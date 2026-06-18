Tottenham officialise l’arrivée de Jan Paul van Hecke pour 52 millions de livres sterling, soit la troisième recrue estivale de Roberto De Zerbi

Tottenham a franchi un cap décisif dans le renforcement de sa défense en recrutant Van Hecke, qui débarque dans le nord de Londres sous un contrat à long terme. Ce transfert, estimé à 52 millions de livres sterling, témoigne de l’importance accordée par les Spurs à ce pilier de la sélection néerlandaise, actuellement engagée en Coupe du monde.

Ce transfert permet au joueur de 26 ans de retrouver l’entraîneur Roberto De Zerbi, qui a supervisé son épanouissement sur la côte sud. Leur collaboration passée à l’Amex Stadium a été un facteur déterminant dans la décision du joueur de rejoindre la capitale, alors que le tacticien italien continue de remodeler l’effectif des Spurs à son image.



