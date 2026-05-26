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Tottenham s’apprête à lancer une offensive pour recruter un ailier de Manchester City, contre une indemnité de 60 millions de livres sterling
Tottenham relance sa campagne pour recruter Savinho
Selon le Daily Mail, Tottenham s’intéresse à nouveau à l’ailier de Manchester City, Savinho, alors que le mercato estival approche. Les Spurs avaient déjà tenté de recruter le Brésilien, mais les Citizens avaient alors refusé de le céder. Le club londonien reste néanmoins très intéressé par ce joueur de 22 ans, considéré comme un atout majeur pour le système offensif de Roberto De Zerbi.
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Romano confirme les discussions avec les Spurs
Les Spurs accélèrent pour devancer leurs rivaux. Barely utilisé comme titulaire à l’Etihad cette saison, l’ailier Savinho n’a débuté que 14 matchs toutes compétitions confondues, dont seulement sept en Premier League, ce qui attise les spéculations sur son avenir à Manchester City. Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, Tottenham a réactivé les discussions pour recruter le joueur.
Sur X, il a précisé : « Tottenham a relancé les discussions pour recruter Savinho cet été. Des pourparlers avaient déjà eu lieu l’an dernier, mais le transfert avait échoué lorsque Manchester City avait décidé de ne pas le céder. Savinho est ouvert à ce mouvement, et Newcastle le surveille également de près. »
Les Spurs cherchent à renforcer leur ligne offensive
L’intérêt de Tottenham pour Savinho survient après une série de coups durs sur les ailes. Le club a cédé Brennan Johnson en janvier, tandis que les blessures de Wilson Odobert et Mohammed Kudus ont privé les Spurs d’options sur le flanc droit. Dejan Kulusevski a lui aussi manqué une grande partie de la saison, accentuant le besoin d’une nouvelle solution offensive.
L’international brésilien, qui n’a pas réussi à s’imposer chez les Citizens, arriverait donc avec la perspective réaliste d’une place de titulaire. Pour Manchester City, le dilemme est réel : ayant estimé le joueur à près de 70 millions de livres sterling, le club pourrait néanmoins peiner à refuser une offre si Savinho réclamait un départ.
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L'avenir de Savinho pourrait se jouer dans les prochains jours, alors que la ville s'apprête à rendre sa décision.
Tottenham devrait poursuivre les négociations pour s'assurer les services de l'une de ses cibles prioritaires dès l'ouverture du mercato estival. Les Spurs misent sur la perspective d'un rôle de premier plan sous les ordres de De Zerbi pour convaincre Savinho de les rejoindre. Beaucoup dépendra toutefois des plans généraux de Manchester City pour cet été. Tant que l'orientation tactique et la composition de l'effectif des Citizens n'auront pas été fixées, l'avenir de Savinho restera incertain.