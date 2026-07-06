Tottenham : l'arrivée de Sandro Tonali est officielle. Le transfert s'élève à 116 millions d'euros, une somme dont le Milan profitera également

Sandro Tonali est désormais officiellement un nouveau joueur de Tottenham. Le milieu de terrain né en 2000 quitte Newcastle pour rejoindre l'équipe de De Zerbi pour 110 millions de livres sterling, soit environ 116 millions d'euros. Le Manchester United de Ten Hag était également sur les rangs pour recruter l’ancien joueur de Brescia et du Milan AC, mais le milieu de terrain a choisi de rejoindre les Spurs, où l’entraîneur italien vise un renouveau après une saison conclue par une simple sauvegarde. Tonali devient ainsi la deuxième pièce majeure du puzzle londonien au milieu de terrain, Tottenham ayant déjà déboursé 92 millions d’euros pour Mateus Fernandes, en provenance de West Ham.







