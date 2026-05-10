Tottenham possède dans son effectif des joueurs considérés comme « les meilleurs au monde », qui pourraient quitter le club lors du prochain mercato, Manchester United et Liverpool étant déjà sur le qui-vive

Dans une interview exclusive, Rosenthal a encensé Micky van de Ven, estimant que l’international néerlandais a dépassé ses concurrents pour s’imposer comme le meilleur défenseur central du moment. Âgé de 25 ans, il a été l’une des rares lueurs d’espoir d’une saison difficile pour les Spurs, sa vitesse de récupération et sa présence physique devenant les marques de fabrique de son jeu en Premier League.

« Pour moi, c'est le meilleur défenseur au monde », a déclaré Rosenthal à Flashscore. « C'est le défenseur central le plus rapide de la planète, et en fin de saison, je suis convaincu que, que Tottenham se maintienne ou soit relégué, les deux ou trois plus grands clubs chercheront à le recruter. »