Getty Images Sport
Traduit par
Tottenham ne compte pas s'arrêter là ! Roberto De Zerbi s'intéresse de près à la star de Bournemouth après sa première saison impressionnante en Premier League
Les Spurs intensifient leur poursuite de Kroupi
Selon Football London, Tottenham envisagerait de recruter l'attaquant de Bournemouth, Kroupi. Âgé de 20 ans, l’international espoir s’est imposé comme la priorité des Spurs pour renforcer le flanc gauche de l’attaque, après une saison remarquée sur la côte sud. Pour son premier exercice en Premier League, Kroupi a inscrit 13 buts en 33 apparitions, battant le record du nombre de réalisations par un adolescent lors d’une première saison dans l’élite anglaise. Néanmoins, Tottenham devra sans doute s’armer de patience et de persuasion pour finaliser ce dossier.
- Getty Images Sport
Le recrutement de Kroupi exigerait le paiement d'une indemnité colossale, malgré l'intérêt de plusieurs clubs rivaux.
Recruter la pépite des Cherries aura un coût élevé, et la lutte s'annonce acharnée. Bournemouth, peu enclin à laisser partir son joyau, aurait fixé un prix d'au moins 80 millions de livres pour le jeune joueur de 20 ans.
Les Spurs devront aussi affronter la concurrence du nord de Londres et du continent : Arsenal et le PSG surveillent de près la situation, laissant présager une guerre d’enchères pour un joueur sous contrat au Vitality Stadium jusqu’en 2030. Malgré ces prétendants, les Spurs estiment que leur projet ambitieux, sous la houlette de De Zerbi, suffira à attirer l’international français espoir dans la capitale.
Tottenham continue de renforcer son effectif.
Kroupi est la priorité de Tottenham pour les postes d’ailiers, même si d’autres options sont étudiées. Rafael Leao (AC Milan) et Savinho (Manchester City) figurent aussi sur la short-list, tandis que les Spurs pourraient recruter un autre attaquant central pour concurrencer Richarlison et Dominic Solanke.
Les besoins ne s’arrêtent pas à l’attaque : le club londonien est aussi intéressé par le gardien de Manchester City James Trafford, et a déjà enregistré les arrivées de Martin Dubravka, Marco Senesi, Andy Robertson, Jan Paul van Hecke et Mateus Fernandes durant ce mercato. Enfin, un accord pouvant atteindre 100 millions de livres a été trouvé pour Sandro Tonali.
- Getty Images Sport
Un mercato estival à 350 millions de livres sterling est envisageable.
Si les Spurs parviennent à recruter Kroupi en plus de leurs autres cibles prioritaires, les dépenses totales du club cet été pourraient grimper en flèche pour atteindre le chiffre sans précédent de 350 millions de livres sterling. Cela marquerait l'un des mercato les plus coûteux de l'histoire de la Premier League. Tottenham devrait continuer à travailler sur de nouveaux renforts avant la clôture du mercato. La possibilité de recruter Kroupi pourrait dépendre de l'évaluation fixée par Bournemouth et de la concurrence des clubs rivaux.