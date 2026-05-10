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Tottenham possède dans son effectif des joueurs considérés comme « les meilleurs au monde », qui pourraient quitter le club lors du prochain mercato, Manchester United et Liverpool étant déjà sur le qui-vive
Van de Ven sacré meilleur défenseur du monde
Dans une interview exclusive, Rosenthal a encensé Micky van de Ven, estimant que l’international néerlandais a dépassé ses concurrents pour s’imposer comme le meilleur défenseur central du moment. Âgé de 25 ans, il a été l’une des rares lueurs d’espoir d’une saison difficile pour les Spurs, sa vitesse de récupération et sa présence physique devenant les marques de fabrique de son jeu en Premier League.
« Pour moi, c'est le meilleur défenseur au monde », a déclaré Rosenthal à Flashscore. « C'est le défenseur central le plus rapide de la planète, et en fin de saison, je suis convaincu que, que Tottenham se maintienne ou soit relégué, les deux ou trois plus grands clubs chercheront à le recruter. »
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Selon les dernières rumeurs de transfert, Manchester United et Liverpool s’intéresseraient de près à ce joueur.
La possibilité que Van de Ven quitte le nord de Londres semble de plus en plus probable si les Spurs ne parviennent pas à garantir le maintien en première division ou un retour sur la scène européenne. Manchester United et Liverpool, à la recherche de renforts défensifs, pourraient donc sauter sur l’occasion. Rosenthal a laissé entendre que le profil du joueur correspond parfaitement aux exigences du haut niveau en Premier League.
Rosenthal rappelle que la vitesse est devenue la qualité numéro un dans le football moderne, un critère qu’il défend depuis l’époque où il repérait des jeunes talents comme Cristiano Ronaldo. « Tottenham manque de vitesse dans son effectif », constate-t-il. La capacité du défenseur à couvrir le terrain en fait le profil parfait pour les systèmes de pressing haut plébiscités par les six meilleures équipes du championnat.
L’un des piliers de Tottenham
À cette occasion, Rosenthal a présenté Van de Ven comme un pilier essentiel, évoluant aux côtés de Djed Spence, James Maddison et Mohammed Kudus au sein d’un effectif globalement médiocre. « Il (Roberto de Zerbi) dispose déjà des joueurs clés : Van de Ven… Spence est important, Maddison est important, tout comme Kudus, mais il y a trop de joueurs médiocres. Je ne connais pas la situation financière du club, mais j’espère que ces cadres sauront tirer le reste du groupe vers le haut », a estimé Rosenthal.
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Le rôle de Richarlison au sein de l'équipe
La saison de Tottenham a manqué de performances individuelles marquantes, mais Richarlison est une figure clé de son dispositif offensif. Depuis son arrivée en provenance d’Everton, l’international brésilien a laissé entrevoir son potentiel, en marquant des buts décisifs et en faisant preuve d’une grande adaptabilité à différents postes offensifs. Cependant, pour élever à la fois son niveau de jeu et les ambitions de Tottenham, Richarlison doit continuer à peaufiner certains aspects de son jeu.
« Il jouera pour le Brésil, oui, et il a certainement du talent, mais je ne dirais pas qu’il est un joueur d’exception. Si vous êtes un club qui veut figurer parmi les six premiers, alors il doit en faire plus. Tottenham n’a toutefois pas beaucoup d’attaquants, il est donc un joueur important pour eux, c’est évident », conclut Rosenthal.