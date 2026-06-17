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Tottenham s’apprête à battre son record de transfert pour Sandro Tonali. Le montant que les Spurs sont prêts à débourser pour le milieu de terrain de Newcastle vient d’être révélé
Les Spurs voient en Tonali leur recrue phare
Tottenham est déterminé à recruter Tonali cet été pour répondre aux ambitions de remaniement de son entraîneur De Zerbi. Le technicien italien voit en son compatriote le profil parfait pour dynamiser son milieu de terrain, alors que le club londonien veut tourner la page d’une période instable, marquée par une lutte pour le maintien lors des deux dernières saisons.
Cette offensive s’inscrit dans la promesse ferme des propriétaires de soutenir le nouveau projet. À l’issue d’une saison chaotique marquée par le passage de trois entraîneurs, la famille Lewis a adressé un communiqué aux supporters pour assurer qu’elle accompagnerait De Zerbi sur le marché des transferts. Dans une communication aux supporters, ils ont déclaré : « Nous assumons la responsabilité de la reconstruction des Spurs. Notre ambition est de retrouver l’esprit du club et de ramener l’enthousiasme, l’audace et le football audacieux qui, selon nous, nous ont toujours définis. Cela signifie que le football passe avant tout. Le conseil d’administration et l’équipe de direction ont présenté leurs plans pour concrétiser cette ambition. »
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Une prime record est sur la table
Pour s'assurer les services de Tonali, Tottenham serait prêt, selon certaines informations, à pulvériser son record de transfert actuel. Selon GIVEMESPORT, les discussions internes évoquent un chèque de 80 à 85 millions de livres sterling, auquel s’ajouteraient des bonus liés aux performances. Ce montant dépasserait largement leur précédent record de 55 millions de livres versés à Lyon pour Tanguy Ndombele en 2019, et enverrait un message fort à leurs rivaux de Premier League.
Newcastle, qui réclame un chèque avoisinant les 100 millions de livres, pourrait toutefois devoir négocier pour respecter les règles du fair-play financier et les nouvelles dispositions de la Premier League sur le coût de l’effectif. Les Magpies ont déjà fait preuve de pragmatisme en cédant Anthony Gordon au FC Barcelone pour équilibrer leurs comptes. Bien que les Spurs n’aient pas encore déposé d’offre officielle pour le joueur de 26 ans, des discussions constructives seraient déjà en cours avec son entourage.
Manchester United marque le pas tandis que les Spurs montent en puissance.
Longtemps convoitée, la piste menant à Sandro Tonali semble désormais avantageusement orientée vers Tottenham. Les Spurs ont pris les devants après le désengagement de Manchester United, lequel hésiterait à s’aligner sur l’indemnité réclamée, récemment revue à la hausse. Les Red Devils ayant quitté la course aux enchères, les Londoniens ne font plus face qu’à deux concurrents : Arsenal et Manchester City, qui se sont déjà renseignés sur la disponibilité du milieu de terrain. Les dirigeants londoniens misent sur l’opportunité pour le joueur de devenir la pièce maîtresse du projet de De Zerbi afin de l’attirer plutôt que de le voir filer vers des cadors déjà établis. L’entraîneur italien, désireux d’éviter une nouvelle saison dans le ventre mou, voit dans ce recrutement phare la clé pour éloigner le club de la 17e place.
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Un été bien rempli attend le nord de Londres
Si le transfert de Tonali se concrétise, il viendra allonger la liste déjà longue des nouvelles recrues des Spurs. Actifs dès l’ouverture du mercato, les dirigeants londoniens ont déjà enrôlé Andy Robertson et Marcos Senesi, tous deux libres de tout contrat. Ils discutent aussi avec Brighton pour le défenseur Jan Paul van Hecke, malgré le rejet de leurs deux premières offres par les Seagulls.
L’arrivée de Tonali marquerait un bond qualitatif et financier notable. Si le milieu italien penche pour un retour en Serie A, la puissance financière de la Premier League rend plus probable un maintien en Angleterre. Pour les Spurs, franchir le seuil des 85 millions de livres serait le signe tangible que la direction est enfin prête à passer des paroles aux actes dans sa quête de retour sur la scène européenne.