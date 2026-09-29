« Mes coéquipiers ? Celui avec lequel je me suis le mieux entendu, c’est Cassano. Surtout sur le terrain. Et puis Vincent (Candela, ndlr). Avec Antonio, on se voyait aussi de temps en temps en dehors et il est resté un ami au fil des années. Vincent et moi, nous avons pratiquement grandi ensemble. Quand il est arrivé de Guingamp, il était très dépaysé, il ne connaissait pas Rome, il ne parlait que français. Disons que je me suis occupé de lui.

Je suis d’avis que ce qui compte, c’est le terrain. En dehors, tout le monde sait parler ou, avant le match, pousser le groupe. Pourquoi tu ne fais pas ceci, pourquoi tu ne fais pas cela. Mais moi, je dois aller jouer au football, j’ai un match de quatre-vingt-dix minutes, j’entre sur le terrain et je veux prendre du plaisir. C’est à toi de savoir quoi faire. Si tu es un footballeur professionnel, tu n’as pas besoin de mes conseils, d’un coup de pouce ».