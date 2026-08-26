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Adhe Makayasa

Traduit par

Tottenham trouve un accord pour recruter l’attaquant de Manchester City Omar Marmoush en prêt avec une obligation d’achat de 60 M£

Mercato
O. Marmoush
Tottenham
Manchester City
Premier League

Tottenham Hotspur a trouvé un accord avec Manchester City pour recruter l’attaquant Omar Marmoush sous la forme d’un prêt initial avec obligation d’achat pouvant atteindre 60 millions de livres sterling. L’international égyptien doit passer sa visite médicale dans le nord de Londres après être tombé dans la hiérarchie à l’Etihad Stadium, lui qui n’a été titulaire qu’à huit reprises en Premier League la saison dernière.

  • Tottenham boucle un accord pour Marmoush

    Tottenham a trouvé un accord total avec Manchester City pour faire venir Marmoush dans le cadre d’un prêt initial, rapporte The Athletic. L’accord comprend une clause d’achat obligatoire composée d’un montant fixe de 50 M£ plus 10 M£ de bonus potentiels, dont la moitié est facilement atteignable. L’attaquant égyptien de 27 ans s’engagera pour quatre saisons dans le nord de Londres, avec une option de prolongation de 12 mois, et aucun pourcentage à la revente ne reviendra à l’Eintracht Francfort.

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    Le départ de l’Etihad s’accélère

    Un départ du stade Etihad était dans les tuyaux pour Marmoush après un temps de jeu régulier limité, lui qui n’était arrivé à Manchester qu’en janvier 2025. Son arrivée imminente fait suite à la signature réussie par Tottenham de l’ailier brésilien Savinho dans une transaction de 85 M£, relançant une piste de longue date remontant à l’année précédente.

    Marmoush a trouvé le chemin des filets à huit reprises en 36 apparitions toutes compétitions confondues lors de la campagne précédente, même si son implication en championnat s’est limitée à huit titularisations et 13 entrées en jeu.

  • La frénésie de dépenses record se poursuit

    City s’était initialement engagé à verser jusqu’à 75 M€ (63 M£) pour s’attacher les services de l’attaquant de Francfort après ses 20 buts en 26 matches lors des premiers mois de la saison 2024-2025. Malgré un début encourageant, marqué par sept buts en 16 apparitions, il a progressivement perdu sa place dans la rotation, sa dernière sortie en compétition étant une entrée en jeu à la place d’Erling Haaland lors de la défaite 3-0 contre Arsenal dans le Community Shield le 16 août.

    Cette arrivée porte confortablement les dépenses estivales de Spurs au-delà de 300 M£, après les accords conclus pour Savinho, Sandro Tonali, Mateus Fernandes et Jan Paul van Hecke, ainsi que les arrivées libres d’Andy Robertson, Marcos Senesi et Martin Dubravka.

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    Visite médicale à Londres

    Marmoush passera ses examens médicaux dans la capitale avant de finaliser les conditions de l'accord avant la date limite du transfert. Le staff de Roberto De Zerbi mise sur la capacité d'adaptation rapide de cet attaquant polyvalent afin d'apporter une flexibilité tactique cruciale dans un calendrier chargé. La relance du secteur offensif reste une urgence, alors que Tottenham vise un rebond immédiat après deux 17es places consécutives en Premier League.

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