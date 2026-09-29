« Mais moi, je m’entraînais avec tout le groupe et je faisais ce que je devais faire. Bien sûr, le lundi ou le mardi, je travaillais à part à cause de tous les coups que j’avais pris le dimanche, un peu de récupération. Mazzone est l’entraîneur qui m’a le mieux compris parmi tous les autres ? Mazzone et Zeman. Bianchi voulait me faire partir, ce n’est pas moi qui l’ai fait partir, mais le président Sensi.

J’étais influent au sein du club... Je veux dire que, forcément, j’avais de l’influence, mais j’étais joueur et j’étais un joueur important, le capitaine de la Roma. C’est normal que j’aie eu un poids spécifique, un poids différent de celui de tous les autres. En revanche, je ne faisais pas partie de la table ronde. »