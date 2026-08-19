Tottenham travaille sur un audacieux double transfert pour les attaquants de Manchester City Savinho et Omar Marmoush

Plus tôt ce mois-ci, De Zerbi a révélé que Tottenham préparait une surprenante recrue « bomba ». Tottenham a désespérément besoin de renforts en attaque, car il ne reste plus qu’un an de contrat à Richarlison et Dominic Solanke a été en proie aux blessures.

Marmoush a inscrit 15 buts en 17 matchs lors de sa dernière demi-saison à l’Eintracht Francfort avant de rejoindre City, et Tottenham espérera qu’il pourra reproduire cette forme dans le nord de Londres. Le recrutement des deux attaquants donnerait à De Zerbi la puissance de feu nécessaire, conforterait son statut de prétendant au top 4 et tiendrait la promesse audacieuse de l’entraîneur envers les supporters.