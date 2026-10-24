Tonali est également revenu sur lundi dernier, lorsque Tottenham a décroché sa première victoire de la saison à domicile contre Coventry : « Lundi a un peu marqué la fin de cette première partie de saison. Nous progressons sans cesse, nous ne devons pas nous attarder sur notre début de saison, mais retenir les points positifs. Les prestations ont été excellentes, tout le monde aime l’entraîneur, qui souffre plus que quiconque ici, à Tottenham. Nous savons que nous devons lui donner beaucoup, car nous n’avons encore rien fait. Depuis la semaine dernière, nous avons fait beaucoup plus bloc, il ne faut pas s’arrêter. Maintenant, nous allons jouer à l’extérieur et disputer un match difficile, il faut rester positifs et proposer notre football. »