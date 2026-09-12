Les supporters de Tottenham ont reçu une mauvaise nouvelle samedi après-midi lorsque les compositions d’équipe officielles ont révélé l’absence de Porro et d’Udogie pour la réception d’Everton.

Alors que les deux joueurs figuraient dans le onze de départ lors du frustrant match nul 0-0 sur la pelouse de Nottingham Forest le week-end dernier, leur absence totale du groupe au Tottenham Hotspur Stadium a immédiatement soulevé des questions.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match vendredi, le technicien italien s’est montré transparent sur les risques liés à l’utilisation du duo, admettant que de légers problèmes musculaires l’avaient contraint à cette décision. « Porro a ressenti un petit problème musculaire, nous devons voir demain s’il sera disponible ou non, mais à cet instant je ne veux prendre aucun risque. C’est la même chose pour Udogie », a déclaré De Zerbi.