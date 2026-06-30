Tottenham, transfert record : Mateus Fernandes rejoint De Zerbi pour 98 millions d'euros

Tottenham a conclu un accord record pour le club concernant le transfert de Mateus Fernandes : selon Fabrizio Romano, les Spurs de Roberto De Zerbi ont trouvé un accord sur un montant de 85 millions de livres sterling (98 millions d'euros). West Ham a accepté le prix qu’il réclamait depuis le début, une somme garantie à 100 %, selon David Ornstein. Manchester United, également intéressé par Mateus Fernandes, va désormais se tourner vers d’autres cibles au milieu de terrain.



