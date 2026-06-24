Getty Images Sport
Traduit par
Tottenham se montre confiant à l’idée de remporter la course pour recruter Mateus Fernandes, estimé à 80 millions de livres sterling, tandis que Manchester United pourrait finalement renoncer
Tottenham envisage de souffler la vedette à Manchester United en recrutant l’un de ses objectifs.
Tottenham s’est positionné en pole position pour recruter Fernandes cet été, profitant de la relégation de West Ham hors de la Premier League. D’après le Times, les Spurs espèrent devancer Manchester United dans ce dossier, la direction du club étant convaincue que les Red Devils renonceront si le prix demandé s’envole.
West Ham réclame environ 80 millions de livres sterling pour le joueur, recruté 44 millions d’euros auprès de Southampton l’été dernier. Si Manchester United suit de longue date ce milieu de terrain de 21 ans, les Red Devils semblent prêts à se retirer plutôt qu’à entrer dans une guerre des enchères, comme ils l’ont déjà fait pour Elliot Anderson, élément de Nottingham Forest.
- Getty
De Zerbi bâtit un nouveau groupe
Tottenham se montre très actif sur le marché des transferts pour soutenir son entraîneur Roberto De Zerbi en prévision de la saison prochaine. Le club londonien a déjà enrôlé le trio défensif Andy Robertson, Marcos Senesi et Jan Paul van Hecke, sans compter l’arrivée, mercredi, du gardien Martin Dubravka. L’arrivée de Fernandes apporterait une qualité technique et une énergie considérables au milieu de terrain de De Zerbi.
Malgré les difficultés de son équipe, le milieu de terrain a impressionné lors de sa première saison à Londres, disputant 38 matchs toutes compétitions confondues et inscrivant quatre buts sous les couleurs de West Ham. Selon l’expert en transferts Matteo Moretto, Spurs serait sur le point de s’accorder sur les conditions personnelles avec le joueur, lequel se montre ouvert à un transfert afin de rester en Premier League.
Carrick est confronté à un dilemme majeur au milieu de terrain.
Tandis que Tottenham accélère, Manchester United se trouve face à un dilemme majeur. À l’expiration du contrat de Casemiro, la semaine prochaine, seuls Kobbie Mainoo et Manuel Ugarte resteront comme milieux de terrain centraux confirmés. Le club vise donc au moins deux renforts, et Fernandes correspond parfaitement au profil recherché depuis son arrivée éclatante en provenance du Sporting, pour 15 millions d’euros en 2024.
Il a disputé 46 matchs et inscrit quatre buts sous le maillot de Southampton avant de rejoindre West Ham. Toutefois, la prudence financière de Manchester United pourrait contraindre Michael Carrick à composer avec un effectif réduit. À l’issue de la saison, l’entraîneur a reconnu : « Il y a clairement du travail à accomplir. Je sais que c’est assez évident : certains joueurs partent, il y a donc un peu de travail à faire. Ce n’est pas plus important que la saison précédente, c’est simplement ce qui nous attend en tant que club de football et dont nous devons tirer le meilleur parti. »
- Getty Images Sport
Quelle sera la prochaine étape pour Fernandes ?
Tottenham va désormais engager des négociations officielles avec West Ham afin de trouver un accord sur le montant du transfert. Les conditions personnelles du contrat étant, selon certaines sources, sur le point d'être finalisées, les Spurs doivent agir rapidement pour éviter toute tentative de dernière minute visant à leur ravir le joueur. De son côté, Manchester United doit décider sans tarder s'il compte égaler l'offre financière de son rival ou renoncer à sa poursuite pour se tourner vers des alternatives moins coûteuses avant le début de la pré-saison.