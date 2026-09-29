Pour ses 50 ans, Francesco Totti s’est livré dans une longue interview à Ivan Zazzaroni pour le Corriere dello Sport et, après le premier extrait dévoilé, il est temps aujourd’hui d’approfondir la deuxième partie d’un long entretien riche en coulisses liées à son passé sur le terrain, à son présent et à l’avenir. Évidemment agrémenté de beaucoup, énormément de Roma, mais pas seulement.
Totti : « De 2001 à 2008, j’étais embarrassant, sans moi nous n’aurions pas remporté la Coupe du monde. Je serais allé à l’AC Milan. Mon regret, c’est de ne pas avoir joué avec Ronaldo le Fenomeno »
« C’ÉTAIT EMBARRASSANT »
Francesco, tu as dit que de 2001 à 2008 tu étais embarrassant. « Oui ». Il accompagne sa réponse d’un large sourire, un des siens. Un Italien qui se rapprochait de moi ? Tout le monde disait Mancini, mais moi, je ne l’ai pas vraiment vécu, j’étais presque au début. Lui aussi, à la Sampdoria, jouait en soutien de l’attaquant, en avant-centre, un peu partout. Mais pas avec les mêmes buts que moi. Les passes décisives me plaisaient aussi, avant que Spalletti ne me fasse jouer avant-centre, je les trouvais plus importantes que les buts »
Cassano et ses coéquipiers
« Mes coéquipiers ? Celui avec lequel je me suis le mieux entendu, c’est Cassano. Surtout sur le terrain. Et puis Vincent (Candela, ndlr). Avec Antonio, on se voyait aussi de temps en temps en dehors et il est resté un ami au fil des années. Vincent et moi, nous avons pratiquement grandi ensemble. Quand il est arrivé de Guingamp, il était très dépaysé, il ne connaissait pas Rome, il ne parlait que français. Disons que je me suis occupé de lui.
Je suis d’avis que ce qui compte, c’est le terrain. En dehors, tout le monde sait parler ou, avant le match, pousser le groupe. Pourquoi tu ne fais pas ceci, pourquoi tu ne fais pas cela. Mais moi, je dois aller jouer au football, j’ai un match de quatre-vingt-dix minutes, j’entre sur le terrain et je veux prendre du plaisir. C’est à toi de savoir quoi faire. Si tu es un footballeur professionnel, tu n’as pas besoin de mes conseils, d’un coup de pouce ».
UN SEUL MAILLOT
« Ma popularité à Rome ? Depuis que j’ai arrêté, elle a même augmenté. Peut-être parce que je suis né, j’ai grandi et je suis mort avec un seul maillot. Quand on referme vingt-cinq ans d’histoire, on est mort, et pourtant ici à Rome, pour tout le monde, je suis vivant, très vivant. C’est le choix que j’ai fait, l’amour que j’ai donné aux gens et la manière dont je me suis toujours comporté avec les autres. »
LA COUPE DU MONDE
« Si nous n’étions pas allés à la Coupe du monde 2006 ? Ils n’auraient pas gagné. Si je n’avais remporté qu’un seul Scudetto, deux Coupes d’Italie, deux Supercoupes et un Soulier d’or, je serais resté, comme on dit à Rome, confiné à l’intérieur du périphérique. Mais non, aussi parce que gagner une Coupe du monde n’est pas donné à tout le monde. Je l’ai gagnée, nous l’avons gagnée, mais pendant cette Coupe du monde, j’étais, entre guillemets, diminué. À 40, 50 % »
J’aurais voulu jouer avec Ronaldo
« Mon regret ? J’aurais voulu jouer avec Ronaldo le phénomène. Tu imagines le plaisir ensemble. Avec moi derrière lui, il aurait marqué 4, 500 buts. Les yeux fermés. Comme avec Cassano ? Ce sont deux choses différentes. Maradona, c’est le football, c’est le ballon, il n’y a pas de rivaux. Les autres viennent ensuite. »
LES ENTRAÎNEURS
Mais moi, je m’entraînais avec toute l’équipe et je faisais ce que je devais faire. Bien sûr, le lundi ou le mardi, je m’entraînais à part à cause de tous les coups que j’avais reçus le dimanche, pour un peu de récupération. Mazzone est l’entraîneur qui m’a mieux compris que les autres ? Mazzone et Zeman. Bianchi voulait me faire partir, ce n’est pas moi qui l’ai fait partir, mais le président Sensi.
J’avais de l’influence au sein du club... Je veux dire que, logiquement, j’avais du poids, mais j’étais joueur et j’étais un joueur important, le capitaine de la Roma. Il est normal que j’aie eu un poids spécifique, un poids différent de tous les autres. En revanche, je ne faisais pas partie de la table ronde.
RETOUR AU CLUB ??
« Mon non-retour au club avec les Américains ? Un mariage se fait toujours à deux. Bon, malheureusement, ça arrive. Tu te maries puis tu te sépares, il y a un début et une fin comme dans toutes les choses, je pense, non ? Moi, j’ai quitté un poste de dirigeant, avec trois ans de contrat et je le souligne. Si je dois rester au club sans rien faire, j’arrête. Je ne vole pas l’argent. »
Le numéro 10 à Dybala
« On ne donne pas un numéro 10 simplement parce que tu joues bien pendant cinq, six ou sept matches. J’ai toujours dit qu’il fallait préparer un parcours qui permette à un joueur important de rester longtemps à la Roma. Les numéros 10 de passage n’existent pas. Au final, la décision de donner ou non le 10 à Dybala, à Marco ou à Luca appartient au club »
Je serais allé à l’AC Milan
« Si j’avais dû quitter la Roma ? Je serais allé à l’AC Milan, aussi parce que j’en étais tombé amoureux quand j’étais petit. C’étaient les années de Sacchi et des trois Néerlandais, ils gagnaient partout, en tant qu’Italien j’avais été fasciné. C’était une équipe agréable à voir, vraiment belle »
Spalletti
« Pour l’amertume. La glace n’a pas encore complètement fondu. Mais cela m’a fait plaisir de le revoir. De toute façon, il faut bien mettre de côté tout ce qui s’est passé, aussi parce que moi aussi, j’ai eu tort, comme je l’ai dit avant. J’ai eu tort de répondre à certaines questions.
Sur le terrain, tout est parti de Bergame, je m’en souviens. Je suis entré, il me semble, pour 8 minutes au total et j’ai marqué. Puis, au match suivant, sept minutes et j’ai encore marqué. Pour moi, c’est le don de Dieu qui a posé sa main sur ma tête. Il a dû dire : “celui-là, c’est moi qui dois le protéger. Oui, oui, ça ne peut pas fini’ comme ça” ».
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