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Tottenham vise deux gardiens de but anglais et le « nouveau Manuel Neuer » pour le mercato estival
Les Spurs s'intéressent à des gardiens de but
Selon le Daily Mail, les Spurs envisageraient de recruter le gardien de but allemand des moins de 21 ans Noah Atubolu, qui évolue actuellement à Fribourg, et s'intéresseraient également à Dean Henderson et James Trafford, respectivement de Crystal Palace et de Manchester City, alors qu'ils élaborent des plans pour remplacer éventuellement Vicario, dont le nom circule actuellement du côté de l'Inter. Les Spurs sont engagés dans une lutte pour le maintien et disputent dimanche un match crucial contre Nottingham Forest, mais le club est conscient que l'international italien est susceptible de partir cet été, compte tenu de l'intérêt de l'Inter, et cherche donc des remplaçants. Antonin Kinsky pourrait également partir après sa prestation désastreuse en Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid, même s'il pourrait être prêté plutôt que vendu.
Trafford coûterait environ 35 millions de livres sterling, et Atubolu est considéré comme une option plus rentable, son contrat expirant en 2027 sans projet de renouvellement.
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Le coup dur de la blessure de Vicario
Les Spurs se préparent déjà à vivre sans Vicario, qui doit subir une intervention chirurgicale après le match de dimanche contre Forest. Le club du nord de Londres occupe la 16e place, avec 30 points, et ne devance que d’un point West Ham (18e) et Forest (17e).
L'Italien souffre d'une hernie et son opération a été programmée pour coïncider avec la trêve internationale. Les pronostics varient généralement entre quatre et six semaines pour une opération de hernie, ce qui signifie qu'il devrait manquer des matchs clés. Au minimum, Vicario devrait manquer les rencontres contre Sunderland et Brighton. S'il est absent pendant six semaines, il pourrait également manquer les matchs contre les Wolves et Aston Villa.
Les Spurs ont déclaré dans un communiqué : « Nous pouvons confirmer que Guglielmo Vicario subira une opération pour une hernie la semaine prochaine. Cette intervention mineure pour le gardien international italien a été programmée de manière à avoir un impact aussi minime que possible sur notre saison. Guglielmo commencera immédiatement sa rééducation avec notre équipe médicale, et nous espérons qu'il pourra revenir sur le terrain dans le mois qui vient. »
« Le nouveau Neuer »
Selon le rapport, Atubolu a été comparé à Manuel Neuer en raison de son style unique dans les cages, et il est également considéré comme un spécialiste des arrêts de penalties, puisqu'il en a repoussé cinq d'affilée en Bundesliga, un nouveau record. International allemand des moins de 21 ans avec 22 sélections chez les jeunes, il n'a pas encore fait ses débuts en équipe nationale senior, mais il s'est illustré avec Fribourg ces dernières saisons. Au total, il a disputé 112 matches pour le club de Bundesliga, réalisant 36 clean sheets et établissant un nouveau record du club pour la plus longue période sans encaisser de but, avec 609 minutes sans voir ses filets trembler.
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Et maintenant ?
West Ham s'intéresserait également au gardien de Fribourg, mais le club se trouve dans une situation tout aussi précaire que celle des Spurs ; chacun devra d'abord assurer son maintien en Premier League avant de concrétiser ses projets pour l'été.
Atubolu espère conclure un transfert cet été et vise également à devenir le tout premier gardien de but noir à représenter l'Allemagne.
Il a déclaré : « Devenir le premier gardien de but noir de l'équipe nationale allemande serait quelque chose de spécial ; cela ne s'est jamais produit auparavant. Mais la couleur de peau d'une personne n'a pas vraiment d'importance pour moi. Au final, ce sont toujours les performances qui devraient être le facteur décisif. »
Évoquant la possibilité d’une sélection en tant que jeune gardien, il a ajouté : « Je dirais que c’est le bon moment pour moi, car Manuel Neuer n’est plus là et Marc-André ter Stegen ne jouera probablement plus pour l’équipe nationale avant très longtemps. À l’époque, Neuer était le meilleur au monde – mais aujourd’hui, nous n’avons plus un seul meilleur gardien, mais plusieurs qui sont en lice. Je pense que cela pourrait être un avantage pour moi. »
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