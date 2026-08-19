AFP
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Tottenham travaille sur un audacieux double transfert pour les attaquants de Manchester City Savinho et Omar Marmoush
Des discussions avancent avec Manchester City
Selon The Athletic, Tottenham travaille sur un accord pour recruter à la fois Savinho et Marmoush en provenance de Manchester City. Rien n’est encore finalisé, mais les discussions entre les deux clubs de Premier League avancent bien. Tottenham avait tenté de recruter Savinho l’été dernier, mais Manchester City n’était pas disposé à vendre le Brésilien. Cependant, Savinho a été écarté du groupe pour la défaite 3-0 contre Arsenal lors du Community Shield dimanche. Dans le même temps, Marmoush est lui aussi considéré comme susceptible de quitter Manchester City lors de ce mercato, après avoir occupé un rôle de doublure d’Erling Haaland.
- Getty Images Sport
Énorme dépense estivale pour Tottenham Hotspur
Le recrutement de Savinho et de Marmoush viendrait s’ajouter à un été incroyablement chargé pour Tottenham. Le club a déjà dépensé un total de 229,5 millions de livres sterling pour Sandro Tonali, Mateus Fernandes et Jan Paul van Hecke. En plus de ces achats massifs, les Spurs ont également recruté Marcos Senesi, Andy Robertson et Martin Dubravka en transferts libres. Malgré ces dépenses historiques, Tottenham reste en conformité avec les réglementations financières. Une grande partie de cette capacité de dépense découle d’un changement stratégique des propriétaires majoritaires d’ENIC, qui injectent désormais des fonds dans le club, associé à des ventes de joueurs lucratives, comme le départ de Luka Vuskovic à Brighton pour un montant garanti de 46 millions de livres sterling.
Tenir une promesse de transfert
Plus tôt ce mois-ci, De Zerbi a révélé que Tottenham préparait une surprenante recrue « bomba ». Tottenham a désespérément besoin de renforts en attaque, car il ne reste plus qu’un an de contrat à Richarlison et Dominic Solanke a été en proie aux blessures.
Marmoush a inscrit 15 buts en 17 matchs lors de sa dernière demi-saison à l’Eintracht Francfort avant de rejoindre City, et Tottenham espérera qu’il pourra reproduire cette forme dans le nord de Londres. Le recrutement des deux attaquants donnerait à De Zerbi la puissance de feu nécessaire, conforterait son statut de prétendant au top 4 et tiendrait la promesse audacieuse de l’entraîneur envers les supporters.
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Quelle est la prochaine étape pour Tottenham ?
Tottenham va désormais se concentrer sur la finalisation des accords avec Manchester City avant la fermeture du mercato. Si Tottenham parvient à s’attacher les services des deux attaquants, De Zerbi disposera de l’une des attaques les plus redoutables de Premier League. Les supporters attendront avec impatience de voir si ces renforts peuvent propulser l’équipe vers une place dans le top 4 cette saison.
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