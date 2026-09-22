Francesco Totti a écrit un livre. Un autre, mais cette fois il n’est pas là pour faire rire, il n’est pas truffé de blagues et de gags, mais de curiosités, de coulisses et d’anecdotes sur sa vie. « Oltre » est le titre, publié par Cairo Editore, et dans les pages du Corriere della Sera, l’ancien capitaine de la Roma a voulu en dévoiler certains passages. De son retour en Serie A à 48 ans refusé in extremis à sa relation avec Noemi Bocchi, qui a changé sa vie privée, voici le récit du nouveau Totti.
Totti : « Genoa et Côme me voulaient vraiment. J’étais prêt à revenir sur les terrains, mais à 48 ans, je ne pouvais pas trahir la Roma »
Rejouer ? C’était une blague, mais...
Gilardino avait 42 ans, Fabregas 37, donc j’aurais eu respectivement 6 et 11 ans de plus que ceux qui étaient payés pour me dire quoi faire. Ce ne sont pas des légendes urbaines, c’est la pure vérité. Incroyable, mais vrai. Dingue.
Pour garder la forme, je jouais tous les lundis soir au foot à huit, comme son nom l’indique, ce qui est peut-être aussi un peu le sport des retraités, de l’après-boulot, mais je m’amusais et je marquais aussi, un peu rondouillard, certes, mais mon état de forme n’était pas si mal. Je m’en sortais bien, on n’oublie quand même pas comment on touche un ballon, comment on tire les coups francs ou comment on délivre une passe décisive.
J’aimais plaisanter dans les interviews, me foutre un peu de la gueule de quelques journalistes qui passaient par là, comme moi seul sais le faire : « Je suis prêt à revenir. » Toujours est-il que tout le monde a entendu cette blague. Et quelqu’un a eu une idée folle.
« Francesco, si tu es prêt, alors reviens vraiment. »
Gênes et Côme
Les premiers à se manifester ont été les dirigeants du Genoa, avec lesquels j’ai parlé directement. Ils m’ont posé une question simple : « Alors, tu veux la vivre ou non, cette nouvelle expérience ? » Ils étaient sérieux.
J’ai pris du temps pour décider et, avant de donner une réponse, j’ai commencé à travailler dur. Vraiment dur. J’ai continué avec le foot à huit du lundi, j’ai ajouté trois séances par semaine à la salle et deux avec le kiné, en surveillant mon alimentation. Fini le pain, fini les desserts, fini tout. Supprimer les desserts a été très dur.
Marassi me plaisait, c’est un beau stade, à l’anglaise, avec des gens passionnés, qui suivent les matches au bord du terrain. Tu sens leur souffle dans ton cou. Et puis c’est justement contre le Genoa que j’avais joué mon dernier match avec le maillot de la Roma, comme quoi le destin.
Gilardino m’envoyait quelques messages sur WhatsApp : « Alors ? » C’est un gars de Biella, donc ce n’est pas comme s’il parlait beaucoup, même par message.
Je m’entraînais et je ne peinais pas trop, le corps répondait bien, au-delà des petits bobos normaux pour un homme de presque cinquante ans. Le dos un peu bloqué, mais rien de grave. Avec certains exercices, sept ans après ma retraite, j’ai dû repartir de zéro, mais je m’attendais à pire, je tenais le coup. Je poussais comme un professionnel.
Je ne pouvais pas trahir la Roma
Frérot, mais qu’est-ce que tu fais ? Certains jours, je me le demandais, d’autres, j’étais plus optimiste, je ne savais pas bien ce que l’avenir me réservait, ou peut-être que si, mais je faisais semblant de rien, je profitais du moment. La tête disait que j’aurais pu accepter, le cœur non, puis les rôles s’inversaient, les pensées freinaient et le battement s’accélérait, toujours est-il qu’à la fin la conclusion était toujours la même, une question que je me posais à moi-même : mais peut-on jouer dans une équipe autre que la Roma ?
Au fond de moi, la bonne réponse résonnait fort, j’essayais de ne pas l’entendre, voilà. J’avais 48 ans, okay, mais l’âge, d’une certaine manière, ça se surmonte, on devient plus lent mais le pied, lui, ne vieillit pas, tout le monde est d’accord : il n’a pas besoin de botox. La Roma était le point central. Pas le problème, elle ne le sera jamais. Une trahison sportive n’a pas d’âge, qu’on ait 18 ou 48 ans.
Le premier baiser à Noemi comme le penalty contre l’Australie
« Voici mon numéro. » « Et voici le mien. » Elle était blonde, elle était magnifique, tout le monde le remarquait. Elle était douce, elle était intelligente, elle était intéressante : c’était beau de le découvrir petit à petit, en lui parlant.
Le premier baiser est arrivé bien plus tard. Près de la Piazza del Popolo, en voiture, comme deux adolescents, dans la pénombre. J’avais un peu peur, j’étais vraiment ému. J’avais déjà donné des baisers dans ma vie, mais celui-là, je le considérais comme extrêmement important. Je ne pouvais quand même pas le rater, comme le penalty contre l’Australie à la Coupe du monde 2006. Des moments fondamentaux pour l’avenir, des hymnes à la joie.
J’ai commencé à être assailli par les doutes de l’adolescent. Est-ce que je l’embrasse ou j’attends que ce soit elle qui le fasse ? Je ferme les yeux ou je les garde ouverts ? Et si ça ne lui plaît pas ? La langue, j’y vais ou pas ? Et si quelqu’un nous voit ? Apparemment, nous nous sommes donné le bon baiser au bon moment. Avec Rome en toile de fond, en nous, et devant nous.
LA MORT DU PÈRE
« Allô ? » À l’autre bout du fil, pendant de très longs instants, seulement le silence, brièvement interrompu par une respiration que je ne qualifierais pas de lourde, plutôt de respectueuse, presque retenue. « Allô ? » « Malheureusement, Frà... » Dès que j’ai entendu ce malheureusement, j’ai compris, le monde s’est écroulé.
Papa était mort. C’était le médecin qui le suivait au Spallanzani de Rome, où il était hospitalisé, qui me l’annonçait. En forçant ses propres silences et mes peurs, d’une voix ferme et douce. Une personne qui ne faiblissait jamais et qui, ponctuellement, donnait de ses nouvelles avec les mises à jour entre 19 h 30 et 20 h, tous les soirs.
Je ne sais pas pourquoi, mais les mauvaises nouvelles sont toujours des fusillades tirées avec beaucoup d’avance, cette fois-là même avec sept heures d’avance. « Malheureusement, Frà, quand les patients sont intubés, cela signifie qu’il est difficile de revenir en arrière. »
Papa Enzo, le mythique Shérif, venait de s’en aller comme il avait vécu : sans parler (il ne le faisait que lorsque c’était strictement nécessaire), si ce n’est avec le regard, avec les yeux. Il a passé ses derniers instants accroché à une machine qui l’aidait à respirer, avant que le Covid-19 ne lui arrache aussi sa réserve de souffle restante, obstruant de manière lâche les rouages, les poumons.
La voilà, la mort qui a changé ma vie, et ce n’est pas un contresens, c’est de l’angoisse à l’état pur.
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