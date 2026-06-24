Tottenham s’est positionné en pole position pour recruter Fernandes cet été, profitant de la relégation de West Ham hors de la Premier League. D’après le Times, les Spurs espèrent devancer Manchester United dans ce dossier, la direction du club étant convaincue que les Red Devils renonceront si le prix demandé s’envole.

West Ham réclame environ 80 millions de livres sterling pour le joueur, recruté 44 millions d’euros auprès de Southampton l’été dernier. Si Manchester United suit de longue date ce milieu de terrain de 21 ans, les Red Devils semblent prêts à se retirer plutôt qu’à entrer dans une guerre des enchères, comme ils l’ont déjà fait pour Elliot Anderson, élément de Nottingham Forest.



