Tottenham vise deux gardiens de but anglais et le « nouveau Manuel Neuer » pour le mercato estival

Les Spurs se préparent déjà à vivre sans Vicario, qui doit subir une intervention chirurgicale après le match de dimanche contre Forest. Le club du nord de Londres occupe la 16e place, avec 30 points, et ne devance que d’un point West Ham (18e) et Forest (17e).

L'Italien souffre d'une hernie et son opération a été programmée pour coïncider avec la trêve internationale. Les pronostics varient généralement entre quatre et six semaines pour une opération de hernie, ce qui signifie qu'il devrait manquer des matchs clés. Au minimum, Vicario devrait manquer les rencontres contre Sunderland et Brighton. S'il est absent pendant six semaines, il pourrait également manquer les matchs contre les Wolves et Aston Villa.

Les Spurs ont déclaré dans un communiqué : « Nous pouvons confirmer que Guglielmo Vicario subira une opération pour une hernie la semaine prochaine. Cette intervention mineure pour le gardien international italien a été programmée de manière à avoir un impact aussi minime que possible sur notre saison. Guglielmo commencera immédiatement sa rééducation avec notre équipe médicale, et nous espérons qu'il pourra revenir sur le terrain dans le mois qui vient. »