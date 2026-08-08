De Zerbi est sur le point de faire venir sa cible offensive prioritaire, Tottenham étant apparemment proche d’un accord total pour le Savinho de City. L’international brésilien, évalué à 60 millions de livres sterling, est une cible de longue date du club du nord de Londres, selon Football365.

Tottenham a déjà affiché un énorme soutien financier lors de ce mercato. Après les arrivées très médiatisées de Sandro Tonali, Matheus Fernandes et Jan Paul van Hecke, l’arrivée de Savinho viendrait confirmer une période d’investissement historique. La direction du club a jusqu’ici autorisé environ 230 M£ de dépenses.

Malgré l’étude d’autres options offensives comme Cody Gakpo, de Liverpool, Savinho s’est constamment imposé comme le candidat préféré de De Zerbi. Cependant, City a fait preuve de prudence dans les négociations, retardant le feu vert final jusqu’à pouvoir s’assurer d’un remplaçant adéquat pour l’ailier sur le départ.