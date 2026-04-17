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Tottenham pourrait violer les règlements de la Premier League après avoir approché le défenseur de Bournemouth, Marcos Senesi
Des négociations avancées soulèvent des questions juridiques
Selon The Athletic, Tottenham négocierait déjà en avance avec Senesi pour le recruter gratuitement si le club se maintient en Premier League. Toutefois, avoir approché le défenseur de 28 ans avant la période autorisée constituerait une infraction au règlement du championnat. Le club londonien a rapidement démenti ces allégations, refusant officiellement de commenter l’affaire auprès du Daily Telegraph et qualifiant les informations faisant état d’une éventuelle infraction de « rumeurs et spéculations ». Malgré ce démenti, le timing de ces discussions soulève de sérieuses questions juridiques et place les Spurs dans une position délicate vis-à-vis de l’instance dirigeante de la ligue alors qu’ils cherchent à s’assurer les services de leur principale cible estivale.
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Comprendre les règles de la Premier League
Le règlement de la Premier League encadre strictement les modalités selon lesquelles les clubs nationaux peuvent entrer en contact avec des joueurs appartenant à d’autres clubs. En matière de contrats, d’inscriptions et de transferts, il dispose : « Un club est libre, à tout moment, de prendre contact avec un joueur en vue de négocier un contrat avec lui : T.1.2. Dans le cas d’un joueur sous contrat, le consentement écrit préalable du club auquel il est lié est requis. » En outre, le règlement précise : « Un club est libre, après le troisième samedi de mai de chaque année et avant le 1er juillet suivant, de prendre contact avec un joueur sous contrat : T.2.1 qui deviendra joueur libre le 1er juillet. »
La position de Bournemouth et sa mission de maintien
Bonne nouvelle pour Tottenham : le club devrait échapper à toute sanction disciplinaire, Bournemouth ne devant pas déposer de plainte officielle. Les Cherries semblent résignés à perdre leur défenseur à l’issue de son contrat. De leur côté, les Spurs luttent pour leur survie en Premier League sous la houlette de leur nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi, qui a organisé mercredi un dîner de cohésion pour remonter le moral des troupes.
Conscient de l’ampleur de la tâche, De Zerbi a déclaré : « Je dois apprendre à mieux connaître les joueurs chaque semaine. Nous n’avons pas de temps à perdre. En ce moment, surtout pour Tottenham cette saison, les qualités des joueurs sont importantes, mais l’esprit et les relations entre les joueurs, ainsi que l’amour que les joueurs portent au club, sont encore plus importants. »
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Quel avenir attend les Spurs ?
Désormais, Tottenham doit absolument se concentrer sur son maintien en Premier League pour rester attractif auprès de ses cibles de transfert. Sous la menace de sanctions disciplinaires, le club n’a d’autre choix que de récolter des points précieux sur le terrain. La possible signature de Senesi dépendra avant tout de sa position finale au classement.