Getty Images Sport
Traduit par
Tottenham lorgne le gardien de but de Manchester City, James Trafford, pour remplacer Guglielmo Vicario, tandis que l'Inter prépare une offensive estivale
L'Inter en tête de la course pour Vicario
Le passage de Vicario dans le nord de Londres semble toucher à sa fin après seulement deux saisons. Selon certaines informations, le joueur de 27 ans aurait déjà trouvé un accord en vue de son départ lors du prochain mercato. Le grand club italien de l'Inter est en tête de la course pour ramener la star des Azzurri en Serie A, alors que les Spurs se préparent à un remaniement important de leur effectif.
Le gardien est actuellement indisponible suite à une opération pour une hernie et sa participation au premier match du nouveau manager Roberto De Zerbi, contre Sunderland ce week-end, est très incertaine.
Alors que Tottenham est enlisée dans une lutte contre la relégation, Vicario serait à la recherche d'un projet offrant de la stabilité et la garantie de disputer la Ligue des champions, ce que les Spurs ne semblent pas en mesure de lui offrir dans un avenir proche.
- Getty/GOAL
James Trafford s'impose comme la priorité
SelonThe Sun, Tottenham suit de près Trafford, qui évolue à Manchester City, afin de combler le vide qui se profile entre les poteaux.
L'international anglais de 22 ans est revenu à l'Etihad Stadium l'été dernier pour un transfert de 27 millions de livres sterling après la relégation de Burnley, mais il a eu du mal à s'imposer comme titulaire derrière Gianluigi Donnarumma, recruté cet été.
Bien qu'il ait été titulaire lors de la récente victoire 4-0 de City contre Liverpool en FA Cup, Trafford n'a pas joué en Premier League depuis l'arrivée de l'Italien.
Les Spurs en tête dans la course pour Trafford
Les Spurs font face à une concurrence acharnée pour s'attacher les services du jeune joueur, Newcastle United et Aston Villa suivant également de près son parcours. Newcastle était sur le point de recruter Trafford l'année dernière et reste considéré comme un candidat sérieux si Manchester City décidait de le céder.
Cependant, la perspective de devenir le numéro 1 incontesté dans la capitale anglaise pourrait inciter Trafford à rejoindre la révolution de De Zerbi.
- Getty Images
Le casse-tête de De Zerbi concernant les gardiens de but
La nomination de De Zerbi a immédiatement soulevé des questions quant à l'orientation tactique à long terme du club, notamment au poste de gardien. L'entraîneur italien a travaillé avec Bart Verbruggen à Brighton, et le Néerlandais serait lui aussi en tête de liste des candidats pressentis par le club. Si Vicario ne peut pas jouer contre Sunderland, De Zerbi pourrait devoir se tourner vers Antonin Kinsky, qui cherche désespérément à se racheter après avoir été remplacé après seulement 17 minutes lors d'un récent match de Ligue des champions contre l'Atlético Madrid.