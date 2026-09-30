Van Hecke est devenu la dernière star de Premier League à être victime de la trêve internationale, le Néerlandais ayant déclaré forfait avec les Pays-Bas en raison d'une blessure. Le joueur de 26 ans, qui a rejoint le nord de Londres en provenance de Brighton lors du mercato estival, s'est blessé au pied lors de la victoire 2-1 des Pays-Bas contre la Serbie dimanche. Des informations du média néerlandais De Telegraaf indiquent que le défenseur ne fera pas le déplacement pour le match de jeudi soir contre la Grèce, alors qu'il continue de souffrir de ce problème.

Le média néerlandais indique que Van Hecke « souffre trop d'une blessure au pied » contractée contre la Serbie le week-end dernier. Malgré son envie de représenter son pays, la situation a atteint un point de rupture lors d'une récente séance d'entraînement. L'article ajoute que Van Hecke aurait bien tenté de s'entraîner mercredi matin, mais qu'il « a dû arrêter rapidement ».



