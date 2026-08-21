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manchester-city-savinho(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Tottenham recrute Savinho en provenance de Manchester City. Opération à 100 millions pour les Spurs de De Zerbi

Tottenham
Mercato
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Savinho

L’ailier offensif brésilien est prêt à passer de Manchester City à Tottenham, un accord a été trouvé entre les deux clubs

Selon la presse anglaise, Tottenham Hotspur a trouvé un accord avec Manchester City pour le transfert de Savinho, ailier offensif brésilien né en 2004. Une opération importante, d’une valeur totale de 85 millions de livres sterling (environ 99 millions d’euros).


Dans le détail, les Spurs de Roberto De Zerbi verseront 75 millions de livres sterling en part fixe, auxquels pourront s’ajouter 10 millions de bonus supplémentaires liés aux performances et à l’atteinte de certains objectifs. C’est ce qu’affirme Sky Sports, selon qui l’accord entre les deux clubs a été trouvé sur la base de ces montants.



  • LA CARRIÈRE

    Arrivé à Manchester City en 2024, Savinho a jusqu’ici totalisé 83 apparitions et 7 buts sous le maillot des Citizens. Avant son expérience en Angleterre, le Brésilien a porté les maillots de l’Atlético Mineiro, du PSV Eindhoven et de Gérone, s’affirmant surtout durant son prêt au club catalan. Savinho compte également 13 sélections et un but avec la sélection brésilienne.




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