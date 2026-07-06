Sandro Tonali est désormais officiellement un nouveau joueur de Tottenham. Le milieu de terrain né en 2000 quitte Newcastle pour rejoindre l'équipe de De Zerbi pour 110 millions de livres sterling, soit environ 116 millions d'euros. Le Manchester United de Ten Hag était également sur les rangs pour recruter l’ancien joueur de Brescia et du Milan AC, mais le milieu de terrain a choisi de rejoindre les Spurs, où l’entraîneur italien vise un renouveau après une saison conclue par une simple sauvegarde. Tonali devient ainsi la deuxième pièce majeure du puzzle londonien au milieu de terrain, Tottenham ayant déjà déboursé 92 millions d’euros pour Mateus Fernandes, en provenance de West Ham.
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Tottenham : l'arrivée de Sandro Tonali est officielle. Le transfert s'élève à 116 millions d'euros, une somme dont le Milan profitera également
Les propos de Tonali
Sandro Tonali s’est exprimé : « Je suis très heureux d'être ici. À mon arrivée au centre d'entraînement, j'ai ressenti une émotion exceptionnelle. On évoquait quatre ou cinq clubs intéressés, mais pour moi il n'y en avait qu'un : Tottenham. J'ai échangé pendant près de deux heures avec l'entraîneur sur le club, les supporters, le stade et notre football. C'était magique ; j'ai immédiatement su que je devais signer. J’ai déjà affronté Tottenham plusieurs fois et j’ai toujours été impressionné par l’ambiance fantastique créée par des supporters extraordinaires. J’ai hâte que la saison commence. »
LES PROPOS DE DE ZERBI
De Zerbi s’est exprimé : « Sandro est un joueur exceptionnel, une excellente recrue pour Tottenham. Je le suis depuis longtemps, depuis son passage dans le centre de formation de Brescia, le club de ma ville natale. Je suis ravi de travailler avec lui. Malgré d’autres offres, il a clairement choisi Tottenham. Nos supporters apprécieront ce qu’il apportera à l’équipe. »
Salaire de Tonali
Selon des informations en provenance d’Angleterre, Sandro Tonali s’apprête à percevoir un salaire de joueur de premier plan : il passerait des 8 millions d’euros annuels touchés à Newcastle à 12 millions d’euros nets par saison à Tottenham. Son transfert historique fait déjà date, puisqu’il devient le premier Italien à franchir la barre des 100 millions d’euros, s’imposant comme l’Italien le mieux payé de l’histoire. Le précédent record était détenu par Mateo Retegui, transféré de l’Atalanta à Al-Qadsiah à l’été 2025 pour 68,5 millions d’euros.
QUELS SONT LES RECETTES DU MILAN ?
Grâce au transfert de Tonali à Tottenham, le Milan percevra une somme légèrement inférieure à 10 millions d'euros : le club bénéficie en effet d'un pourcentage de 10 % sur le bénéfice, auquel s'ajoute la contribution de solidarité.
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