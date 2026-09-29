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Totti : « Dybala ? Le numéro 10 ne se donne pas à quelqu’un qui réussit 6 ou 7 matches. Revenir à la Roma ? Les mariages se font à deux »
LE RETOUR À LA ROMA
« Mon retour avorté au club avec les Américains ? Un mariage se fait toujours à deux. Bon, malheureusement, ça arrive. Tu te maries et tu te sépares, un début et une fin comme dans toute chose, je pense, non ? J’ai quitté un poste de dirigeant, avec trois ans de contrat, et je le souligne. Si je dois rester au club sans rien faire, j’arrête. Je ne vole pas l’argent. »
LES ENTRAÎNEURS
« Mais moi, je m’entraînais avec tout le groupe et je faisais ce que je devais faire. Bien sûr, le lundi ou le mardi, je travaillais à part à cause de tous les coups que j’avais pris le dimanche, un peu de récupération. Mazzone est l’entraîneur qui m’a le mieux compris parmi tous les autres ? Mazzone et Zeman. Bianchi voulait me faire partir, ce n’est pas moi qui l’ai fait partir, mais le président Sensi.
J’étais influent au sein du club... Je veux dire que, forcément, j’avais de l’influence, mais j’étais joueur et j’étais un joueur important, le capitaine de la Roma. C’est normal que j’aie eu un poids spécifique, un poids différent de celui de tous les autres. En revanche, je ne faisais pas partie de la table ronde. »
POPULARITÉ
« Ma popularité à Rome ? Depuis que j’ai arrêté, elle a même augmenté. Peut-être parce que je suis né, j’ai grandi et je suis mort avec un seul maillot. Quand on referme vingt-cinq ans d’histoire, on est mort, et pourtant ici à Rome, pour tout le monde, je suis vivant, très vivant. C’est le choix que j’ai fait, l’amour que j’ai donné aux gens et la manière dont je me suis toujours comporté avec les autres. »
Le numéro 10 à Dybala
« Le numéro 10 à Dybala ? On ne donne pas un numéro 10 simplement parce que tu joues bien cinq, six ou sept matches. J’ai toujours dit qu’il fallait préparer un parcours qui permette à un joueur important de rester longtemps à la Roma. Les numéros 10 de passage n’existent pas. Au final, la décision de donner ou non le numéro 10 à Dybala, à Marco ou à Luca revient au club. »
« C’ÉTAIT EMBARRASSANT »
« Francesco, tu as dit que de 2001 à 2008 tu étais embarrassant. « Oui ». Il accompagne sa réponse d’un large sourire, l’un des siens.
« Un Italien qui se rapprochait de moi ? Tout le monde disait Mancini, mais moi, je ne l’ai pas vraiment vécu, j’étais presque au début. Lui aussi, à la Sampdoria, jouait en numéro 10, en avant-centre, un peu partout. Mais pas avec les mêmes buts que j’ai marqués. Les passes décisives me plaisaient aussi, avant que Spalletti ne me fasse jouer avant-centre, je les trouvais plus importantes que les buts »
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