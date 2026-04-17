Tottenham pourrait violer les règlements de la Premier League après avoir approché le défenseur de Bournemouth, Marcos Senesi

Bonne nouvelle pour Tottenham : le club devrait échapper à toute sanction disciplinaire, Bournemouth ne devant pas déposer de plainte officielle. Les Cherries semblent résignés à perdre leur défenseur à l’issue de son contrat. De leur côté, les Spurs luttent pour leur survie en Premier League sous la houlette de leur nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi, qui a organisé mercredi un dîner de cohésion pour remonter le moral des troupes.

Conscient de l’ampleur de la tâche, De Zerbi a déclaré : « Je dois apprendre à mieux connaître les joueurs chaque semaine. Nous n’avons pas de temps à perdre. En ce moment, surtout pour Tottenham cette saison, les qualités des joueurs sont importantes, mais l’esprit et les relations entre les joueurs, ainsi que l’amour que les joueurs portent au club, sont encore plus importants. »