Tottenham s'apprête à saisir cette « occasion rêvée » pour limoger Igor Tudor après l'humiliation subie face à Nottingham Forest

Le principal dilemme pour la direction des Spurs est de savoir si un candidat de premier plan comme De Zerbi serait prêt à se lancer dans une lutte acharnée contre la relégation à ce stade avancé de la saison. Alors que les plans initiaux prévoyaient une nomination cet été, le fait de n'avoir qu'un seul point d'avance sur West Ham, 18e au classement, a bouleversé le calendrier. Le club serait en pourparlers actifs avec plusieurs candidats, mais un engagement définitif à long terme pourrait dépendre de la capacité de l'équipe à assurer son maintien en Premier League. Pour l'instant, l'objectif reste de trouver une personnalité capable de mettre fin à la dérive défensive qui a conduit l'équipe au bord de la zone de relégation.