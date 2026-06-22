Tottenham s’apprête à déposer une offre de transfert pour Marcus Rashford, alors que les intentions de l’attaquant de Manchester United pour cet été viennent d’être dévoilées

D’après *The i Paper*, les discussions internes portent désormais sur une offre officielle pour Marcus Rashford, qui brille actuellement sous le maillot de l’Angleterre à la Coupe du monde. Les Spurs privilégient l’expérience confirmée en Premier League plutôt que des talents étrangers non éprouvés. Le club a déjà recruté Jan Paul van Hecke en provenance de Brighton pour 52 millions de livres sterling, et a conclu les transferts gratuits d’Andrew Robertson et de Marcos Senesi ; il sonde également le marché avec une offre colossale de 80 millions de livres sterling pour Sandro Tonali, de Newcastle.

Si Manchester United et Rashford ont acté cet été une clause libératoire de 40 millions de livres, Tottenham ne souhaite pas s’aligner sur ce montant et préfère lancer une première offre inférieure afin de tester la marge de manœuvre des Red Devils.



