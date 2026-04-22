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Tottenham recrute un nouveau psychologue afin d’accompagner les joueurs sur le plan mental, alors que le club livre une lutte acharnée pour éviter la relégation
Mesures radicales à Hotspur Way
Selon The Telegraph, la publication par le club d’une offre d’emploi pour un psychologue du sport de haut niveau souligne la gravité de la crise qui frappe le Tottenham Hotspur Stadium. Cette décision, prise au plus haut niveau de la direction, acte la nécessité d’aller au-delà des seuls ajustements tactiques et de la préparation physique afin d’inverser la tendance sportive actuelle.
L’annonce précise les missions : « Nous recherchons un psychologue de la performance de haut niveau pour renforcer notre équipe… Au sein d’une structure pluridisciplinaire, vous fournirez un soutien psychologique fondé sur des preuves aux joueurs professionnels. Vous assurerez un accompagnement individuel, mènerez un travail systémique avec le staff technique et contribuerez à ancrer une culture de la performance orientée psychologie dans tout le groupe.
« Ce poste exige un praticien crédible, discret et hautement efficace dans un environnement de Premier League, capable d’établir une relation de confiance avec les joueurs et les entraîneurs tout en faisant preuve de la rigueur professionnelle attendue au plus haut niveau du football. »
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Les blessures survenues dans le temps additionnel s’avèrent dévastatrices.
Le point d’inflexion semble avoir été atteint lors du match nul démoralisant 2-2 concédé contre Brighton le week-end dernier. Xavi Simons avait pourtant ouvert le score pour les Spurs d’une magnifique réalisation, mais l’égalisation de Georginio Rutter dans le temps additionnel a assommé l’équipe locale. Au coup de sifflet final, Simons était au bord des larmes tandis que plusieurs de ses coéquipiers s’effondraient sur la pelouse, désespérés. Cette incapacité à tenir un résultat est devenue un thème récurrent d’une saison où la confiance s’est peu à peu évaporée.
De Zerbi exige de la force mentale
Le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi n’a pas tardé à pointer du doigt le manque de confiance de son effectif. Si l’Italien s’est efforcé d’instaurer un style de jeu plus offensif, il a aussi souligné la nécessité d’un véritable changement de mentalité. À la veille d’un déplacement crucial à Molineux pour défier les Wolves, le technicien a averti ses joueurs qu’il n’y avait pas de place pour l’apitoiement dans cette lutte contre la relégation.
Après le match nul contre Brighton, il a déclaré : « Je suis fier de leur performance – ils doivent être plus forts et se concentrer uniquement sur la rencontre face à Wolverhampton, et se présenter au centre d’entraînement lundi après-midi avec le sourire, car sinon, ils rentrent chez eux immédiatement. Je n’ai pas de temps à consacrer aux personnes négatives, aux joueurs tristes ou aux assistants tristes. »
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Un plan audacieux pour assurer la survie
Malgré l’ambiance morose et l’absence de victoire en championnat en 2026, De Zerbi affiche publiquement une confiance totale en sa capacité à mener le navire vers la zone de sécurité. Alors que les Spurs occupent la 18e place, à deux points du maintien, l’Italien affirme que son équipe possède les qualités nécessaires pour terminer la saison en beauté et éviter une relégation historique en Championship.
« Il nous reste cinq matchs à jouer – c'est dur, nous savons tous que c'est un moment difficile, une situation difficile – mais il nous reste cinq matchs, 15 points, et cette équipe est capable de remporter cinq matchs d'affilée », a déclaré De Zerbi. « Il est difficile d'entendre mes mots aujourd'hui, mais si vous regardez nos joueurs et analysez leur niveau, je pense que nous pouvons remporter nos cinq prochaines rencontres. Je ne veux pas paraître arrogant, car je ne le suis pas, surtout en ce moment, mais nous possédons assez de qualités pour nous battre et enchaîner les victoires. »
Tottenham tentera de décrocher la première de ces victoires samedi face aux Wolves, derniers du classement.