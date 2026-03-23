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Tottenham s'apprête à saisir cette « occasion rêvée » pour limoger Igor Tudor après l'humiliation subie face à Nottingham Forest
Le règne intérimaire atteint son point de rupture
Selon Football Insider, l'ambiance au Tottenham Hotspur Stadium est passée d'un optimisme prudent au désespoir après la lourde défaite du week-end. Malgré un match nul obtenu de haute lutte contre Liverpool et une victoire qui avait redonné confiance face à l'Atlético de Madrid en début de semaine, la déroute contre Forest semble avoir rendu la position de Tudor intenable. Les statistiques sont sans appel : depuis sa nomination, Tudor n'a remporté qu'une seule victoire et un seul match nul en sept rencontres, essuyant cinq défaites tandis que son équipe a encaissé 20 buts. Ce dernier revers marque seulement la troisième fois dans l'histoire de la Premier League que les Spurs s'inclinent à domicile par trois buts d'écart ou plus face à une équipe classée parmi les quatre dernières à l'aube de la journée.
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Les plus bas historiques sèment la panique dans les conseils d'administration
Alors que le club espérait initialement que Tudor mènerait l'équipe jusqu'à la fin de la saison, la menace de relégation l'a contraint à revoir sa stratégie. Le total actuel de 30 points en 31 matchs correspond au plus mauvais bilan jamais enregistré par Tottenham à ce stade d'une saison de première division, un record qui remonte à la saison 1914-1915. Selon des sources de Football Insider, les discussions internes s'« accélèrent » déjà, le conseil d'administration cherchant à profiter de la trêve nationale de deux semaines pour nommer un remplaçant. L'ancien PDG d'Everton, Keith Wyness, aurait laissé entendre que Roberto De Zerbi restait le favori en raison de son expérience avérée en Premier League, bien que d'anciens entraîneurs du club, dont Harry Redknapp et Glenn Hoddle, aient également été cités pour une mission de sauvetage à court terme.
La recherche d'une solution durable
Le principal dilemme pour la direction des Spurs est de savoir si un candidat de premier plan comme De Zerbi serait prêt à se lancer dans une lutte acharnée contre la relégation à ce stade avancé de la saison. Alors que les plans initiaux prévoyaient une nomination cet été, le fait de n'avoir qu'un seul point d'avance sur West Ham, 18e au classement, a bouleversé le calendrier. Le club serait en pourparlers actifs avec plusieurs candidats, mais un engagement définitif à long terme pourrait dépendre de la capacité de l'équipe à assurer son maintien en Premier League. Pour l'instant, l'objectif reste de trouver une personnalité capable de mettre fin à la dérive défensive qui a conduit l'équipe au bord de la zone de relégation.
- AFP
La lutte contre la relégation s'annonce
La trêve internationale offre au conseil d'administration une occasion cruciale de nommer éventuellement un successeur avant que la dernière ligne droite de la Premier League ne s'engage le mois prochain. Un calendrier redoutable attend l'équipe du nord de Londres, en difficulté, avec des matchs à l'extérieur décisifs contre Sunderland et les Wolves, encadrant un choc crucial à domicile contre Brighton le 18 avril. Celui qui prendra les rênes devra obtenir des résultats immédiats pour mettre fin à la dérive défensive et éviter une relégation catastrophique en Championship.
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