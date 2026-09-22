« Voici mon numéro. » « Et voici le mien. » Elle était blonde, elle était magnifique, tout le monde s’en rendait compte. Elle était douce, elle était intelligente, elle était intéressante : c’était beau de le découvrir petit à petit, en lui parlant.

Le premier baiser est arrivé bien longtemps après. Près de la Piazza del Popolo, en voiture, comme deux adolescents, dans la pénombre. J’avais un peu peur, j’étais vraiment ému. J’avais déjà donné des baisers dans ma vie, mais celui-là, je le considérais comme capital. Je ne pouvais quand même pas le rater, comme le penalty contre l’Australie à la Coupe du monde 2006. Des moments fondamentaux pour l’avenir, des hymnes à la joie.

J’ai commencé à être assailli par les doutes de l’adolescent. Est-ce que je l’embrasse ou j’attends que ce soit elle qui le fasse ? Je ferme les yeux ou je les garde ouverts ? Et si ça ne lui plaît pas ? La langue, j’y vais ou pas ? Et si quelqu’un nous voit ? Apparemment, nous nous sommes donné le bon baiser au bon moment. Avec Rome en toile de fond, et en nous, et devant nous.