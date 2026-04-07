Le passage de Vicario dans le nord de Londres semble toucher à sa fin après seulement deux saisons. Selon certaines informations, le joueur de 27 ans aurait déjà trouvé un accord en vue de son départ lors du prochain mercato. Le grand club italien de l'Inter est en tête de la course pour ramener la star des Azzurri en Serie A, alors que les Spurs se préparent à un remaniement important de leur effectif.

Le gardien est actuellement indisponible suite à une opération pour une hernie et sa participation au premier match du nouveau manager Roberto De Zerbi, contre Sunderland ce week-end, est très incertaine.

Alors que Tottenham est enlisée dans une lutte contre la relégation, Vicario serait à la recherche d'un projet offrant de la stabilité et la garantie de disputer la Ligue des champions, ce que les Spurs ne semblent pas en mesure de lui offrir dans un avenir proche.



