Selon la presse anglaise, Tottenham Hotspur a trouvé un accord avec Manchester City pour le transfert de Savinho, ailier offensif brésilien né en 2004. Une opération importante, d’une valeur totale de 85 millions de livres sterling (environ 99 millions d’euros).





Dans le détail, les Spurs de Roberto De Zerbi verseront 75 millions de livres sterling en part fixe, auxquels pourront s’ajouter 10 millions de bonus supplémentaires liés aux performances et à l’atteinte de certains objectifs. C’est ce qu’affirme Sky Sports, selon qui l’accord entre les deux clubs a été trouvé sur la base de ces montants.







