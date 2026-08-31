Tottenham a officiellement ouvert des discussions avec Chelsea pour une offensive tardive en vue d’Adarabioyo, alors que l’échéance de mardi soir approche. Le défenseur central de 28 ans, arrivé à Stamford Bridge libre de tout contrat l’an dernier seulement, a vu son influence diminuer sous les ordres de Xabi Alonso et a notamment été écarté des groupes de Chelsea pour les deux premières rencontres de Premier League.

L’urgence du côté de la direction de Tottenham intervient alors que l’expert du mercato Fabrizio Romano a confirmé que le club londonien travaille sur un accord pour le défenseur. Alors que Chelsea aurait exploré plusieurs options pour se séparer du joueur, notamment en le proposant à Manchester United la semaine dernière encore, l’équipe de Michael Carrick a décidé de ne pas aller plus loin.

La voie est donc désormais grande ouverte pour Roberto De Zerbi, qui peut tenter de passer à l’action afin de renforcer un effectif en difficulté en ce début de saison malgré des dépenses records cet été.