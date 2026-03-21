Tottenham s'apprête à « accueillir » Evangelos Marinakis malgré la menace de poursuites judiciaires brandie par le propriétaire de Nottingham Forest à l'encontre du club

Cette saga s'est conclue l'été dernier avec la signature par Gibbs-White d'un nouveau contrat de trois ans au City Ground, ce qui a incité Marinakis à se vanter en déclarant : « En fin de compte, c'est toujours nous qui gagnons. » Alors que Daniel Levy était à la tête de Tottenham en tant que président pendant ces négociations houleuses, la gestion quotidienne des Spurs a depuis été confiée à la famille Lewis et au PDG Vinai Venkatesham, qui devrait être présent dimanche.

On ignore encore si Marinakis acceptera l'invitation, car il est connu pour prendre ses décisions de voyage à la dernière minute. En attendant, cela pourrait être douloureux pour les supporters des Spurs de voir Gibbs-White porter le maillot de Forest, car cela leur rappellera une campagne de recrutement qui les a vu passer à côté de leur cible principale avant de perdre également Eberechi Eze au profit d'Arsenal.