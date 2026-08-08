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Tottenham sur le point de détourner la superstar à 60 millions de livres sterling alors qu’un crack de Manchester City se dirige vers le nord de Londres pour sa visite médicale
Tout près de la dernière pièce
De Zerbi est sur le point de faire venir sa cible offensive prioritaire, Tottenham étant apparemment proche d’un accord total pour le Savinho de City. L’international brésilien, évalué à 60 millions de livres sterling, est une cible de longue date du club du nord de Londres, selon Football365.
Tottenham a déjà affiché un énorme soutien financier lors de ce mercato. Après les arrivées très médiatisées de Sandro Tonali, Matheus Fernandes et Jan Paul van Hecke, l’arrivée de Savinho viendrait confirmer une période d’investissement historique. La direction du club a jusqu’ici autorisé environ 230 M£ de dépenses.
Malgré l’étude d’autres options offensives comme Cody Gakpo, de Liverpool, Savinho s’est constamment imposé comme le candidat préféré de De Zerbi. Cependant, City a fait preuve de prudence dans les négociations, retardant le feu vert final jusqu’à pouvoir s’assurer d’un remplaçant adéquat pour l’ailier sur le départ.
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L’objectif prioritaire reste sur la bonne voie
L’expert du mercato Fabrizio Romano a donné une mise à jour encourageante concernant les négociations en cours entre les deux clubs de Premier League. Apportant du contexte à la situation, le journaliste a confirmé que le Brésilien figure clairement tout en haut de la shortlist de Tottenham. Alors que les discussions avancent, beaucoup pensent qu’un accord sera trouvé à temps. Romano a partagé son point de vue afin de clarifier la priorité absolue du club sur le marché.
Évoquant la probabilité d’un transfert réussi, Romano a déclaré : « La priorité, la cible numéro un, deux et trois reste Savinho, et je pense qu’à la fin du mercato estival, Savinho a de très, très bonnes chances de rejoindre Tottenham. Donc je ne m’attends à aucune surprise ici. »
La confiance grandit dans le nord de Londres
L’optimisme entourant ce transfert se reflète dans l’ensemble des médias, plusieurs informations indiquant que toutes les parties restent confiantes quant à la finalisation prochaine d’un accord de 60 M£. De Zerbi s’est montré très clair sur son désir de recruter un talent offensif de tout premier plan avant la date limite. Si des noms comme Raphinha et Marcus Rashford ont été étudiés, Savinho se détache clairement.
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Finaliser l’effectif ultime
Si Tottenham parvient à finaliser la transaction de 60 millions de livres sterling, cela constituera une énorme déclaration d'intention avant la nouvelle saison. Faire grimper leurs dépenses estivales vers le chiffre vertigineux de 300 millions de livres sterling mettrait une immense pression sur De Zerbi pour obtenir des résultats immédiats et concurrencer l'élite établie de la Premier League.
L'obstacle immédiat reste la recherche par Manchester City d'un remplaçant. Tant que Manchester City n'aura pas identifié sa propre recrue, les Spurs devront patienter avant de présenter officiellement l'ailier brésilien à leurs supporters.
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