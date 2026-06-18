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Tottenham officialise l’arrivée de Jan Paul van Hecke pour 52 millions de livres sterling, soit la troisième recrue estivale de Roberto De Zerbi
De Zerbi retrouve l’une des stars de Brighton
Tottenham a franchi un cap décisif dans le renforcement de sa défense en recrutant Van Hecke, qui débarque dans le nord de Londres sous un contrat à long terme. Ce transfert, estimé à 52 millions de livres sterling, témoigne de l’importance accordée par les Spurs à ce pilier de la sélection néerlandaise, actuellement engagée en Coupe du monde.
Ce transfert permet au joueur de 26 ans de retrouver l’entraîneur Roberto De Zerbi, qui a supervisé son épanouissement sur la côte sud. Leur collaboration passée à l’Amex Stadium a été un facteur déterminant dans la décision du joueur de rejoindre la capitale, alors que le tacticien italien continue de remodeler l’effectif des Spurs à son image.
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« Un rêve devenu réalité »
Van Hecke s'est dit ravi de cette nouvelle, soulignant le prestige du club et la chance de retrouver des visages familiers. « C'est un immense honneur de devenir joueur des Spurs et, quand on rejoint un club d'une telle envergure, c'est un rêve qui devient réalité », a déclaré Van Hecke sur le site officiel du club. « J'ai déjà un lien très fort avec l'entraîneur principal, avec qui j'ai hâte de retravailler. Micky [van de Ven] m’a dit beaucoup de bien du club, j’ai donc hâte de commencer. J’ai déjà foulé la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium comme joueur adverse et j’ai maintenant hâte d’y revenir devant nos supporters en portant le maillot des Spurs. Ce sera un moment spécial. »
Lange salue la maturité défensive
Le directeur sportif des Spurs, Johan Lange, souligne que l’intérêt du club pour le Néerlandais n’est pas récent : il résulte d’un long travail de recrutement. « Outre ses qualités techniques et son instinct défensif très développé, il possède également la maturité, la force de caractère et le professionnalisme que nous recherchons lors du recrutement de joueurs », explique Lange. « Alors que nous poursuivons la construction de notre effectif, il est essentiel de recruter des joueurs capables d’apporter une contribution immédiate tout en s’inscrivant dans notre projet à long terme. Jan Paul correspond parfaitement à ce profil, et nous sommes impatients de découvrir ce qu’il apportera à l’équipe. »
Les propos de Lange illustrent la stratégie des Spurs, qui visent des joueurs alliant qualités physiques d’élite et force mentale nécessaire en Premier League. Van Hecke, auteur de trois buts et trois passes décisives en 40 matchs toutes compétitions confondues avec Brighton la saison passée, est donc jugé prêt à s’imposer immédiatement.
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Idéal pour une configuration tactique
De Zerbi est convaincu que le style de Van Hecke correspond parfaitement à son système de jeu offensif. « Je connais très bien Jan Paul depuis notre passage commun à Brighton, et je suis ravi de retravailler avec lui », a-t-il déclaré. « C’est un défenseur central solide et intelligent, qui fait preuve d’audace en possession du ballon et qui joue avec personnalité. Ce sont des qualités essentielles pour le type de jeu que je souhaite mettre en place avec notre équipe. »
L’entraîneur des Spurs salue aussi les qualités de leader de sa nouvelle recrue, affirmant : « En dehors du terrain, c’est un joueur mature, un véritable meneur, toujours avide d’apprendre et de progresser. Jan Paul a déjà franchi un grand cap ces dernières années et je suis convaincu qu’il continuera de s’épanouir ici, à Tottenham Hotspur. »
Actuellement, Van Hecke reste concentré sur ses engagements en Coupe du monde, les Pays-Bas devant affronter la Suède samedi pour leur deuxième match de groupe.