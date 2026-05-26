Les Spurs accélèrent pour devancer leurs rivaux. Barely utilisé comme titulaire à l’Etihad cette saison, l’ailier Savinho n’a débuté que 14 matchs toutes compétitions confondues, dont seulement sept en Premier League, ce qui attise les spéculations sur son avenir à Manchester City. Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, Tottenham a réactivé les discussions pour recruter le joueur.

Sur X, il a précisé : « Tottenham a relancé les discussions pour recruter Savinho cet été. Des pourparlers avaient déjà eu lieu l’an dernier, mais le transfert avait échoué lorsque Manchester City avait décidé de ne pas le céder. Savinho est ouvert à ce mouvement, et Newcastle le surveille également de près. »