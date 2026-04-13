Tottenham subit un coup dur dans la lutte contre la relégation : Cristian Romero est forfait pour le reste de la saison après une terrible blessure contractée à Sunderland

Le défenseur central de 27 ans a dû quitter ses partenaires peu après l’heure de jeu au Stadium of Light, suite à un incident survenu dans la surface de réparation. Romero a été poussé dans le dos par l’attaquant de Sunderland Brian Brobbey, puis il a percuté son propre gardien, Antonin Kinsky. Sonné par la violence du choc, il a été remplacé par Kevin Danso.

Selon le journaliste de BBC Sport Sami Mokbel, les premiers examens médicaux ont confirmé une déchirure partielle du ligament croisé médial. D’autres tests sont prévus dans les prochains jours pour préciser l’étendue exacte de la lésion, mais ESPN et Mokbel évoquent déjà un temps d’indisponibilité de cinq à huit semaines, ce qui devrait mettre fin à sa saison avec les Spurs, alors que le club s’apprête à traverser une fin de championnat délicate.