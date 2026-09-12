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Tottenham touché par des inquiétudes concernant les blessures ! Pedro Porro et Destiny Udogie écartés du match contre Everton après l’avertissement de De Zerbi
De Zerbi opte pour la prudence au sujet du duo défensif
Les supporters de Tottenham ont reçu une mauvaise nouvelle samedi après-midi lorsque les compositions d’équipe officielles ont révélé l’absence de Porro et d’Udogie pour la réception d’Everton.
Alors que les deux joueurs figuraient dans le onze de départ lors du frustrant match nul 0-0 sur la pelouse de Nottingham Forest le week-end dernier, leur absence totale du groupe au Tottenham Hotspur Stadium a immédiatement soulevé des questions.
S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match vendredi, le technicien italien s’est montré transparent sur les risques liés à l’utilisation du duo, admettant que de légers problèmes musculaires l’avaient contraint à cette décision. « Porro a ressenti un petit problème musculaire, nous devons voir demain s’il sera disponible ou non, mais à cet instant je ne veux prendre aucun risque. C’est la même chose pour Udogie », a déclaré De Zerbi.
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Usure physique et gueule de bois post-Coupe du monde
L'entraîneur a détaillé les difficultés spécifiques auxquelles sont confrontés ses latéraux, notant que la participation de Porro à une compétition internationale a joué un rôle dans sa fatigue actuelle. « Porro et Udogie sont des joueurs similaires parce que l'un, Pedro, a joué une Coupe du monde, une longue Coupe du monde, et nous savions déjà après la Coupe du monde que cela pourrait être une gestion difficile pour lui », a expliqué De Zerbi.
La situation d'Udogie est tout aussi délicate, compte tenu de son historique récent de problèmes physiques dans le nord de Londres. L'international italien s'est souvent retrouvé à l'infirmerie, et le club veut absolument éviter une répétition de la saison perturbée qu'il a vécue l'an dernier. « Pour Udogie, la saison dernière, il a souffert de nombreuses blessures, il a joué 60 minutes à Nottingham et nous devons aussi gérer Destiny de la meilleure façon possible », a ajouté l'entraîneur.
Fernandes reste positif malgré un début lent
Si les absences en défense sont un coup dur, la recrue estivale Matheus Fernandes s’est exprimée sur les standards élevés et la qualité au sein de l’effectif. Malgré l’incapacité de l’équipe à remporter ses premiers matches, le milieu de terrain à 85 M£ reste convaincu que le projet sous De Zerbi finira par porter ses fruits.
Fernandes, qui a rejoint le club en provenance de West Ham après un passage très productif dans l’est de Londres, a cité la passion contagieuse de l’entraîneur comme la principale raison de son arrivée au Tottenham Hotspur Stadium, malgré l’intérêt de Manchester United.
« Je crois que je peux être un bien meilleur joueur que je ne l’étais la saison dernière, a déclaré l’international portugais. Si vous regardez l’effectif, c’est une grande équipe avec de grands joueurs, des joueurs importants, des joueurs d’expérience, des joueurs avec beaucoup de qualité. Donc, quand vous jouez avec de meilleurs joueurs, je pense que vous jouez mieux. Alors, je crois que je peux être bien meilleur. »
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Remaniement défensif au Tottenham Hotspur Stadium
Avec les deux titulaires habituels sur la touche, les projecteurs se sont tournés vers Archie Gray et Andy Robertson, chargés d’apporter la solidité défensive et la largeur offensive requises. Gray, l’adolescent polyvalent, a souvent été utilisé dans une variété de rôles depuis son transfert très médiatisé en provenance de Leeds United, mais le défi consistant à gérer les ailiers puissants d’Everton représentait un nouveau challenge.
Pendant ce temps, le très expérimenté Robertson, qui a connu son lot de matches à fort enjeu en Premier League, avait pour mission de reproduire les mouvements vers l’intérieur et les montées en chevauchement qu’Udogie apporte habituellement dans le dernier tiers.
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