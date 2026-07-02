Tottenham ne compte pas s'arrêter là ! Roberto De Zerbi s'intéresse de près à la star de Bournemouth après sa première saison impressionnante en Premier League

Recruter la pépite des Cherries aura un coût élevé, et la lutte s'annonce acharnée. Bournemouth, peu enclin à laisser partir son joyau, aurait fixé un prix d'au moins 80 millions de livres pour le jeune joueur de 20 ans.

Les Spurs devront aussi affronter la concurrence du nord de Londres et du continent : Arsenal et le PSG surveillent de près la situation, laissant présager une guerre d’enchères pour un joueur sous contrat au Vitality Stadium jusqu’en 2030. Malgré ces prétendants, les Spurs estiment que leur projet ambitieux, sous la houlette de De Zerbi, suffira à attirer l’international français espoir dans la capitale.