Totti : « Genoa et Côme me voulaient vraiment. J’étais prêt à revenir sur les terrains, mais à 48 ans, je ne pouvais pas trahir la Roma »

Gilardino avait 42 ans, Fabregas 37, donc j’aurais eu respectivement 6 et 11 ans de plus que ceux qui étaient payés pour me dire quoi faire. Ce ne sont pas des légendes urbaines, c’est la pure vérité. Incroyable, mais vrai. Dingue.

Pour garder la forme, je jouais tous les lundis soir au foot à huit, comme son nom l’indique, ce qui est peut-être aussi un peu le sport des retraités, de l’après-boulot, mais je m’amusais et je marquais aussi, un peu rondouillard, certes, mais mon état de forme n’était pas si mal. Je m’en sortais bien, on n’oublie quand même pas comment on touche un ballon, comment on tire les coups francs ou comment on délivre une passe décisive.

J’aimais plaisanter dans les interviews, me foutre un peu de la gueule de quelques journalistes qui passaient par là, comme moi seul sais le faire : « Je suis prêt à revenir. » Toujours est-il que tout le monde a entendu cette blague. Et quelqu’un a eu une idée folle.

« Francesco, si tu es prêt, alors reviens vraiment. »