Tottenham a conclu un accord record pour le club concernant le transfert de Mateus Fernandes : selon Fabrizio Romano, les Spurs de Roberto De Zerbi ont trouvé un accord sur un montant de 85 millions de livres sterling (98 millions d'euros). West Ham a accepté le prix qu’il réclamait depuis le début, une somme garantie à 100 %, selon David Ornstein. Manchester United, également intéressé par Mateus Fernandes, va désormais se tourner vers d’autres cibles au milieu de terrain.
Getty Images Sport
Traduit par
Tottenham, transfert record : Mateus Fernandes rejoint De Zerbi pour 98 millions d'euros
Mateus Fernandes, milieu de terrain né en 2004 et formé au Sporting CP, évolue en Angleterre depuis deux saisons : 42 matchs et 3 buts avec Southampton en 2024-2025, puis 38 matchs et 4 buts sous les couleurs de West Ham en 2025-2026.