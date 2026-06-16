Tottenham s’apprête à affronter Manchester United pour recruter Sandro Tonali, alors que Roberto De Zerbi poursuit la refonte de son effectif

Tottenham redouble d’efforts pour recruter Sandro Tonali, alors que l’entraîneur De Zerbi poursuit la refonte de son effectif après la saison 2025-2026 difficile du club. Après avoir lutté pour se maintenir en Premier League, les Spurs se sont déjà activés sur le marché des transferts et visent désormais un renfort de marque au milieu de terrain.

Le club londonien a déjà enrôlé Andy Robertson et Marcos Senesi gratuitement, et il court toujours après Savinho, Jan Paul van Hecke et Joao Palhinha. Mais l’arrivée de Tonali serait le signal le plus fort de l’ère De Zerbi. D’après Fabrizio Romano, Tottenham est désormais dans la course pour recruter le milieu de Newcastle. Tonali attire l’attention de plusieurs grands clubs de Premier League, et l’échec des Magpies à se qualifier pour l’Europe alimente les spéculations sur son avenir.







