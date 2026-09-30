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Tottenham retient son souffle pour la blessure de Jan Paul van Hecke, le défenseur des Pays-Bas subissant un coup dur physique avant le choc contre Manchester United
Van Hecke contraint de quitter le rassemblement des Pays-Bas
Van Hecke est devenu la dernière star de Premier League à être victime de la trêve internationale, le Néerlandais ayant déclaré forfait avec les Pays-Bas en raison d'une blessure. Le joueur de 26 ans, qui a rejoint le nord de Londres en provenance de Brighton lors du mercato estival, s'est blessé au pied lors de la victoire 2-1 des Pays-Bas contre la Serbie dimanche. Des informations du média néerlandais De Telegraaf indiquent que le défenseur ne fera pas le déplacement pour le match de jeudi soir contre la Grèce, alors qu'il continue de souffrir de ce problème.
Le média néerlandais indique que Van Hecke « souffre trop d'une blessure au pied » contractée contre la Serbie le week-end dernier. Malgré son envie de représenter son pays, la situation a atteint un point de rupture lors d'une récente séance d'entraînement. L'article ajoute que Van Hecke aurait bien tenté de s'entraîner mercredi matin, mais qu'il « a dû arrêter rapidement ».
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Des inquiétudes sur la forme physique avant le déplacement à Manchester United
Le timing de la blessure est particulièrement problématique pour Tottenham, qui doit affronter Manchester United le 10 octobre. Van Hecke est un élément incontournable du onze de départ de Roberto De Zerbi depuis son arrivée, ayant disputé chaque minute de la campagne de Premier League jusqu’à présent. Même si sa forme individuelle a été scrutée de près, il reste une pierre angulaire du dispositif tactique au Tottenham Hotspur Stadium.
Van Hecke a disputé six matches toutes compétitions confondues avec Tottenham depuis le début de la saison, en se montrant directement décisif avec un but inscrit lors de la défaite 3-2 contre Aston Villa. Le défenseur néerlandais a été presque constamment présent dans l’effectif, ne manquant qu’une seule rencontre lorsqu’il avait été laissé au repos pour la défaite 3-1 contre Liverpool en Carabao Cup.
Le parcours des Pays-Bas en Ligue des nations jusqu'à présent
Les Pays-Bas occupent actuellement la deuxième place du groupe 2 avec quatre points, après un match nul 1-1 contre l’Allemagne et une victoire 2-1 contre la Serbie. Après avoir affronté la Grèce jeudi, la sélection néerlandaise conclura la trêve internationale en cours en recevant la Serbie le 4 octobre.
Van Hecke n’est pas la seule victime côté néerlandais, la sélection des Pays-Bas ayant été durement touchée par les blessures durant cette fenêtre internationale. Cody Gakpo a été contraint de sortir sur blessure lors du match contre la Serbie, ce qui s’ajoute au précédent coup dur subi par Brian Brobbey contre l’Allemagne.
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Le cauchemar du début de saison de Tottenham et le calendrier redoutable qui l’attend
La blessure de Van Hecke survient à un moment périlleux pour Tottenham, qui se retrouve englué à la dernière place du classement de Premier League avec seulement deux points pris lors de ses cinq premiers matches. Les choses pourraient encore se compliquer pour Tottenham, avec une série de rencontres redoutables à venir ; après son déplacement à Manchester United, le club recevra Coventry City le 19 octobre avant de se déplacer pour affronter Chelsea le 24 octobre.
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