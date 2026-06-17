Tottenham s’apprête à battre son record de transfert pour Sandro Tonali. Le montant que les Spurs sont prêts à débourser pour le milieu de terrain de Newcastle vient d’être révélé

Tottenham est déterminé à recruter Tonali cet été pour répondre aux ambitions de remaniement de son entraîneur De Zerbi. Le technicien italien voit en son compatriote le profil parfait pour dynamiser son milieu de terrain, alors que le club londonien veut tourner la page d’une période instable, marquée par une lutte pour le maintien lors des deux dernières saisons.

Cette offensive s’inscrit dans la promesse ferme des propriétaires de soutenir le nouveau projet. À l’issue d’une saison chaotique marquée par le passage de trois entraîneurs, la famille Lewis a adressé un communiqué aux supporters pour assurer qu’elle accompagnerait De Zerbi sur le marché des transferts. Dans une communication aux supporters, ils ont déclaré : « Nous assumons la responsabilité de la reconstruction des Spurs. Notre ambition est de retrouver l’esprit du club et de ramener l’enthousiasme, l’audace et le football audacieux qui, selon nous, nous ont toujours définis. Cela signifie que le football passe avant tout. Le conseil d’administration et l’équipe de direction ont présenté leurs plans pour concrétiser cette ambition. »



