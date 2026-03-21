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Tottenham s'apprête à « accueillir » Evangelos Marinakis malgré la menace de poursuites judiciaires brandie par le propriétaire de Nottingham Forest à l'encontre du club
Les tensions s'apaisent à la veille d'une réunion cruciale
Les Spurs ont montré leur volonté de tourner la page sur leurs relations tendues avec Forest en accueillant Marinakis au Tottenham Hotspur Stadium. Le magnat grec avait auparavant menacé les Spurs de poursuites judiciaires à la suite de l'échec du transfert du milieu de terrain vedette Gibbs-White, ce qui avait provoqué la colère de la direction de Forest, qui lui reprochait des violations présumées de la confidentialité. Malgré l'hostilité passée, notamment les informations selon lesquelles Forest aurait envisagé de déposer une plainte officielle auprès de la Premier League au sujet d'un différend concernant une clause libératoire de 60 millions de livres sterling, les responsables des Spurs ont minimisé cette rupture. Selon The Telegraph, le propriétaire de Forest sera « accueilli » alors que les deux équipes se préparent pour un match crucial de première division.
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Les retombées de l'affaire Gibbs-White et les changements au sein du conseil d'administration
Cette saga s'est conclue l'été dernier avec la signature par Gibbs-White d'un nouveau contrat de trois ans au City Ground, ce qui a incité Marinakis à se vanter en déclarant : « En fin de compte, c'est toujours nous qui gagnons. » Alors que Daniel Levy était à la tête de Tottenham en tant que président pendant ces négociations houleuses, la gestion quotidienne des Spurs a depuis été confiée à la famille Lewis et au PDG Vinai Venkatesham, qui devrait être présent dimanche.
On ignore encore si Marinakis acceptera l'invitation, car il est connu pour prendre ses décisions de voyage à la dernière minute. En attendant, cela pourrait être douloureux pour les supporters des Spurs de voir Gibbs-White porter le maillot de Forest, car cela leur rappellera une campagne de recrutement qui les a vu passer à côté de leur cible principale avant de perdre également Eberechi Eze au profit d'Arsenal.
Tudor salue Simons alors que Maddison s'apprête à faire son retour
Alors que les rebondissements au sein de la direction ont dominé l'actualité ces derniers jours, l'entraîneur Igor Tudor s'est concentré sur le retour en forme de l'international néerlandais Xavi Simons, devenu la priorité du club après l'échec des tentatives de recrutement de Gibbs-White et d'Eze. L'ancien joueur du PSG a récemment inscrit un doublé contre l'Atlético Madrid, mais les Lilywhites se sont inclinés 7-5 sur l'ensemble des deux matchs.
« Il était motivé. Il a bien joué, avec le bon état d’esprit », a déclaré Tudor. « Quand il est comme ça, ses qualités ressortent. Ce fut une belle surprise pour moi. Nous en avons besoin pour ces derniers matchs qu’il nous reste à disputer. »
Le manager des Spurs a également donné des nouvelles encourageantes concernant la convalescence de James Maddison, blessé au ligament croisé antérieur. « Oui. Maddison fait déjà des choses intéressantes avec le ballon, et il sprinte aussi. Je l'ai vu, il est optimiste. »
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Et maintenant ?
Après la trêve internationale, les Spurs reprendront le chemin de la Premier League face à Sunderland. L'équipe de Tudor occupe actuellement la 16e place du classement avec seulement 30 points en 30 matches, à un point seulement de la zone de relégation.
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