle était intelligente, elle était intéressante : c’était beau de le découvrir petit à petit, en lui parlant.
Le premier baiser est arrivé bien longtemps après. Près de la Piazza del Popolo, en voiture, comme deux adolescents, dans la pénombre. J’avais un peu peur, j’étais vraiment ému. J’avais déjà donné des baisers dans ma vie, mais celui-là, je le considérais comme capital. Je ne pouvais quand même pas le rater, comme le penalty contre l’Australie à la Coupe du monde 2006. Des moments fondamentaux pour l’avenir, des hymnes à la joie.
J’ai commencé à être assailli par les doutes de l’adolescent. Est-ce que je l’embrasse ou j’attends que ce soit elle qui le fasse ? Je ferme les yeux ou je les garde ouverts ? Et si ça ne lui plaît pas ? La langue, j’y vais ou pas ? Et si quelqu’un nous voit ? Apparemment, nous nous sommes donné le bon baiser au bon moment. Avec Rome en toile de fond, et en nous, et devant nous.
LA MORT DU PÈRE
« Allô ? ». À l’autre bout du fil, pendant de très longs instants, seulement le silence, brièvement rompu par une respiration que je ne qualifierais pas de lourde, mais plutôt de respectueuse, presque retenue. « Allô ? ». « Malheureusement, Frà... ». Dès que j’ai entendu ce malheureusement, j’ai compris, le monde s’est écroulé.
Papa était mort. C’est le médecin qui le suivait au Spallanzani de Rome, où il était hospitalisé, qui me l’annonçait. En maîtrisant ses silences et mes peurs, d’une voix ferme et douce. Une personne qui ne déviait jamais et qui, ponctuellement, donnait de ses nouvelles pour les mises à jour entre 19 h 30 et 20 heures, tous les soirs.
Je ne sais pas pourquoi, mais les mauvaises nouvelles sont toujours des rafales tirées très en avance, cette fois même avec sept heures d’avance. « Malheureusement, Frà, quand les patients sont intubés, cela signifie qu’il est difficile de revenir en arrière. »
Papa Enzo, le mythique Shérif, venait de s’en aller comme il avait vécu : sans parler (il ne le faisait que lorsque c’était strictement nécessaire), sinon avec le regard, avec les yeux. Il a passé ses derniers instants branché à une machine qui l’aidait à respirer, avant que le Covid-19 ne lui arrache aussi sa réserve résiduelle de souffle, obstruant lâchement les mécanismes, les poumons.
La voilà, la mort qui a changé ma vie, et ce n’est pas un contresens, c’est de l’angoisse pure.
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