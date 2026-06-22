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Tottenham s’apprête à déposer une offre de transfert pour Marcus Rashford, alors que les intentions de l’attaquant de Manchester United pour cet été viennent d’être dévoilées
Les Spurs ont désigné Rashford comme leur principale cible
D’après *The i Paper*, les discussions internes portent désormais sur une offre officielle pour Marcus Rashford, qui brille actuellement sous le maillot de l’Angleterre à la Coupe du monde. Les Spurs privilégient l’expérience confirmée en Premier League plutôt que des talents étrangers non éprouvés. Le club a déjà recruté Jan Paul van Hecke en provenance de Brighton pour 52 millions de livres sterling, et a conclu les transferts gratuits d’Andrew Robertson et de Marcos Senesi ; il sonde également le marché avec une offre colossale de 80 millions de livres sterling pour Sandro Tonali, de Newcastle.
Si Manchester United et Rashford ont acté cet été une clause libératoire de 40 millions de livres, Tottenham ne souhaite pas s’aligner sur ce montant et préfère lancer une première offre inférieure afin de tester la marge de manœuvre des Red Devils.
- AFP
Préférences des joueurs vs réalité du marché
Selon le rapport, Rashford privilégie un nouveau départ à l’étranger ou un retour dans l’équipe première de Manchester United. L’idée de rejoindre un autre club de Premier League n’est pas, pour l’instant, à l’ordre du jour, ce qui constitue un obstacle majeur pour les Spurs.
Toutefois, l’attaquant pourrait être contraint de revoir ses plans. Selon iPaper, Manchester United souhaite se séparer de l’international anglais pour alléger la pression que représente son salaire astronomique sur ses finances. Bien que Rashford ait retrouvé de l’allant lors de son prêt au Camp Nou, des sources au sein de Manchester United affirment catégoriquement que le club n’entamera pas de négociations avec Barcelone pour un nouveau prêt. Cette décision intervient après que le géant catalan a choisi de ne pas activer l’option d’achat de 26 millions de livres sterling qui aurait permis de le faire signer définitivement en Espagne.
Le « facteur De Zerbi » et les revendications salariales
L’entraîneur des Spurs, Roberto De Zerbi, serait un grand admirateur de Rashford. Le technicien italien devrait faire pression sur la direction de Tottenham pour trouver une solution permettant de faire venir l’attaquant au club. Conscient qu’un transfert nécessiterait un sacrifice financier, Rashford se dit prêt à accepter une baisse de salaire substantielle à ce moment crucial de sa carrière.
Reste à trouver le juste milieu entre indemnités de transfert et masse salariale, mais nombre d’observateurs estiment que, le cas échéant, Rashford offrirait un rapport qualité-prix exceptionnel.
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Les projets estivaux de United
Manchester United prévoit de renforcer son effectif et pourrait utiliser la somme potentielle issue du transfert de Rashford pour financer de nouvelles recrues. Le club est déjà à l’œuvre au milieu de terrain, où un accord concernant Ederson, de l’Atalanta, serait déjà conclu. Des négociations seraient également en cours avec West Ham pour Mateus Fernandes, bien que le prix demandé par ce dernier ait pour l’instant bloqué les négociations. Par ailleurs, Manchester United suit de près Crysencio Summerville, qui brille actuellement sous les couleurs des Pays-Bas.