Tottenham recrute un nouveau psychologue afin d’accompagner les joueurs sur le plan mental, alors que le club livre une lutte acharnée pour éviter la relégation

Selon The Telegraph, la publication par le club d’une offre d’emploi pour un psychologue du sport de haut niveau souligne la gravité de la crise qui frappe le Tottenham Hotspur Stadium. Cette décision, prise au plus haut niveau de la direction, acte la nécessité d’aller au-delà des seuls ajustements tactiques et de la préparation physique afin d’inverser la tendance sportive actuelle.

L’annonce précise les missions : « Nous recherchons un psychologue de la performance de haut niveau pour renforcer notre équipe… Au sein d’une structure pluridisciplinaire, vous fournirez un soutien psychologique fondé sur des preuves aux joueurs professionnels. Vous assurerez un accompagnement individuel, mènerez un travail systémique avec le staff technique et contribuerez à ancrer une culture de la performance orientée psychologie dans tout le groupe.

« Ce poste exige un praticien crédible, discret et hautement efficace dans un environnement de Premier League, capable d’établir une relation de confiance avec les joueurs et les entraîneurs tout en faisant preuve de la rigueur professionnelle attendue au plus haut niveau du football. »



