Un départ du stade Etihad était dans les tuyaux pour Marmoush après un temps de jeu régulier limité, lui qui n’était arrivé à Manchester qu’en janvier 2025. Son arrivée imminente fait suite à la signature réussie par Tottenham de l’ailier brésilien Savinho dans une transaction de 85 M£, relançant une piste de longue date remontant à l’année précédente.

Marmoush a trouvé le chemin des filets à huit reprises en 36 apparitions toutes compétitions confondues lors de la campagne précédente, même si son implication en championnat s’est limitée à huit titularisations et 13 entrées en jeu.