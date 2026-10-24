L’attachement de Tonali à l’AC Milan reste fort, malgré les années et les kilomètres. Au micro de Sky, le milieu de terrain originaire de Brescia fait le point sur cette première partie de son aventure à Tottenham, sans oublier les couleurs de l’AC Milan, auxquelles il est attaché depuis toujours : « L’AC Milan sera toujours mon club de cœur, quel que soit le temps qui passe. Même dans vingt ans, je continuerai à le suivre chaque fois que mes engagements me le permettront, car ce sentiment ne changera jamais. »
Tottenham, Tonali n’oublie pas : « Même dans vingt ans, je continuerai à suivre l’AC Milan chaque fois que mes obligations me le permettront, car ce sentiment ne changera jamais. »
La période à Tottenham
Tonali est également revenu sur lundi dernier, lorsque Tottenham a décroché sa première victoire de la saison à domicile contre Coventry : « Lundi a un peu marqué la fin de cette première partie de saison. Nous progressons sans cesse, nous ne devons pas nous attarder sur notre début de saison, mais retenir les points positifs. Les prestations ont été excellentes, tout le monde aime l’entraîneur, qui souffre plus que quiconque ici, à Tottenham. Nous savons que nous devons lui donner beaucoup, car nous n’avons encore rien fait. Depuis la semaine dernière, nous avons fait beaucoup plus bloc, il ne faut pas s’arrêter. Maintenant, nous allons jouer à l’extérieur et disputer un match difficile, il faut rester positifs et proposer notre football. »
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles