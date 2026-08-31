AFP
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Tottenham ouvre des discussions pour recruter le défenseur de Chelsea Tosin Adarabioyo après un lien surprise avec Manchester United, alors que les Spurs cherchent à conclure un accord tardif
Tottenham entre dans la course pour Adarabioyo
Tottenham a officiellement ouvert des discussions avec Chelsea pour une offensive tardive en vue d’Adarabioyo, alors que l’échéance de mardi soir approche. Le défenseur central de 28 ans, arrivé à Stamford Bridge libre de tout contrat l’an dernier seulement, a vu son influence diminuer sous les ordres de Xabi Alonso et a notamment été écarté des groupes de Chelsea pour les deux premières rencontres de Premier League.
L’urgence du côté de la direction de Tottenham intervient alors que l’expert du mercato Fabrizio Romano a confirmé que le club londonien travaille sur un accord pour le défenseur. Alors que Chelsea aurait exploré plusieurs options pour se séparer du joueur, notamment en le proposant à Manchester United la semaine dernière encore, l’équipe de Michael Carrick a décidé de ne pas aller plus loin.
La voie est donc désormais grande ouverte pour Roberto De Zerbi, qui peut tenter de passer à l’action afin de renforcer un effectif en difficulté en ce début de saison malgré des dépenses records cet été.
- (C)Getty Images
De Zerbi s’exprime sur les départs en défense
Le mouvement pour Adarabioyo est largement dicté par l’état actuel du vestiaire de Tottenham, notamment en ce qui concerne l’avenir de Kevin Danso. Le défenseur autrichien aurait clairement fait part de son intention de quitter le nord de Londres, ce qui a contraint la cellule de recrutement du club à passer à l’action.
L’entraîneur De Zerbi s’est montré très clair sur la situation, reconnaissant que plusieurs éléments importants ont exprimé leur volonté d’aller voir ailleurs avant la fermeture du mercato mardi soir. En évoquant ces départs,De Zerbi a confirmé que Danso avait demandé à partir il y a seulement quelques jours, tout comme ses coéquipiers Richarlison et Pape Sarr. Le technicien italien a expliqué la situation concernant ses choix de groupe : « Richarlison, je ne sais pas. Il a dit trop de fois qu’il voulait partir. Danso est venu me voir il y a deux jours et il m’a dit qu’il voulait partir. Pape Sarr, c’est pareil. »
Le changement de garde défensif à Chelsea
La volonté de Chelsea de laisser partir Adarabioyo découle d’un important remaniement dans son secteur défensif. Chelsea a récemment bouclé un transfert de 52 M£ pour le défenseur central français Maxence Lacroix, en provenance de Crystal Palace, un mouvement qui a fait reculer Adarabioyo dans la hiérarchie à Stamford Bridge.
Malgré 70 apparitions avec le club depuis son arrivée en provenance de Fulham, pour sept buts inscrits au passage, le club est prêt à autoriser son départ. Cela marque un retournement de situation rapide pour le défenseur, qui était un élément régulier de l’équipe lors de sa première saison.
- Getty Images Sport
Adarabioyo était autrefois convoité par Manchester United et Chelsea
Fait intéressant, Adarabioyo avait fait l’objet d’un bras de fer sur le marché des transferts impliquant Manchester United avant de finalement choisir Chelsea.
Revenant sur sa décision de rejoindre Stamford Bridge à l’époque, le défenseur avait auparavant déclaré : « Une fois que j’ai su que Chelsea était intéressé, je me suis totalement concentré là-dessus. Au moment de prendre ma décision, entendre parler du projet mené ici, c’est incroyable. C’est un projet incroyable, un club incroyable, donc pour moi, c’était une évidence. » Cependant, avec le projet qui évolue sous la direction d’Alonso, le joueur se retrouve désormais en trop dans l’ouest de Londres.
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