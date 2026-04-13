Getty Images Sport
Traduit par
Tottenham subit un coup dur dans la lutte contre la relégation : Cristian Romero est forfait pour le reste de la saison après une terrible blessure contractée à Sunderland
Un choc brutal a brisé le cœur du capitaine des Spurs.
Le défenseur central de 27 ans a dû quitter ses partenaires peu après l’heure de jeu au Stadium of Light, suite à un incident survenu dans la surface de réparation. Romero a été poussé dans le dos par l’attaquant de Sunderland Brian Brobbey, puis il a percuté son propre gardien, Antonin Kinsky. Sonné par la violence du choc, il a été remplacé par Kevin Danso.
Selon le journaliste de BBC Sport Sami Mokbel, les premiers examens médicaux ont confirmé une déchirure partielle du ligament croisé médial. D’autres tests sont prévus dans les prochains jours pour préciser l’étendue exacte de la lésion, mais ESPN et Mokbel évoquent déjà un temps d’indisponibilité de cinq à huit semaines, ce qui devrait mettre fin à sa saison avec les Spurs, alors que le club s’apprête à traverser une fin de championnat délicate.
- Getty Images Sport
Les espoirs de Romero pour la Coupe du monde restent intacts.
Si cette nouvelle porte un coup dur aux espoirs de maintien de Tottenham, elle offre toutefois une lueur d'espoir au joueur sur la scène internationale. La Coupe du monde 2026 débutant dans moins de deux mois aux États-Unis, au Mexique et au Canada, ses délais de convalescence devraient lui permettre d’arriver à temps pour défendre le titre de l’Argentine. Pilier de la défense de Lionel Scaloni, il espère bien mener l’Albiceleste cet été.
Cette nouvelle blessure s’inscrit dans une série noire pour le défenseur, déjà contraint de sortir sur commotion cérébrale lors d’un match crucial de Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid le mois dernier. Pour les Spurs, l’absence de leur capitaine intervient au pire moment, alors que le club pointe à la 18e place du classement et lutte pour sa survie en Premier League.
De Zerbi doit gérer une crise défensive après un début de saison laborieux.
Les débuts de l’ère De Zerbi à Tottenham n’auraient guère pu être plus sombres : battus 1-0 au Stadium of Light, les Spurs ont également perdu leur défenseur emblématique, victime d’une blessure qui met fin à sa saison. Incapables de percer le verrou adverse, les Londoniens ont fini par céder sur une déviation malheureuse et restent englués dans la zone de relégation.
Les Spurs espéraient un « effet De Zerbi » sous la houlette de l’ancien mentor de Brighton, mais l’après-midi a viré au cauchemar en seconde période. Ce résultat marque un départ laborieux pour le nouveau régime : le club occupe désormais la 18e place de la Premier League et affronte la perspective bien réelle d’une lutte pour le maintien, privée de son défenseur le plus influent.
- Getty Images Sport
Les Spurs sont englués dans la lutte pour le maintien.
La perte de Romero intervient au pire moment pour un club en chute libre. Tottenham compte désormais deux points de retard sur la zone de maintien et aborde une fin de saison périlleuse. Privé de son capitaine, De Zerbi doit donc trouver les clés pour solidifier une arrière-garde qui a souvent vacillé au fil d’une campagne décevante. Le virage tactique attendu sous la houlette de l’entraîneur italien devra désormais être négocié sans son meilleur défenseur.
Prochain rendez-vous : une réception cruciale de Brighton, déjà présentée comme un « match à gagner absolument » pour espérer sortir de la zone de relégation. Privés de son leadership et de sa présence physique, les Spurs compteront sur Kevin Danso et Micky van de Ven pour assumer la lourde responsabilité de maintenir le club en première division.