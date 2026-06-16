Getty Images Sport
Traduit par
Tottenham s’apprête à affronter Manchester United pour recruter Sandro Tonali, alors que Roberto De Zerbi poursuit la refonte de son effectif
Tottenham met le turbo pour recruter le milieu de terrain de Newcastle.
Tottenham redouble d’efforts pour recruter Sandro Tonali, alors que l’entraîneur De Zerbi poursuit la refonte de son effectif après la saison 2025-2026 difficile du club. Après avoir lutté pour se maintenir en Premier League, les Spurs se sont déjà activés sur le marché des transferts et visent désormais un renfort de marque au milieu de terrain.
Le club londonien a déjà enrôlé Andy Robertson et Marcos Senesi gratuitement, et il court toujours après Savinho, Jan Paul van Hecke et Joao Palhinha. Mais l’arrivée de Tonali serait le signal le plus fort de l’ère De Zerbi. D’après Fabrizio Romano, Tottenham est désormais dans la course pour recruter le milieu de Newcastle. Tonali attire l’attention de plusieurs grands clubs de Premier League, et l’échec des Magpies à se qualifier pour l’Europe alimente les spéculations sur son avenir.
- Getty
Romano fait le point sur Tonali
Selon Romano, Tottenham s’est officiellement positionné pour recruter Sandro Tonali. L’entraîneur De Zerbi voit le milieu de terrain italien comme un renfort majeur capable d’élever le niveau du club londonien. Les Spurs sont prêts à affronter Manchester City et Arsenal dans cette course et entendent ainsi démontrer leurs ambitions pour le prochain projet sportif.
Concernant Manchester United, le journaliste indique que les Red Devils ne sont plus activement sur le dossier. Sur sa chaîne YouTube, il a ajouté : « Manchester United ne vise pas Sandro Tonali à ce stade. Le club a décidé de ne pas donner suite. United s’intéressait au joueur depuis un certain temps et il figurait sur la short-list du club, mais les Red Devils estiment désormais que le joueur est trop cher. »
Tonali s'inscrit pleinement dans la vision à long terme de De Zerbi.
Le recrutement de Tonali s’inscrirait dans la volonté de De Zerbi de bâtir un milieu de terrain plus solide et plus technique. L’entraîneur italien, chargé de sortir les Spurs de la zone de relégation, entend désormais mener une reconstruction ambitieuse. Son arrivée renforcerait considérablement un effectif que De Zerbi estime devoir être nettement amélioré pour permettre au club de nouveau de briguer les premières places du classement. Le retrait apparent de Manchester United de la course pourrait profiter aux Spurs, même si la concurrence d’Arsenal et de Manchester City reste vive.
- Getty Images Sport
Les Spurs sont engagés dans une bataille décisive sur le marché des transferts.
Tottenham doit désormais convaincre Tonali que son projet à long terme est le bon choix pour son avenir. Si De Zerbi semble déterminé à faire de ce milieu de terrain une priorité sur le marché des transferts, conclure un accord avec Newcastle nécessitera probablement un engagement financier considérable. Les semaines à venir s’annoncent décisives alors que les Spurs poursuivent leur campagne de recrutement et tentent de concrétiser les plans de reconstruction de De Zerbi avant le début de la nouvelle saison.